বিএডিসির সহকারী প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার নামে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
চাকরি দেওয়ার নাম করে ৫ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর জোনের সহকারী প্রকৌশলী (সওকা) শাওন মালাকারের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী মো. শরিফুল হক বিএডিসি চেয়ারম্যানের কাছে লিখিত অভিযোগ দাখিল করার পর তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিশোরগঞ্জ বিএডিসির নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্র সেচ) মোহাম্মদ মোশারফ হোসেনকে অভিযোগটি তদন্ত করে দ্রুত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।
অভিযোগকারী মো. শরিফুল হক বাজিতপুর উপজেলার বাসিন্দা এবং বিএডিসি বাজিতপুর ইউনিটের ৪৭ নম্বর গণকূ স্কিমের ম্যানেজার। তিনি জানান, কুলিয়ারচর জোনাল অফিসের সহকারী প্রকৌশলী শাওন মালাকার তাঁর স্ত্রীকে কম্পিউটার অপারেটর পদে চাকরি দেওয়ার আশ্বাস দেন।
শরিফুল হক অভিযোগ করেন, শাওন মালাকার তাঁকে জানান যে বিএডিসিতে তাঁর একজন বড় কর্মকর্তা পরিচিত আছেন, যার মাধ্যমে তিনি চাকরিটি নিয়ে দিতে পারবেন। এই আশ্বাসে ২০২৪ সালের রমজান মাসে স্ত্রীর স্বর্ণালংকার বিক্রি করে নগদ ৫ লাখ টাকা শাওন মালাকারের হাতে তুলে দেন শরিফুল।
ভুক্তভোগী শরিফুল হক অভিযোগ করেন, দেড় বছর পার হয়ে গেলেও চাকরি তো দূরের কথা, টাকাও ফেরত পাননি। টাকা ফেরত চাইতে গেলে উল্টো তিনি হুমকি-ধমকির শিকার হচ্ছেন। এমনকি টাকা ফেরত চাইলে শাওন মালাকার তাঁকে বিএডিসি ম্যানেজারের পদ থেকে বাদ দিয়ে দেওয়ার হুমকি দেন বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। এর আগেও তিনি একবার অভিযোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনো তদন্ত হয়নি। এ পরিস্থিতিতে গত ১৩ সেপ্টেম্বর তিনি দ্বিতীয়বার বিএডিসি চেয়ারম্যানের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন।
এ ব্যাপারে বিএডিসি কুলিয়ারচর জোনের সহকারী প্রকৌশলী (সওকা) শাওন মালাকার বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে শরিফুল হক সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ দিয়েছেন। এখন অভিযোগটির তদন্ত হচ্ছে। আমাদের অথরিটি তদন্ত করছে। তার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক কোনো বিরোধ নেই। আমাকে ফাঁসানোর জন্য তিনি এমন ভিত্তিহীন অভিযোগ করেছেন।’
অভিযোগ তদন্তের বিষয়ে কিশোরগঞ্জ বিএডিসির নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্র সেচ) মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন জানান, তাকে অভিযোগ তদন্ত করে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী তিনি তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন।
চাকরি দেওয়ার নাম করে ৫ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর জোনের সহকারী প্রকৌশলী (সওকা) শাওন মালাকারের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী মো. শরিফুল হক বিএডিসি চেয়ারম্যানের কাছে লিখিত অভিযোগ দাখিল করার পর তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিশোরগঞ্জ বিএডিসির নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্র সেচ) মোহাম্মদ মোশারফ হোসেনকে অভিযোগটি তদন্ত করে দ্রুত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।
অভিযোগকারী মো. শরিফুল হক বাজিতপুর উপজেলার বাসিন্দা এবং বিএডিসি বাজিতপুর ইউনিটের ৪৭ নম্বর গণকূ স্কিমের ম্যানেজার। তিনি জানান, কুলিয়ারচর জোনাল অফিসের সহকারী প্রকৌশলী শাওন মালাকার তাঁর স্ত্রীকে কম্পিউটার অপারেটর পদে চাকরি দেওয়ার আশ্বাস দেন।
শরিফুল হক অভিযোগ করেন, শাওন মালাকার তাঁকে জানান যে বিএডিসিতে তাঁর একজন বড় কর্মকর্তা পরিচিত আছেন, যার মাধ্যমে তিনি চাকরিটি নিয়ে দিতে পারবেন। এই আশ্বাসে ২০২৪ সালের রমজান মাসে স্ত্রীর স্বর্ণালংকার বিক্রি করে নগদ ৫ লাখ টাকা শাওন মালাকারের হাতে তুলে দেন শরিফুল।
ভুক্তভোগী শরিফুল হক অভিযোগ করেন, দেড় বছর পার হয়ে গেলেও চাকরি তো দূরের কথা, টাকাও ফেরত পাননি। টাকা ফেরত চাইতে গেলে উল্টো তিনি হুমকি-ধমকির শিকার হচ্ছেন। এমনকি টাকা ফেরত চাইলে শাওন মালাকার তাঁকে বিএডিসি ম্যানেজারের পদ থেকে বাদ দিয়ে দেওয়ার হুমকি দেন বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। এর আগেও তিনি একবার অভিযোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনো তদন্ত হয়নি। এ পরিস্থিতিতে গত ১৩ সেপ্টেম্বর তিনি দ্বিতীয়বার বিএডিসি চেয়ারম্যানের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন।
এ ব্যাপারে বিএডিসি কুলিয়ারচর জোনের সহকারী প্রকৌশলী (সওকা) শাওন মালাকার বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে শরিফুল হক সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ দিয়েছেন। এখন অভিযোগটির তদন্ত হচ্ছে। আমাদের অথরিটি তদন্ত করছে। তার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক কোনো বিরোধ নেই। আমাকে ফাঁসানোর জন্য তিনি এমন ভিত্তিহীন অভিযোগ করেছেন।’
অভিযোগ তদন্তের বিষয়ে কিশোরগঞ্জ বিএডিসির নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্র সেচ) মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন জানান, তাকে অভিযোগ তদন্ত করে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী তিনি তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন।
স্থানীয় কৃষকেরা জানান, আগে বছরে দুই মৌসুমে এই ধান চাষ হতো। আশ্বিন-কার্তিক মাসে যখন নতুন ধান ঘরে উঠত, তখন শুরু হতো পিঠাপুলি তৈরির ধুম ও উৎসবের আমেজ। কিন্তু হাইব্রিড ধানের আগ্রাসনে দ্রুতই আদি জাতগুলো মাঠ থেকে বিলীন হয়ে গেছে।১ ঘণ্টা আগে
পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ কালাইয়া বাণিজ্যিক বন্দরের আলী আকবর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে এই দুর্ঘটনায় স্থানীয় ব্যবসায়ী এনায়েত হোসেনের একটি মুদি মনোহরি দোকান সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়েছে। একই সঙ্গে১ ঘণ্টা আগে
পর্যটন শহর কক্সবাজারের নাজিরারটেক থেকে টেকনাফ পর্যন্ত ১২০ কিলোমিটার সমুদ্রসৈকতকে ১৯৯৯ সালে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) ঘোষণা করে সরকার। এ-সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী, সৈকতের জোয়ার-ভাটার স্থান থেকে ৩০০ মিটার পর্যন্ত যেকোনো স্থাপনা নির্মাণ ও উন্নয়ন নিষিদ্ধ।৫ ঘণ্টা আগে
সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে একটি ভিডিও। এতে দেখা যায়, সাধুর মতো দেখতে এক বৃদ্ধকে জোর করে ধরে চুল কেটে দিচ্ছেন তিন ব্যক্তি। সাধু মানুষটি প্রাণপণ চেষ্টা করেও নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে ব্যর্থ হন।৫ ঘণ্টা আগে