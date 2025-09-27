সড়ক বিভাজকে গাছ লাগানো শুরু করল ডিএসসিসি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) আওতাধীন মোট ৩১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ৩৩টি রোড মিডিয়ানে (সড়ক বিভাজকের মধ্যবর্তী স্থান) বৃক্ষরোপণ ও সবুজায়ন কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) মিরপুর রোডের একাংশে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডিএসসিসির প্রশাসক মো. শাহজাহান মিয়া বলেন, নগরীর সৌন্দর্যবর্ধন ও পরিবেশদূষণ নিয়ন্ত্রণের অংশ হিসেবে এই বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকার ও পরিবেশ-বিষয়ক উপদেষ্টাদের সার্বিক নির্দেশনায় ডিএসসিসি নিজস্ব উদ্যোগে এবং বন অধিদপ্তরের সহযোগিতায় কাজটি বাস্তবায়ন করছে।
ডিএসসিসির ‘জিরো সয়েল’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে দুই ধাপে ২৮টি মিডিয়ানে ও বন অধিদপ্তরের মাধ্যমে আরও পাঁচটিতে শোভাবর্ধক ফুলের গাছ ও ঘাস রোপণ করা হবে। সব মিলিয়ে ১০ হাজার ৬৪৫টি ফুলগাছ এবং ৮১ হাজার ১০০টি বর্ডার বা হেজগাছ রোপণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে মিরপুর রোড, আব্দুল গনি রোড, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, সিটি কলেজ থেকে সীমান্ত স্কয়ার পর্যন্ত এবং শহীদ ফারহান ফাইয়াজ সড়কের মিডিয়ানে গাছ লাগানো হবে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডিএসসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জহিরুল ইসলাম, সচিব মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম এবং প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা এয়ার কমোডর মো. মাহাবুবুর রহমান তালুকদারসহ অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) আওতাধীন মোট ৩১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ৩৩টি রোড মিডিয়ানে (সড়ক বিভাজকের মধ্যবর্তী স্থান) বৃক্ষরোপণ ও সবুজায়ন কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) মিরপুর রোডের একাংশে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডিএসসিসির প্রশাসক মো. শাহজাহান মিয়া বলেন, নগরীর সৌন্দর্যবর্ধন ও পরিবেশদূষণ নিয়ন্ত্রণের অংশ হিসেবে এই বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকার ও পরিবেশ-বিষয়ক উপদেষ্টাদের সার্বিক নির্দেশনায় ডিএসসিসি নিজস্ব উদ্যোগে এবং বন অধিদপ্তরের সহযোগিতায় কাজটি বাস্তবায়ন করছে।
ডিএসসিসির ‘জিরো সয়েল’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে দুই ধাপে ২৮টি মিডিয়ানে ও বন অধিদপ্তরের মাধ্যমে আরও পাঁচটিতে শোভাবর্ধক ফুলের গাছ ও ঘাস রোপণ করা হবে। সব মিলিয়ে ১০ হাজার ৬৪৫টি ফুলগাছ এবং ৮১ হাজার ১০০টি বর্ডার বা হেজগাছ রোপণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে মিরপুর রোড, আব্দুল গনি রোড, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, সিটি কলেজ থেকে সীমান্ত স্কয়ার পর্যন্ত এবং শহীদ ফারহান ফাইয়াজ সড়কের মিডিয়ানে গাছ লাগানো হবে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডিএসসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জহিরুল ইসলাম, সচিব মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম এবং প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা এয়ার কমোডর মো. মাহাবুবুর রহমান তালুকদারসহ অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
চট্টগ্রাম নগরের সাগরিকা এলাকায় একটি লোহার ডিপোতে হাইড্রোলিক চেম্বার বিস্ফোরণ হয়েছে। এতে দগ্ধ অবস্থায় অন্তত আটজনকে উদ্ধার করে চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে নগরের পাহাড়তলী থানাধীন সাগরিকা রোডে অবস্থিত একটি লোহার ডিপোতে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।১৬ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে একটি মাদ্রাসার নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে পরীক্ষার্থীদের খাতা কেড়ে নেওয়ার একটি ভিডিও ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে। পরে স্থানীয়দের চাপের মুখে নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত করেন ডিজি প্রতিনিধি। আজ শনিবার সকালে উপজেলার ধুবিল ইউনিয়নের মালতীনগর হযরত শাহজামাল দাখিল মাদ্রাসায় সুপার...১৯ মিনিট আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে নাটকের কথা বলে এক মডেলকে রিসোর্টে এনে আটকে রেখে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে থানায় মামলা হওয়ার পর রিসোর্টটিতে অভিযান চালিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। বৈধ কাগজপত্র না থাকায় উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশের যৌথ অভিযানে রিসোর্ট কর্তৃপক্ষকে দুই লাখ টাকা জরিমানা এবং রিসোর্টটি সিলগালা করা হয়েছে।২২ মিনিট আগে
নাটোরের বড়াইগ্রামে মব সৃষ্টি করে অধ্যক্ষ আবুল আছর মো. শফিউজ্জামানকে কলেজে প্রবেশ করতে না দেওয়ার অভিযোগকে মিথ্যা দাবি করে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করেছেন জোনাইল ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এস এম রাজিবুল করিম।৩৪ মিনিট আগে