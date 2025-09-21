সাভারে ডিবির অভিযানে ডাকাতির ২৪ ভরি স্বর্ণ উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ১৭৫ ভরি স্বর্ণালংকার ডাকাতির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে সাভার থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গতকাল শনিবার রাতে সাভারের নামাবাজারে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় এক ব্যবসায়ীর দোকান থেকে ডাকাতির প্রায় ২৪ ভরি স্বর্ণালংকার উদ্ধার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন সাভার পৌর স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং সঞ্জিৎ শিল্পালয়ের মালিক সঞ্জিৎ ঘোষ, সমিতির কার্যালয়ের সহকারী ইমন ঘোষ ও স্বর্ণ ব্যবসায়ী গণেশ চন্দ্র রায়।
জানা গেছে, গত ২৯ আগস্ট সকালে তাঁতীবাজারের সুমন জুয়েলার্সের স্বত্বাধিকারী মনির হোসেন তাঁর বাসা থেকে একটি ব্যক্তিগত গাড়িতে করে ১৭৫ ভরি স্বর্ণালংকার দোকানে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সকাল পৌনে ৮টার দিকে তাঁর গাড়িটি অ্যালিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে হাতিরঝিলের কাছাকাছি পৌঁছালে ১০ থেকে ১৫ জন ডাকাত ডিবি পুলিশ পরিচয়ে তাদের গাড়ির গতি রোধ করে। এরপর তারা গাড়িতে থাকা সমস্ত স্বর্ণালংকার লুটে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় মনির হোসেন তেজগাঁও থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলাটি তদন্ত করছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ।
ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওয়ারি জোনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এ পর্যন্ত ডাকাতির সঙ্গে জড়িত ১০ থেকে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বরিশাল ও পটুয়াখালী থেকে ১৭ ভরি স্বর্ণ এবং স্বর্ণ বিক্রির ১৫ লাখ ৬৭ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। বেশ কয়েকজন আসামি আদালতে জবানবন্দিতে ডাকাতির কথা স্বীকার করে।
তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গতকাল শনিবার রাতে সাভার নামাবাজারের স্বর্ণপট্টি থেকে স্বর্ণ ব্যবসায়ী গণেশকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সঞ্জিৎ শিল্পালয় থেকে ২৩ ভরি ১২ আনা ওজনের স্বর্ণালংকার উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গণেশ জানিয়েছেন, ডাকাতির ৭৫ ভরি স্বর্ণের মধ্যে উদ্ধার হওয়া স্বর্ণসহ বাকি স্বর্ণ তিনি সঞ্জিৎ শিল্পালয়ে বিক্রি করেছিলেন।
সঞ্জিৎ শিল্পালয়ের মালিক সঞ্জিৎ ঘোষ বলেন, ‘আমি গণেশের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে গলানো স্বর্ণ কিনেছি। স্বর্ণগুলো ডাকাতি করে আনা কি না তা আমার জানা ছিল না। গণেশ বাজারের একজন ব্যবসায়ী হিসেবে সরল বিশ্বাসে তাঁর কাছ থেকে এসব স্বর্ণ কিনেছিলাম।’
তবে বাজারের ব্যবসায়ীদের অনেকে বলেন, বাজারমূল্যের চেয়ে অনেক কম দামে পাওয়ার কারণে সঞ্জিৎ ঘোষ ডাকাত ও ছিনতাইকারীদের কাছ থেকে স্বর্ণ কিনে থাকেন। দীর্ঘদিন ধরে এসব স্বর্ণ কেনাবেচা করে তিনি বিপুল অর্থবৈভবের মালিক হয়েছেন।
ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওয়ারি জোনের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফজলুল করিম বলেন, ‘গণেশ সরাসরি ডাকাতিতে অংশ নেন, যার প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। শনিবার রাতে গ্রেপ্তারের পরই তিনি ডাকাতির ৭৫ ভরি স্বর্ণ সঞ্জিৎ শিল্পালয়ে বিক্রি করার কথা জানান। এ কাজে তাঁকে সহায়তা করেন সাভার পৌর স্বর্ণ ও রৌপ ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির কার্যালয়ের সহকারী ইমন ঘোষ।’
ফজলুল করিম আরও বলেন, ‘খুব শিগগিরই লুট হওয়া বাকি স্বর্ণ উদ্ধারের পাশাপাশি ডাকাতির সঙ্গে জড়িত সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে।’
রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ১৭৫ ভরি স্বর্ণালংকার ডাকাতির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে সাভার থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গতকাল শনিবার রাতে সাভারের নামাবাজারে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় এক ব্যবসায়ীর দোকান থেকে ডাকাতির প্রায় ২৪ ভরি স্বর্ণালংকার উদ্ধার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন সাভার পৌর স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং সঞ্জিৎ শিল্পালয়ের মালিক সঞ্জিৎ ঘোষ, সমিতির কার্যালয়ের সহকারী ইমন ঘোষ ও স্বর্ণ ব্যবসায়ী গণেশ চন্দ্র রায়।
জানা গেছে, গত ২৯ আগস্ট সকালে তাঁতীবাজারের সুমন জুয়েলার্সের স্বত্বাধিকারী মনির হোসেন তাঁর বাসা থেকে একটি ব্যক্তিগত গাড়িতে করে ১৭৫ ভরি স্বর্ণালংকার দোকানে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সকাল পৌনে ৮টার দিকে তাঁর গাড়িটি অ্যালিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে হাতিরঝিলের কাছাকাছি পৌঁছালে ১০ থেকে ১৫ জন ডাকাত ডিবি পুলিশ পরিচয়ে তাদের গাড়ির গতি রোধ করে। এরপর তারা গাড়িতে থাকা সমস্ত স্বর্ণালংকার লুটে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় মনির হোসেন তেজগাঁও থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলাটি তদন্ত করছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ।
ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওয়ারি জোনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এ পর্যন্ত ডাকাতির সঙ্গে জড়িত ১০ থেকে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বরিশাল ও পটুয়াখালী থেকে ১৭ ভরি স্বর্ণ এবং স্বর্ণ বিক্রির ১৫ লাখ ৬৭ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। বেশ কয়েকজন আসামি আদালতে জবানবন্দিতে ডাকাতির কথা স্বীকার করে।
তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গতকাল শনিবার রাতে সাভার নামাবাজারের স্বর্ণপট্টি থেকে স্বর্ণ ব্যবসায়ী গণেশকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সঞ্জিৎ শিল্পালয় থেকে ২৩ ভরি ১২ আনা ওজনের স্বর্ণালংকার উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গণেশ জানিয়েছেন, ডাকাতির ৭৫ ভরি স্বর্ণের মধ্যে উদ্ধার হওয়া স্বর্ণসহ বাকি স্বর্ণ তিনি সঞ্জিৎ শিল্পালয়ে বিক্রি করেছিলেন।
সঞ্জিৎ শিল্পালয়ের মালিক সঞ্জিৎ ঘোষ বলেন, ‘আমি গণেশের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে গলানো স্বর্ণ কিনেছি। স্বর্ণগুলো ডাকাতি করে আনা কি না তা আমার জানা ছিল না। গণেশ বাজারের একজন ব্যবসায়ী হিসেবে সরল বিশ্বাসে তাঁর কাছ থেকে এসব স্বর্ণ কিনেছিলাম।’
তবে বাজারের ব্যবসায়ীদের অনেকে বলেন, বাজারমূল্যের চেয়ে অনেক কম দামে পাওয়ার কারণে সঞ্জিৎ ঘোষ ডাকাত ও ছিনতাইকারীদের কাছ থেকে স্বর্ণ কিনে থাকেন। দীর্ঘদিন ধরে এসব স্বর্ণ কেনাবেচা করে তিনি বিপুল অর্থবৈভবের মালিক হয়েছেন।
ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওয়ারি জোনের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফজলুল করিম বলেন, ‘গণেশ সরাসরি ডাকাতিতে অংশ নেন, যার প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। শনিবার রাতে গ্রেপ্তারের পরই তিনি ডাকাতির ৭৫ ভরি স্বর্ণ সঞ্জিৎ শিল্পালয়ে বিক্রি করার কথা জানান। এ কাজে তাঁকে সহায়তা করেন সাভার পৌর স্বর্ণ ও রৌপ ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির কার্যালয়ের সহকারী ইমন ঘোষ।’
ফজলুল করিম আরও বলেন, ‘খুব শিগগিরই লুট হওয়া বাকি স্বর্ণ উদ্ধারের পাশাপাশি ডাকাতির সঙ্গে জড়িত সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে।’
স্থানীয়দের আশঙ্কা, লুট হওয়া অস্ত্র ও গুলি যেকোনো সময় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হতে পারে। আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে এই শঙ্কা আরও তীব্র হয়েছে। শহরের এক ব্যবসায়ী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, “এই অস্ত্র যদি রাজনৈতিক সহিংসতায় ব্যবহৃত হয়, তাহলে আমরা আবারও অস্থিরতার মধ্যে পড়ব।”১ ঘণ্টা আগে
৯ বছর পর কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে কাউন্সিলরদের প্রত্যক্ষ ভোটে সভাপতি পদে মো. শরীফুল আলম এবং সাধারণ সম্পাদক পদে মাজহারুল ইসলাম নির্বাচিত হয়েছেন। দুজনই আগের কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) গভীর রাতে এ ফলাফল ঘোষণা করেন জাতীয়...১ ঘণ্টা আগে
কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক ও সরকারি খাদ্যগুদামের (এলএসডি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর বিরুদ্ধে সরকারি খাদ্যগুদামে চাল সরবরাহে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এদিকে ব্যাংকে তাঁর ব্যক্তিগত হিসাব নম্বরে (অ্যাকাউন্ট) কোটি টাকা লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে।৬ ঘণ্টা আগে
পদ্মা সেতুর রেল সংযোগ উদ্বোধনের পর দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা হয় দুই বছর আগে। ঢাকা-খুলনা ও ঢাকা-বেনাপোল রেলপথে যুক্ত হয় মুন্সিগঞ্জ। এ জন্য জেলার শ্রীনগর, লৌহজং ও সিরাজদিখান উপজেলায় নির্মাণ করা হয় নান্দনিক তিনটি রেলস্টেশন।৬ ঘণ্টা আগে