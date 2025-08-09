কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে চলছে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস-২০২৫-এর আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। ‘আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ভবিষ্যৎ গঠনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সার্থক প্রয়োগ’ এই স্লোগানকে প্রতিপাদ্য করে এবার পালিত হচ্ছে এই দিবস।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা।
নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ মাইক্রোবাস খালে পড়ে একই পরিবারের ৭ জন নিহতের ঘটনায় একটি মামলা করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাতে ওমান প্রবাসী বাহার উদ্দিনের বাবা আবদুর রহিম বাদি হয়ে বেগমগঞ্জ মডেল থানায় মামলাটি করেন। মামলায় লক্ষ্মীপুর সদরের হাজীরপাড়া ইউনিয়নের ফয়েজ আহমদের ছেলে মাইক্রোবাস চালক এনায়েত হোসেনকে আসামি করা১২ মিনিট আগে
শেরপুরের শ্রীবরদীতে এক অসুস্থ স্ত্রীকে জীবন্ত কবর দেওয়া চেষ্টার অভিযোগ ওঠেছে স্বামী খলিলুর রহমানের (৭০) বিরুদ্ধে। উপজেলার কাকিলাকুড়া ইউনিয়নের খোশালপুর কানিপাড়া গ্রামে গতকাল শুক্রবার (৮ আগস্ট) বিকালে এ ঘটনা ঘটে।১৭ মিনিট আগে
নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার একটি ছোট গ্রাম মাকরাইল। একসময় এই গ্রামের নারীদের জীবন ছিল পুরোটাই গৃহকেন্দ্রিক। স্বামীর সামান্য উপার্জনেই সংসার চালাতে হত তাদের। কিন্তু এখন দৃশ্যপট বদলে গেছে। কেঁচো সার তৈরির মাধ্যমে এখন তারা নিজেরাই হয়ে উঠেছেন স্বাবলম্বী, সংসারে এনেছেন আর্থিক সচ্ছলতা।৩১ মিনিট আগে
টানা ১৩ ঘন্টা পর পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া লঞ্চ চলাচল শুরু হয়েছে। আজ শনিবার (৯ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে লঞ্চ চলাচল ফের শুরু হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাটুরিয়া লঞ্চঘাটের ব্যবস্থাপক পান্না লাল নন্দী।১ ঘণ্টা আগে