Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

বিমানবন্দরে কোটি টাকার স্বর্ণসহ গ্রেপ্তার ৩

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ১ কোটি ৬ লাখ ৭৯ হাজার টাকার ৮৮৭.৫০ গ্রাম সোনাসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন সালেহ ফয়সাল (২৭), মনিরুল ইসলাম (৩৪) ও মাসুম রানা (৩২)।

বিমানবন্দরের বহির্গমন ও আগমনী টার্মিনালের গোলচত্বর ২ নম্বর আগমনী টার্মিনালের মিডিয়া কর্নার ও ২ নম্বর টার্মিনাল থেকে রোববার (১৭ আগস্ট) সকাল ৯টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত পৃথক অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন)। পরে রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে তথ্য জানানো হয়েছে।

ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

এপিবিএন জানিয়েছে, সকাল সাড়ে ৯টায় বিমানবন্দরের বহির্গমন ও আগমনী টার্মিনালের গোলচত্বর থেকে ২৯৩.৫০ গ্রাম স্বর্ণালংকারসহ সালেহ ফয়সালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আবার বেলা পৌনে ২টার দিকে বিমানবন্দরের ২ নম্বর আগমনী টার্মিনালের মিডিয়া কর্নার থেকে ৩৯৫ গ্রাম সোনাসহ মনিরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এ ঘটনায় তাঁদের বিরুদ্ধে বিমানবন্দর থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে পৃথক দুটি মামলা করা হয়েছে।

ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

এ ছাড়া বিমানবন্দরের ২ নম্বর আগমনী টার্মিনাল থেকে ১৯৯ গ্রাম সোনাসহ মাসুদ রানাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে আইনানুগ ব্যবস্থার জন্য বিমানবন্দরের ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে পাঠানো হয়েছে।

পৃথক ঘটনায় মোট ৮৮৭.৫০ গ্রাম সোনা জব্দ করা হয়েছে; যার আনুমানিক বাজারমূল্য ১ কোটি ৬ লাখ ৭৯ হাজার টাকা।

তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের বরাত দিয়ে এপিবিএন আরও জানায়, উদ্ধার স্বর্ণালংকারগুলো তাঁরা বিভিন্ন দেশ থেকে অজ্ঞাতনামা যাত্রীর মাধ্যমে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশে এনেছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই দীর্ঘদিন ধরে বিমানবন্দরে স্বর্ণ চোরাচালান সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত এবং রিসিভার হিসেবে কাজ করে আসছিলেন।

এ বিষয়ে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অপারেশনাল কমান্ডার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক বলেন, ‘বিমানবন্দর এলাকায় চোরাচালান রোধ ও অন্যান্য অপরাধ দমনে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ অত্যন্ত সতর্ক। সোনা চোরাচালানের তৎপরতা রোধকল্পে আমরা বরাবরের মতোই শক্ত অবস্থানে আছি।’

বিষয়:

স্বর্ণআটকঢাকা জেলাপুলিশবিমানবন্দরঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারঢাকা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

৬৮ কোটি টাকা আত্মসাৎ: ডেলটা গ্রুপের চেয়ারম্যান ফারুকসহ ১৫ জনের নামে মামলা

১ লাখ ৮২২ শিক্ষক নিয়োগ: যোগ্য প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা চলতি সপ্তাহে

‘বউ আমাকে মিথ্যা ভালোবাসত, টাকা না থাকলে ছেড়ে যাবে, তাই মরে গেলাম’

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

সম্পর্কিত

বিমানবন্দরে কোটি টাকার স্বর্ণসহ গ্রেপ্তার ৩

বিমানবন্দরে কোটি টাকার স্বর্ণসহ গ্রেপ্তার ৩

কাপ্তাইয়ের পানি সরবরাহ প্রকল্প: কার্যাদেশ না মেনে নিম্নমানের কাজ

কাপ্তাইয়ের পানি সরবরাহ প্রকল্প: কার্যাদেশ না মেনে নিম্নমানের কাজ

বেগমগঞ্জে পলিথিন কারখানায় অভিযান, ৬ লাখ টাকা জরিমানা

বেগমগঞ্জে পলিথিন কারখানায় অভিযান, ৬ লাখ টাকা জরিমানা

মহাখালী ফিলিং স্টেশনে আগুনের ঘটনায় নিরাপত্তাকর্মী দগ্ধ

মহাখালী ফিলিং স্টেশনে আগুনের ঘটনায় নিরাপত্তাকর্মী দগ্ধ