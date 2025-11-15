Ajker Patrika

হিরো আলম গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৫ নভেম্বর ২০২৫, ১৫: ৩৬
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

স্ত্রী রিয়া মনিকে হত্যাচেষ্টা ও নির্যাতনের অভিযোগে করা মামলায় আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলমকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে আদালতের পরোয়ানা ছিল।

রাজধানীর হাতিরঝিলের উলন এলাকায় হিরো আলমের অফিস থেকে আজ শনিবার দুপুরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে হাতিরঝিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রাজু আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন।

হিরো আলমের বিরুদ্ধে গত ২৩ জুন হাতিরঝিল থানায় হত্যাচেষ্টা, মারধর ও ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগে মামলাটি করেন রিয়া মনি।

এই মামলায় হিরো আলমের সঙ্গে আহসান হাবিব সেলিম নামের আরেক ব্যক্তিকে আসামি করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে গত বুধবার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াহিদুজ্জামানের আদালত।

সেই পরোয়ানায় আজ হিরো আলমকে গ্রেপ্তার করা হলো।

বিষয়:

মামলাগ্রেপ্তারঅভিযোগঢাকাহিরো আলমস্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আশরাফুল হত্যা: ঘরে লাশ রেখেই শারীরিক সম্পর্ক করেন জরেজ ও শামীমা

বিহারে ইতিহাস গড়ে বিজেপি জোটের বিপুল জয়, সর্বোচ্চ ভোট পেয়েও মহাজোটের ভরাডুবি

প্রধান শিক্ষক ও ছাত্রীর অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল, গাংনীতে তোলপাড়

আজকের রাশিফল: পুরোনো প্রেম মেসেঞ্জারে ‘হাই’ পাঠাতে পারে, টাকা দিয়ে শান্তি কিনুন

শেরপুর-২ আসনে এনসিপির মনোনয়নপত্র নিলেন জুলাই যোদ্ধা খোকন চন্দ্র বর্মণ

এলাকার খবর
Loading...