‘অধিক ডিম উৎপাদনশীল মুরগির জাত উদ্ভাবন করতে হবে’

প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটে বিশ্ব ডিম দিবস পালন
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটে (বিএলআরআই) বর্ণাঢ্য আয়োজনে পালিত হয়েছে বিশ্ব ডিম দিবস ২০২৫। ইনস্টিটিউটের পোলট্রি রিসার্চ সেন্টারের উদ্যোগে এবং ‘পোলট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্পের’ অর্থায়নে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, গবেষক ও কর্মকর্তারা অংশ নেন।
দিবসটিতে শুক্রবার (১০ অক্টোবর) বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে বিএলআরআই প্রাঙ্গণ থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুকের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত র্যালিতে ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। র্যালি শেষে দুস্থ ও পথচারীদের মধ্যে ডিম বিতরণ করা হয়।
পরে বিকেল ৪টার দিকে বিএলআরআই ভবনের সম্মেলনকক্ষে সেমিনার ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিএলআরআইয়ের মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানার উপপরিচালক বেগম মানছুরা হাছিন এবং আলোচক ছিলেন সাবেক মহাপরিচালক ও কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ড. নাথু রাম সরকার। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও পোলট্রি রিসার্চ সেন্টারের দপ্তরপ্রধান ড. মো. সাজেদুল করিম সরকার।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বিএলআরআইয়ের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ডেইরি রিসার্চ সেন্টারের দপ্তর প্রধান ড. মো. রাকিবুল হাসান। এরপর ‘Nutritional Properties of Eggs for Building a Healthy Nation’ শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মো. সাজেদুল করিম সরকার। তিনি ডিমের পুষ্টিগুণ, স্বাস্থ্য উপকারিতা এবং বাংলাদেশে পোলট্রিশিল্পের অগ্রগতি তুলে ধরেন।
বিশেষজ্ঞ আলোচনায় ড. নাথু রাম সরকার বলেন, ‘ডিম দিবস পালনের উদ্দেশ্য দুটি। একটি হলো ডিমের উপকারিতা সম্পর্কে সবাইকে জানানো, আর দ্বিতীয় হলো ডিম উৎপাদকদের উৎসাহিত করা, সরকারি বিভিন্ন সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করা। বিগত বছরগুলোতে ডিমের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বাড়লেও আমাদের ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণে ডিমের উৎপাদন আরও বাড়াতে হবে। এ জন্য ডিমের উৎপাদন খরচ কমানোর লক্ষ্যে পোলট্রি ফিড তৈরির বিকল্প উৎস খুঁজতে হবে; পাশাপাশি গবেষণার মাধ্যমে দেশীয় আবহাওয়া উপযোগী অধিক ডিম উৎপাদনশীল মুরগির জাত উদ্ভাবন করতে হবে।’
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বেগম মানছুরা হাছিন বলেন, ‘মুরগির শরীরে থাকা সব পুষ্টি উপাদান ডিমের মধ্যে আসে বলে পোলট্রির ফিড প্রিপারেশনের ওপরই ডিমের পুষ্টি নির্ভর করে। তাই এ বিষয়ে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরও পোলট্রির ফিড কস্টিং কমানোর লক্ষ্যে এবং দেশে পোলট্রি খাদ্যের অন্যতম উপাদান ভুট্টার চাষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।’
প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. শাকিলা ফারুক বলেন, ‘মেধাবী ও বুদ্ধিদীপ্ত জাতি গঠনে প্রাণিজ আমিষ, তথা ডিমের বিকল্প নেই। প্রোটিনের অন্যান্য উৎসের সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ডিম হলো প্রোটিন ও পুষ্টির সাশ্রয়ী উৎস। ডিমে এলডিএল অনেক কম থাকে এবং এইচডিএল বেশি থাকে বলে ডিমের স্বাস্থ্যঝুঁকিও অনেক কম। ডিম নিয়ে অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে, যা আসলে অমূলক। আমাদের উচিত এসব অপপ্রচারকে আমলে না নিয়ে ডিমের পুষ্টিগুণ বিচার করে দৈনিক অন্তত একটি ডিম খাওয়া।’
প্রধান অতিথির বক্তব্য শেষে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ও আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, রাজশাহীর স্টেশন ইনচার্জ ড. মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ।
এ ছাড়া ডিম দিবস উপলক্ষে বিকেলে সাভারের গেরুয়ায় অবস্থিত মাদ্রাসা ও এতিমখানার সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মধ্যেও ডিম বিতরণ করা হয়।
ডিমের পুষ্টিগুণ ও গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল এগ কমিশন (আইইসি) ১৯৯৬ সালে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় প্রথম ‘বিশ্ব ডিম দিবস’ পালনের আয়োজন করে, যা পরবর্তী সময়ে প্রতিবছর অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় শুক্রবার পালিত হয়ে আসছে। বিশ্বের অপরাপর দেশের মতো বাংলাদেশ তথা বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটও দিবসটি পালন করে আসছে। এ বছর ডিম দিবসের প্রতিপাদ্য হলো, ‘ডিমে আছে প্রোটিন, খেতে হবে প্রতিদিন।’
চট্টগ্রামে সন্ত্রাসীদের গোপন আস্তানায় অভিযান চালিয়ে দেশি-বিদেশি ১৩টি আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ, ওয়াকিটকি, মাদক, নগদ টাকাসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে আজ শুক্রবার ভোর পর্যন্ত টানা ১৬ ঘণ্টা নগরীর চান্দগাঁও, পাঁচলাইশ ও বাকলিয়া এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।
সিলেটে কিশোর গ্যাং লিডার মামুন আহমেদ ওরফে বুলেট মামুন (২০) ও তাঁর দুই সহযোগীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেলে নগরের বালুচর এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আজ রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করে সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, আসামিদের বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হ৩৫ মিনিট আগে