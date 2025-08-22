Ajker Patrika
রাজধানীতে বাসায় আগুন লেগে একই পরিবারে দগ্ধ ৩

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১২: ৫৫
রাজধানীর গেন্ডারিয়ায় একটি বাসায় আগুন লেগে একই পরিবারের ৩ জন দগ্ধ হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ২টার দিকে গেন্ডারিয়ার হরিচরণ রোডের একটি বাসায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্বজনদের দাবি, বাসার পাশে থাকা বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণ হয়ে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। তবে পুলিশ বলছে, ট্রান্সফরমার নয়, বাসার চুলা থেকে আগুন লেগেছে।

দগ্ধরা হলেন মোসলেম উদ্দিন (৬৫), তাঁর স্ত্রী সালমা বেগম (৫০) ও ছেলে মেজবাহ উদ্দিন (২৮)। দগ্ধদের জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে।

বার্ন ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগের আবাসিক সার্জন (ভারপ্রাপ্ত) ডা. সুলতান মাহমুদ সিকদার জানান, মোসলেম উদ্দিনের শরীরের ৯০ শতাংশ, সালমার ৫৫ ও মেজবাহর ১০০ শতাংশই পুড়ে গেছে। এ ছাড়া তাঁদের শ্বাসনালিও পুড়ে গেছে। তিনজনের অবস্থাই আশঙ্কাজনক। তাদের ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

দগ্ধদের স্বজনেরা জানান, মোসলেম উদ্দিন পরিবারসহ গেন্ডারিয়ার ওই বাসার দ্বিতীয় তলায় থাকেন। বাসাটির পাশেই বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার। মাঝরাতে ট্রান্সফরমারটি বিস্ফোরণ হয়ে সেখান থেকে বাসাটিতে আগুন লেগে যায়। আগুন ছড়িয়ে পড়লে তিনজন দগ্ধ হন। ভোরে তাদের উদ্ধার করে বার্ন ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসা হয়।

গেন্ডারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু সাহেব খান জানান, বৃহস্পতিবার রাতে ওই বাসায় আগুন লাগার পরপরই ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলে। পরিবারের লোকজন প্রথমে ট্রান্সফরমারের কথা বললেও ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেছে, ট্রান্সফরমার থেকে আগুনের ঘটনা ঘটেনি। ওই বাসার চুলা থেকেই আগুনে ঘটনা ঘটেছে। তবে সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বিস্তারিত তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বিষয়:

দগ্ধরাজধানীআগুনঢাকা বিভাগজেলার খবরবিস্ফোরণ
