রাজধানীর কাফরুলে নারী খুনের ঘটনায় সাবেক স্বামী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর কাফরুলে সুমি আক্তার (২১) নামে এক নারীকে হত্যার অভিযোগে তাঁর সাবেক স্বামী মো. শফিকুল ইসলাম কাজীকে (২৬) গ্রেপ্তার করেছে কাফরুল থানা-পুলিশ। গতকাল শনিবার (৯ আগস্ট) দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানার কলাগাছিয়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ রোববার (১০ আগস্ট) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ২০১৮ সালের ১৯ এপ্রিল সুমি ও শফিকুলের বিয়ে হয়। তাঁদের পাঁচ বছর বয়সী এক ছেলে রয়েছে। পারিবারিক কলহের জেরে ২০২৫ সালের ৩০ জুন তাঁদের তালাক হয়। তালাকের পরও তাঁরা পাশাপাশি বাসায় থাকতেন এবং বিরোধ চলমান ছিল। সন্তান বাবার কাছে থাকলেও সুমি মাঝেমধ্যে ছেলের জন্য খাবার নিয়ে যেতেন।
গত ২১ জুলাই সন্ধ্যায় সুমি যথারীতি খাবার নিয়ে শফিকুলের বাসায় যান। রাত ৩টার দিকে শফিকুল রুমে তালা দিয়ে ছেলেকে নিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করলে প্রতিবেশীরা তা লক্ষ্য করেন। এ সময় ছেলে কান্না শুরু করলে শফিকুল চাবি নিয়ে পালিয়ে যান।
পরদিন সকাল ৯টার দিকে বাড়ির মালিক তালা ভেঙে প্রবেশ করে খাটের নিচে লাল-সাদা প্লাস্টিকের বস্তায় ঢাকা সুমির মরদেহ উদ্ধার করেন। মরদেহের গলায় ওড়না প্যাঁচানো ছিল।
ঘটনার পর কাফরুল থানায় হত্যা মামলা দায়ের হয়। পুলিশ প্রযুক্তি ও তথ্য-উপাত্তের সহায়তায় শফিকুলকে গ্রেপ্তার করে। পরে আদালতে হাজির করলে তিনি ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন।
রাজধানীর কাফরুলে সুমি আক্তার (২১) নামে এক নারীকে হত্যার অভিযোগে তাঁর সাবেক স্বামী মো. শফিকুল ইসলাম কাজীকে (২৬) গ্রেপ্তার করেছে কাফরুল থানা-পুলিশ। গতকাল শনিবার (৯ আগস্ট) দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানার কলাগাছিয়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ রোববার (১০ আগস্ট) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ২০১৮ সালের ১৯ এপ্রিল সুমি ও শফিকুলের বিয়ে হয়। তাঁদের পাঁচ বছর বয়সী এক ছেলে রয়েছে। পারিবারিক কলহের জেরে ২০২৫ সালের ৩০ জুন তাঁদের তালাক হয়। তালাকের পরও তাঁরা পাশাপাশি বাসায় থাকতেন এবং বিরোধ চলমান ছিল। সন্তান বাবার কাছে থাকলেও সুমি মাঝেমধ্যে ছেলের জন্য খাবার নিয়ে যেতেন।
গত ২১ জুলাই সন্ধ্যায় সুমি যথারীতি খাবার নিয়ে শফিকুলের বাসায় যান। রাত ৩টার দিকে শফিকুল রুমে তালা দিয়ে ছেলেকে নিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করলে প্রতিবেশীরা তা লক্ষ্য করেন। এ সময় ছেলে কান্না শুরু করলে শফিকুল চাবি নিয়ে পালিয়ে যান।
পরদিন সকাল ৯টার দিকে বাড়ির মালিক তালা ভেঙে প্রবেশ করে খাটের নিচে লাল-সাদা প্লাস্টিকের বস্তায় ঢাকা সুমির মরদেহ উদ্ধার করেন। মরদেহের গলায় ওড়না প্যাঁচানো ছিল।
ঘটনার পর কাফরুল থানায় হত্যা মামলা দায়ের হয়। পুলিশ প্রযুক্তি ও তথ্য-উপাত্তের সহায়তায় শফিকুলকে গ্রেপ্তার করে। পরে আদালতে হাজির করলে তিনি ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন।
লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় বন্যাদুর্গত শতাধিক পরিবারকে ত্রাণ দিয়েছে বডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) তিস্তা ৬১ ব্যাটালিয়ন। আজ রোববার বিকেলে হাতীবান্ধা উপজেলার দোয়ানী উচ্চবিদ্যালয় মাঠে তিস্তা নদীর তীরে বন্যার্তদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করা হয়।১৫ মিনিট আগে
‘চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্র অধিকার পরিষদ ৯০ মিনিটের খেলার মধ্যে ৮৫ মিনিট খেলেছে, শেষ ৫-১০ মিনিটে গোল দিয়ে অন্য কেউ আন্দোলনের নায়ক হয়ে গেছে’ বলে মন্তব্য করেছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। রোববার (১০ আগস্ট) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধিজীবী চত্বরে শাখা ছাত্র অধিকার পরিষদ আয়োজিত এক আলোচনা২৭ মিনিট আগে
খুলনায় অবৈধ মজুতের অভিযোগে ৩৭৫ বস্তা সার জব্দ ও দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগর বাজারে অভিযান চালানো হয়। ডুমুরিয়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অপ্রতিম কুমার চক্রবর্তী অভিযান পরিচালনা করেন।১ ঘণ্টা আগে
দ্বিতীয়বারের মতো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (জাকসু) তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। তফসিল অনুযায়ী আগামী ১১ সেপ্টেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।১ ঘণ্টা আগে