বনানীর সিসা বারে ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা ও ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর বনানীতে রাহাত হোসেন রাব্বি (৩১) নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। বনানীর ১১ নম্বর সড়কে ‘৩২ ডিগ্রি’ নামের একটি সিসা বারে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আজ বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
পুলিশ জানিয়েছে, নিহত রাব্বি তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে সিসা বারে গিয়েছিলেন। সেখানেই পূর্বপরিচিত কয়েকজনের সঙ্গে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটে। পরে ঘটনাস্থল থেকে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়।
নিহতের ভগ্নিপতি মো. দেলোয়ার হোসেন জানান, রাব্বি স্ত্রী-পরিবার নিয়ে মহাখালী হাজারীবাড়ী এলাকায় নিজেদের বাড়িতে থাকেন। গতরাতে বনানী ১১ নম্বর রোডে একটি রেস্টুরেন্টে দুই বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়েছিলেন। ভোরে রেস্টুরেন্ট থেকে বের হওয়ার সময় ৬-৭ জন দুর্বৃত্ত এসে রাব্বিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে ঘটনা ঘটিয়ে তারা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পরে বন্ধু ও স্থানীয়রা তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে সেখানে চিকিৎসক সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
লাশের সুরতহাল প্রতিবেদনে বনানী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আমজাদ হোসেন উল্লেখ করেন, নিহতের বাম পায়ের ঊরুতে ও ডান হাতের কনুইতে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। বনানী ১১ নম্বর রোডের ১০০ নম্বর হোল্ডিং এর বাড়ির ২য় তলা থেকে নামার সময় সিঁড়িতে ৫-৬ জন দুর্বৃত্ত তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে হত্যা করেছে।
বনানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাসেল সারোয়ার বলেন, ‘সিসা বারের দ্বিতীয় তলার সিঁড়িতে কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে খোকন নামে এক যুবক রাব্বিকে ছুরিকাঘাত করে। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।’
ওসি আরও জানান, অভিযুক্তরা রাব্বির পূর্বপরিচিত এবং নিয়মিত ওই সিসা বারে যেতেন। হত্যাকাণ্ডের পর থেকে তারা পলাতক রয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।
রাজধানীর বনানীতে রাহাত হোসেন রাব্বি (৩১) নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। বনানীর ১১ নম্বর সড়কে ‘৩২ ডিগ্রি’ নামের একটি সিসা বারে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আজ বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
পুলিশ জানিয়েছে, নিহত রাব্বি তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে সিসা বারে গিয়েছিলেন। সেখানেই পূর্বপরিচিত কয়েকজনের সঙ্গে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটে। পরে ঘটনাস্থল থেকে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়।
নিহতের ভগ্নিপতি মো. দেলোয়ার হোসেন জানান, রাব্বি স্ত্রী-পরিবার নিয়ে মহাখালী হাজারীবাড়ী এলাকায় নিজেদের বাড়িতে থাকেন। গতরাতে বনানী ১১ নম্বর রোডে একটি রেস্টুরেন্টে দুই বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়েছিলেন। ভোরে রেস্টুরেন্ট থেকে বের হওয়ার সময় ৬-৭ জন দুর্বৃত্ত এসে রাব্বিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে ঘটনা ঘটিয়ে তারা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পরে বন্ধু ও স্থানীয়রা তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে সেখানে চিকিৎসক সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
লাশের সুরতহাল প্রতিবেদনে বনানী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আমজাদ হোসেন উল্লেখ করেন, নিহতের বাম পায়ের ঊরুতে ও ডান হাতের কনুইতে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। বনানী ১১ নম্বর রোডের ১০০ নম্বর হোল্ডিং এর বাড়ির ২য় তলা থেকে নামার সময় সিঁড়িতে ৫-৬ জন দুর্বৃত্ত তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে হত্যা করেছে।
বনানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাসেল সারোয়ার বলেন, ‘সিসা বারের দ্বিতীয় তলার সিঁড়িতে কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে খোকন নামে এক যুবক রাব্বিকে ছুরিকাঘাত করে। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।’
ওসি আরও জানান, অভিযুক্তরা রাব্বির পূর্বপরিচিত এবং নিয়মিত ওই সিসা বারে যেতেন। হত্যাকাণ্ডের পর থেকে তারা পলাতক রয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।
বরিশাল শের ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (শেবাচিম) কর্মচারীরা স্বাস্থ্যখাতের সংস্কার দাবি নিয়ে আন্দোলনকারীদের মারধর করেছে বলে জানা গেছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে কর্মবিরতির ডাক দিয়ে বিক্ষোভ করে গোটা হাসপাতাল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয় কর্মচারীরা।৬ মিনিট আগে
বালু পাথর চুরির মামলায় সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় আলমগীর আলম নামে এক ইউপি চেয়ারম্যানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে উপজেলার পূর্ব ইসলামপুর ইউনিয়নের খাঁয়েরগাওয়ের তার বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।১৪ মিনিট আগে
সিলেটে প্রশাসনের অভিযানে ৭০টি ট্রাকে থাকা প্রায় ৩৫ হাজার ঘনফুট পাথর উদ্ধার করা হয়েছে। পাথরগুলো নদীতে ফেলার প্রক্রিয়া চলছে। সিলেটের কোম্পানীগঞ্জের পর্যটনকেন্দ্র সাদা পাথর থেকে অবৈধভাবে পাথর লুট ও পাচারের বিরুদ্ধে বুধবার রাত থেকে অভিযান শুরু হয়। আজ বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুর পর্যন্ত এ সব পাথর...২২ মিনিট আগে
ঝিনাইদহ সদর উপজেলার দড়িগোবিন্দপুর এলাকায় মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে দুই স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও তিন জন। গতকাল বুধবার রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে