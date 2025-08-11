Ajker Patrika
রাজধানীর মৌচাকে হাসপাতালের পার্কিংয়ে প্রাইভেট কারে মিলল ২ মরদেহ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৫: ৫১
ঘটনাস্থল থেকে আলামত সংগ্রহ করছে পুলিশ ও সিআইডির ক্রাইম ইউনিট। ছবি: আজকের পত্রিকা
‎রাজধানীর মৌচাকে বেসরকারি ডা. সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের পার্কিংয়ে থাকা একটি প্রাইভেট কার থেকে দুটি মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে মরদেহ দুটির পরিচয় জানা যায়নি।

আজ ‎সোমবার বেলা আড়াইটায় ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ ও হাসপাতালের নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে এ তথ্য জানা যায়।

‎‎পুলিশ ও হাসপাতালের নিরাপত্তাকর্মীরা জানান, হাসপাতালের বেজমেন্টে প্রাইভেট কারটি পার্ক করা ছিল। সকালে গাড়িতে দুটি মরহেদ দেখা যায়। পরে পুলিশকে খবর দিলে তাঁরা ঘটনাস্থলে আসেন।

‎রমনা বিভাগের সহকারী পুলিশ কমিশনার আব্দুল্লাহ আল মামুন আজকের পত্রিকাকে জানান, গাড়ির ভেতরে দুজনের মরদেহ পাওয়া যায়। তবে তাঁদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে গাড়ির নম্বর যাচাই করে গাড়ির মালিক জোবায়ের আহমেদ সৌরভ এবং গাড়ির চালক নিজাম বলে জানা গেছে। মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তিনি ঘটনাস্থলে আসার পর জানা যাবে।

বিষয়:

ঢাকা জেলামালিবাগরাজধানীঢাকা বিভাগহাসপাতালঢাকামরদেহ
ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী আটক

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

