হিরো আলম গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
স্ত্রী রিয়া মনিকে হত্যাচেষ্টা ও নির্যাতনের অভিযোগে করা মামলায় আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলমকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে আদালতের পরোয়ানা ছিল।
রাজধানীর হাতিরঝিলের উলন এলাকায় হিরো আলমের অফিস থেকে আজ শনিবার দুপুরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে হাতিরঝিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রাজু আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন।
হিরো আলমের বিরুদ্ধে গত ২৩ জুন হাতিরঝিল থানায় হত্যাচেষ্টা, মারধর ও ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগে মামলাটি করেন রিয়া মনি।
এই মামলায় হিরো আলমের সঙ্গে আহসান হাবিব সেলিম নামের আরেক ব্যক্তিকে আসামি করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে গত বুধবার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াহিদুজ্জামানের আদালত।
সেই পরোয়ানায় আজ হিরো আলমকে গ্রেপ্তার করা হলো।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাবি প্রতিনিধি
বাংলাদেশে শুধু বাংলাদেশপন্থীরাই রাজনীতি করবে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহসভাপতি সাদিক কায়েম। তিনি বলেন, ‘দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি জুলাইয়ের স্পিরিট ধারণ করে সেই আলোকে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন জারি রাখতে হবে।’
আজ শনিবার (১৫ নভেম্বর) দুপুরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে প্রথম বর্ষের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে ডাকসু ভিপি এসব কথা বলেন। শাখা ছাত্রশিবির এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
ডাকসু ভিপি বলেন, ‘ষড়যন্ত্র এখনো বন্ধ হয়নি, ফ্যাসিবাদের দোসররা এখনো বিভিন্ন জায়গায় বসে আছে। সে কারণে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আবার যারা নব্য ফ্যাসিস্ট হতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার থাকতে হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, যারা নিজেদের বড় রাজনৈতিক দল দাবি করে, তারা ফ্যাসিবাদের ভাষায় কথা বলছে। ঐকমত্য কমিশন যে সুপারিশ করছে, সেখানে তারা মেজর সংস্কার ও জুলাই সনদের আইনি ভিত্তির বিরুদ্ধে বিভিন্ন কথা বলছে।’
সাদিক কায়েম বলেন, এই বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ও এর দোসরদের রাজনীতি করার কোনো অধিকার নেই। আওয়ামী লীগ কোনো রাজনৈতিক সংগঠন নয়, এটা সন্ত্রাসী গোষ্ঠী। তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি।
অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (চাকসু) সহসভাপতি (ভিপি) ইব্রাহিম হোসেন রনি বলেন, ‘জুলাই-পরবর্তী সময়ে আমরা যে রাষ্ট্র বা ক্যাম্পাসের প্রত্যাশা করেছিলাম, তা এখনো গড়ে তুলতে পারিনি। কারণ গত জুলাইয়ে যাঁরা বুলেটের সামনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরাই এখন দুর্নীতিতে জড়িয়ে বিভিন্ন মতাদর্শে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। আমরা বিশ্বাস করেছিলাম, তাঁদের হাত ধরে দেশ সামনে এগিয়ে যাবে। কিন্তু তাঁদের বর্তমান কর্মকাণ্ড দেশবাসীকে হতাশ করেছে।’
নবীনবরণ অনুষ্ঠানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) সহসভাপতি (ভিপি) মোস্তাকুর রহমান জাহিদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মাঈন উদ্দিন। তিনি নবীনদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা তুলে ধরেন।
এ ছাড়া অন্যদের মধ্যে ইসলামী কেন্দ্রীয় ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক বেলাল হোসেন এবং রাবি শাখা শিবিরের সাবেক ও বর্তমান বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।
বদরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি
ঢাকায় খুন হওয়া ব্যবসায়ী আশরাফুল হকের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ৮টায় জানাজা শেষে তাঁর লাশ পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। এর আগে গতকাল শুক্রবার দিবাগত মধ্যরাতে তাঁর লাশ রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলার গোপালপুর নয়াপাড়া গ্রামে নিজ বাড়িতে পৌঁছায়।
আশরাফুল কাঁচামাল ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি দানের জন্য স্থানীয়দের কাছে পরিচিত ছিলেন। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হাইকোর্টসংলগ্ন জাতীয় ঈদগাহ মাঠের সামনে নীল রঙের ড্রাম থেকে আশরাফুলের ২৬ টুকরা লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
এ ঘটনায় গতকাল শুক্রবার নিহতের ছোট বোন আনজিলা বাদী হয়ে আশরাফুলের বন্ধু ফরেজুল ইসলাম জরেজকে প্রধান আসামি করে ঢাকার শাহবাগ থানায় মামলা করেন।
দাফনের পর আজ শনিবার সকালে আশরাফুলের বাবা আব্দুর রশিদ বলেন, ‘কী দোষ ছিল মোর ছইলের? তাকে ঢাকাত নিয়া যায়া টুকরা টুকরা করিলো জরেজ ও তার প্রেমিকা। মুই বাঁচি থাকতে ওদের ফাঁসি দেখতে চাও। তাহলে মোরিও কিছুটা শান্তি পাইম।’
আশরাফুলের স্ত্রী লাকী বেগম বলেন, ‘আমার স্বামীর কোনো শত্রু ছিল না। এলাকার মানুষ তাঁকে খুব ভালো বাসতেন। কেউ আর্থিক বিপদে পড়লে স্বামীর কাছে আসতেন। তিনি কখনই কাউকে খালি হাতে ফেরত দিতেন না। এই ভালো মানুষটাকে কেন মারলো জরেজ? ও যে তার বন্ধু ছিল?’
মা এছরা খাতুন বলেন, ‘একমাত্র ছেলেসন্তান ছিল আশরাফুল। সে প্রতিদিন আমাদের দুই মানুষের খোঁজখবর নিতেন। চিকিৎসার ওষুধ পাতি আনতেন। এখন কে নিবে খোঁজখবর? কে এনে দিবে ওষুধপাতি?’ এছরা খাতুন বলেন, ‘সন্তানের এই করুণ পরিণতি দেখার আগোত আল্লাহ কেন মোর মৃত্যু করল না।’
পটুয়াখালী প্রতিনিধি
স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে ৯ দিনের জন্য বিশেষ আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, নির্বাচনের আগে পাঁচ দিন, নির্বাচনের দিন এবং পরে আরও তিন দিন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মাঠে কঠোর অবস্থানে থাকবে। প্রয়োজন হলে দেশের পরিস্থিতি অনুযায়ী সময়সীমা সমন্বয় করা হতে পারে বলেও তিনি জানান।
আজ শনিবার দুপুরে পটুয়াখালী সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এসব কথা বলেন।
উপদেষ্টা বলেন, বর্তমানে ৩০ হাজার সেনা সদস্য মাঠে থাকলেও নির্বাচনের সময় তা বাড়িয়ে প্রায় এক লাখ করা হবে। এ ছাড়া প্রায় দেড় লাখ পুলিশ সদস্য, ৩৫ হাজার বিজিবি সদস্য, পাঁচ হাজার নৌবাহিনীর সদস্য, চার হাজার কোস্টগার্ড সদস্য, আট হাজার র্যাব সদস্য এবং আনুমানিক সাড়ে পাঁচ লাখ আনসার সদস্য নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করবেন। নিরাপত্তা জোরদারে আনসার সদস্যদের অস্ত্র ও বডি ক্যামেরা সরবরাহ করা হবে।
নির্বাচনে নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে কোনো সন্দেহের সুযোগ নেই জানিয়ে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ইলেকশন খুবই শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হবে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচন ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে, রোজার আগেই অনুষ্ঠিত হবে। তফসিল ঘোষণার পর লটারির মাধ্যমে প্রশাসনের রদবদল করা হবে।
জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী আরও বলেন, মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্তদের মামলার রায় ১৭ নভেম্বর ঘোষণা হবে। এ জন্য দেশজুড়ে অতিরিক্ত সতর্কতা বজায় থাকবে, যাতে কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়।
সরকার পরিবর্তন প্রসঙ্গে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এ দেশে সরকার পতন কোনো তিনজন মানুষের কারণে হয়নি। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের কারণেই সরকার পরিবর্তন ঘটেছে। আপনারা দেখেছেন, তারা কীভাবে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে, তাদের আত্মীয়স্বজনও পালিয়েছে। এটি জনগণের ইচ্ছার ফসল।
মতবিনিময় শেষে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা পটুয়াখালী পুলিশ লাইনস ও কোস্টগার্ড বেইস পরিদর্শন করেন। পরে তিনি কুয়াকাটা টুরিস্ট পুলিশ ও নৌ পুলিশ ক্যাম্প পরিদর্শন শেষে রাতযাপন করবেন। আগামীকাল রোববার সকালে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বরিশাল হয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন বলে জানা গেছে।
পিরোজপুর প্রতিনিধি
পিরোজপুর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে অবস্থিত জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ শনিবার ভোররাতের কোনো একসময় দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করে এই অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটানো হয়। এতে স্মৃতিস্তম্ভের কিছু অংশ কালো হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পিরোজপুরের পুলিশ সুপার খাঁন মোহাম্মদ আবু নাসের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
পুলিশ সুপার খাঁন মোহাম্মদ আবু নাসের জানান, ঘটনাস্থলের নিরাপত্তা দায়িত্বে থাকা দুই পুলিশ সদস্যকে দায়িত্বে অবহেলার কারণে পুলিশ লাইনে ক্লোজড করা হয়েছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, অগ্নিসংযোগের ঘটনায় পিরোজপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত করে জড়িতদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান পুলিশ সুপার।
এ ঘটনার পরে ঘটনাস্থলে জড়ো হয় বিএনপি, জামায়াত, ছাত্র-জনতাসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। তারা দোষীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করে।
জেলা জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি তাফাজ্জল হোসেন ফরিদ বলেন, ‘শেখ হাসিনা বিদেশের মাটিতে পালিয়ে থেকে উসকানি মূলক বক্তব্য দিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে। তারই ধারাবাহিকতায় এ অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটিয়েছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। অবিলম্বে দোষীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবি জানাই।’
জেলা বিএনপির সদস্যসচিব সাইদুল ইসলাম কিসমত বলেন, ‘এই অগ্নিসংযোগ আগুন-সন্ত্রাস আওয়ামী লীগের কাজ। আমরা যখন বিরোধী দলে ছিলাম তারা ক্ষমতায় ছিল, তখনো তারা অগ্নিসন্ত্রাস চালিয়েছে, বাসে আগুন দিয়েছে এবং বিএনপির ওপরে দোষ চাপিয়েছে। পিরোজপুরে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে অগ্নিসংযোগের ঘটনাটি আওয়ামী লীগের কাজ। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। অবিলম্বে এ ঘটনায় যারা জড়িত তাদের গ্রেপ্তারের দাবি জানাই।’
