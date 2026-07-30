Ajker Patrika
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শাপলা চত্বরের ঘটনার মামলায় লতিফ সিদ্দিকী কারাগারে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩০ জুলাই ২০২৬, ১৬: ২৭
শাপলা চত্বরের ঘটনার মামলায় লতিফ সিদ্দিকী কারাগারে
লতিফ সিদ্দিকীকে আজ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক মন্ত্রী আবদুল লতিফ সিদ্দিকীকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এ আদেশ দেন।

প্রসিকিউশনের পক্ষে শুনানি করেন মিজানুল ইসলাম। শুনানিতে তিনি বলেন, ‘এ মামলায় পরোয়ানা মূলে লতিফ সিদ্দিকীকে গ্রেপ্তার করে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে। তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আবেদন করছি।’

শুনানি শেষে আবেদন মঞ্জুর করে লতিফ সিদ্দিকীকে এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল।

এর আগে, বেলা ১টার দিকে তাঁকে ট্রাইব্যুনালের হাজির করা হয়। শাপলা চত্বরে হত্যাযজ্ঞের মামলায় গত সোমবার ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৩১ আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন ট্রাইব্যুনাল-২। এই মামলায় লতিফ সিদ্দিকীও আসামি।

সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছেসাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে

ট্রাইব্যুনালের গ্রেপ্তারি পরোয়ানার পর গতকাল বুধবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে গুলশান-১-এর নিজ বাসভবন থেকে আবদুল লতিফ সিদ্দিকীকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ-ডিবি। ট্রাইব্যুনালে আনার আগ পর্যন্ত তিনি ডিবি হেফাজতেই ছিলেন।

সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকী গ্রেপ্তারসাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকী গ্রেপ্তার

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