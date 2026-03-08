Ajker Patrika
ঢাকা

৪ দফা দাবিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের অবস্থান কর্মসূচি

গাজীপুর প্রতিনিধি
৪ দফা দাবিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের অবস্থান কর্মসূচি
৪ দফা দাবিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের অবস্থান কর্মসূচি। ছবি: আজকের পত্রিকা

চার দফা দাবিতে গাজীপুরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৮৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন। আজ রোববার গাজীপুরের বোর্ডবাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনের সামনে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।

কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা জানান, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তাঁরা সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এবং অনেকের চাকরি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর তাঁরা উচ্চ আদালতের রায়ের মাধ্যমে চাকরিতে পুনর্বহাল হলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সেই রায়ের পূর্ণ বাস্তবায়ন করছে না। প্রায় নয় মাস ধরে বিষয়টি অমীমাংসিত থাকায় বাধ্য হয়েই তাঁরা আন্দোলনে নেমেছেন।

তাঁরা আগামী ঈদুল ফিতরের আগে এসব দাবি বাস্তবায়নের জোর দাবি জানান। দাবি মানা না হলে ভবিষ্যতে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন।

দাবিগুলো হলো—আদালতের রায় অনুযায়ী জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে দ্রুত পদোন্নতি প্রদান, বেতনকাঠামোর যথাযথ সমন্বয়, আদালতের রায়ের সঙ্গে সাংঘর্ষিক সব পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তি বাতিল ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বা শাস্তিমূলক বদলি আদেশ প্রত্যাহার।

এ বিষয়ে চাকরি রক্ষা কমিটির মহাসচিব মিয়া হোসেন রানা আজকের পত্রিকাকে জানান, চার দফা দাবি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে তাঁদের আলোচনা হয়েছে। উপাচার্য বিষয়গুলো ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করে দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ঢাকা বিভাগঢাকাজেলার খবর
