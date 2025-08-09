Ajker Patrika
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে চলছে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
শনিবার সকাল থেকেই শহীদ মিনারে চলছে প্রস্তুতি। ছবি: আজকের পত্রিকা
শনিবার সকাল থেকেই শহীদ মিনারে চলছে প্রস্তুতি। ছবি: আজকের পত্রিকা

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস-২০২৫-এর আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। ‘আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ভবিষ্যৎ গঠনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সার্থক প্রয়োগ’ এই স্লোগানকে প্রতিপাদ্য করে এবার পালিত হচ্ছে এই দিবস।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা।

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঢাকাকেন্দ্রীয় শহীদ মিনারদিবস
