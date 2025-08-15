মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে বুনিয়া সোহেলের আস্তানায় মিলল নগদ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে শীর্ষ সন্ত্রাসী ও মাদক ব্যবসায়ী বুনিয়া সোহেলের আস্তানায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদক, বিস্ফোরক দ্রব্য ও নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে সেনাবাহিনী ও পুলিশের সমন্বয়ে পরিচালিত এই অভিযানে উদ্ধার করা হয় নগদ ১ কোটি ১৩ লাখ টাকা, ১৩টি তাজা ককটেল বোমা, ২৫টি আধাপ্রস্তুত ককটেল, ৪০০ গ্রাম গানপাউডার, দুটি সামুরাই তলোয়ার, ১২টি হকিস্টিক, ২৯টি হেলমেট, ২টি ড্রাগন লাইট, ১১ কেজি গাঁজা, ১২ প্যাকেট হেরোইন এবং একটি টাকা গণনার মেশিন।
৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, বুনিয়া সোহেল ওই রাতে ক্যাম্পে অবস্থান করবেন। অভিযানের সময় বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে অপরাধীরা ছাদ ও পাশের ঘর ব্যবহার করে পালিয়ে যায়।
তিনি আরও জানান, বুনিয়া সোহেলের বিরুদ্ধে রাজধানীর বিভিন্ন থানায় হত্যা, বিস্ফোরক ও মাদক আইনে ৩৮টি মামলা রয়েছে। চলতি বছরের শুরুতে গ্রেপ্তার হয়ে ছয় মাস কারাভোগের পর জামিনে মুক্তি পেয়ে সে পুনরায় অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। মাত্র দুই দিন আগে তাঁর সহযোগীরা জেনেভা ক্যাম্পে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করে। সেই মামলায় ইতিমধ্যে ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
অভিযানে জব্দকৃত মালামাল মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। বুনিয়া সোহেলসহ পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলমান।
রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে শীর্ষ সন্ত্রাসী ও মাদক ব্যবসায়ী বুনিয়া সোহেলের আস্তানায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদক, বিস্ফোরক দ্রব্য ও নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে সেনাবাহিনী ও পুলিশের সমন্বয়ে পরিচালিত এই অভিযানে উদ্ধার করা হয় নগদ ১ কোটি ১৩ লাখ টাকা, ১৩টি তাজা ককটেল বোমা, ২৫টি আধাপ্রস্তুত ককটেল, ৪০০ গ্রাম গানপাউডার, দুটি সামুরাই তলোয়ার, ১২টি হকিস্টিক, ২৯টি হেলমেট, ২টি ড্রাগন লাইট, ১১ কেজি গাঁজা, ১২ প্যাকেট হেরোইন এবং একটি টাকা গণনার মেশিন।
৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, বুনিয়া সোহেল ওই রাতে ক্যাম্পে অবস্থান করবেন। অভিযানের সময় বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে অপরাধীরা ছাদ ও পাশের ঘর ব্যবহার করে পালিয়ে যায়।
তিনি আরও জানান, বুনিয়া সোহেলের বিরুদ্ধে রাজধানীর বিভিন্ন থানায় হত্যা, বিস্ফোরক ও মাদক আইনে ৩৮টি মামলা রয়েছে। চলতি বছরের শুরুতে গ্রেপ্তার হয়ে ছয় মাস কারাভোগের পর জামিনে মুক্তি পেয়ে সে পুনরায় অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। মাত্র দুই দিন আগে তাঁর সহযোগীরা জেনেভা ক্যাম্পে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করে। সেই মামলায় ইতিমধ্যে ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
অভিযানে জব্দকৃত মালামাল মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। বুনিয়া সোহেলসহ পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলমান।
পটুয়াখালীর বাউফল থানার হাজতের ভেতরে রাকিব সিকদার (২০) নামে এক আসামি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ ওঠেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাতে এ ঘটনা ঘটে।৪২ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় এক কলেজ শিক্ষার্থীকে মারধোর ও চাঁদা দাবির অভিযোগে তিন পুলিশসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী মো. জাহিদুল ইসলাম (১৯) গতকাল বৃহস্পতিবার উল্লাপাড়া আমলী আদালতে মামলাটি দায়ের করেন।১ ঘণ্টা আগে
অভিনেত্রী শমী কায়সার দুই হত্যাচেষ্টা মামলায় জামিনে কারামুক্ত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাতে গাজীপুরের কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। গাজীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সালমা খাতুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।২ ঘণ্টা আগে
ধানমন্ডি ৩২-এ বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানাতে ফুল নিয়ে আসা এক নারীকে পুলিশ বাধা দিয়েছে। পুলিশের বাধার পর উপস্থিত উত্তেজিত জনতা ধাওয়া দিলে তিনি দ্রুত একটি রিকশায় চড়ে সরে পড়েন। ওই নারী নিজেকে আওয়ামী লীগের কর্মী বলে দাবি করেছেন।২ ঘণ্টা আগে