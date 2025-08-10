Ajker Patrika
রাজধানীর কাফরুলে নারী খুনের ঘটনায় সাবেক স্বামী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর কাফরুলে সুমি আক্তার (২১) নামে এক নারীকে হত্যার অভিযোগে তাঁর সাবেক স্বামী মো. শফিকুল ইসলাম কাজীকে (২৬) গ্রেপ্তার করেছে কাফরুল থানা-পুলিশ। গতকাল শনিবার (৯ আগস্ট) দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানার কলাগাছিয়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ রোববার (১০ আগস্ট) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ২০১৮ সালের ১৯ এপ্রিল সুমি ও শফিকুলের বিয়ে হয়। তাঁদের পাঁচ বছর বয়সী এক ছেলে রয়েছে। পারিবারিক কলহের জেরে ২০২৫ সালের ৩০ জুন তাঁদের তালাক হয়। তালাকের পরও তাঁরা পাশাপাশি বাসায় থাকতেন এবং বিরোধ চলমান ছিল। সন্তান বাবার কাছে থাকলেও সুমি মাঝেমধ্যে ছেলের জন্য খাবার নিয়ে যেতেন।

গত ২১ জুলাই সন্ধ্যায় সুমি যথারীতি খাবার নিয়ে শফিকুলের বাসায় যান। রাত ৩টার দিকে শফিকুল রুমে তালা দিয়ে ছেলেকে নিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করলে প্রতিবেশীরা তা লক্ষ্য করেন। এ সময় ছেলে কান্না শুরু করলে শফিকুল চাবি নিয়ে পালিয়ে যান।

পরদিন সকাল ৯টার দিকে বাড়ির মালিক তালা ভেঙে প্রবেশ করে খাটের নিচে লাল-সাদা প্লাস্টিকের বস্তায় ঢাকা সুমির মরদেহ উদ্ধার করেন। মরদেহের গলায় ওড়না প্যাঁচানো ছিল।

ঘটনার পর কাফরুল থানায় হত্যা মামলা দায়ের হয়। পুলিশ প্রযুক্তি ও তথ্য-উপাত্তের সহায়তায় শফিকুলকে গ্রেপ্তার করে। পরে আদালতে হাজির করলে তিনি ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন।

