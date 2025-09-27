ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি: হাইব্রিড পদ্ধতির বিশ্ববিদ্যালয় চলবে দুপুর থেকে সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকার সাত সরকারি কলেজ নিয়ে প্রস্তাবিত ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’র কার্যক্রম চলবে বেলা ১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত, অর্থাৎ ৬ ঘণ্টা। আর এ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হবে হাইব্রিড পদ্ধতিতে। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ ক্লাস হবে অনলাইনে। বাকি ক্লাস ও পরীক্ষা হবে সশরীরে।
গত বুধবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ-২০২৫’-এর খসড়া থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। আগামী সাত কার্যদিবসের মধ্যে এ বিষয়ে অংশীজনদের মতামত দিতে অনুরোধ জানিয়েছে মন্ত্রণালয়।
বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সময় নিয়ে খসড়া অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, সাত কলেজের অবকাঠামো ও ক্যাম্পাস স্থায়ীভাবে দিনের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (বেলা ১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত) ব্যবহার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
ইউজিসি থেকে জানা যায়, মূলত যেসব কলেজে এখন উচ্চমাধ্যমিক স্তর আছে, সেগুলো অক্ষুণ্ন রাখার জন্যই অধ্যাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সময়সীমার বিষয়টি উল্লেখ করা রয়েছে।
ঢাকার সরকারি সাত কলেজ একসময় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। এ কলেজগুলো হলো ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, সরকারি বাঙলা কলেজ ও সরকারি তিতুমীর কলেজ। এই সাত কলেজে বর্তমানে দেড় লাখের বেশি শিক্ষার্থী রয়েছেন। আর শিক্ষক রয়েছেন হাজারের বেশি। ২০১৭ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি কলেজগুলোকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়। পরে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গত জানুয়ারিতে কলেজগুলোকে অধিভুক্তি থেকে সরানো হয় এবং নতুন বিশ্ববিদ্যালয় করার সিদ্ধান্ত নেয় অন্তর্বর্তী সরকার।
জানা যায়, সাত কলেজের মধ্যে বর্তমানে ইডেন ও তিতুমীরে শুধু স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পড়ানো হয়। বাকি পাঁচ কলেজে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের পাশাপাশি উচ্চমাধ্যমিকও পড়ানো হয়।
বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার এমন সময়সীমা কেন, এ প্রশ্নে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য ও অধ্যাদেশের খসড়া তৈরিতে গঠিত কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান বলেন, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম দুপুর ১২টার মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। এরপর বেলা ১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হবে। তিনি আরও বলেন, কলেজ প্রশাসনের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। কলেজের শিক্ষকেরা কলেজেই থাকবেন।
কোন কলেজে কোন বিভাগ
খসড়া অধ্যাদেশে বলা হয়, সাত কলেজ ক্যাম্পাসকে চারটি স্কুলে বিভক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এগুলো হলো স্কুল অব সায়েন্সেস, স্কুল অব আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ, স্কুল অব বিজনেস স্টাডিজ এবং স্কুল অব ল অ্যান্ড জাস্টিস।
স্কুল অব সায়েন্সেস স্কুলটি ঢাকা কলেজ ক্যাম্পাস, ইডেন মহিলা কলেজ ক্যাম্পাস ও বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ ক্যাম্পাসে পরিচালিত হবে। ঢাকা কলেজ ক্যাম্পাসে অ্যাপ্লাইড ম্যাথামেটিকস, জুলোজি, ডেটা সায়েন্স, বায়োকেমিস্ট্রি ও বায়োটেকনোলজি ডিসিপ্লিন, ইডেন মহিলা কলেজ ক্যাম্পাসে ফিজিকস, অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি, বোটানি, ফরেনসিক সায়েন্স ডিসিপ্লিন, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ ক্যাম্পাসে সাইকোলজি, এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট ডিসিপ্লিন চালু করা যাবে।
স্কুল অব আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ স্কুলটি সরকারি বাঙলা কলেজ ক্যাম্পাসে পরিচালিত হবে। এই ক্যাম্পাসে জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশন স্টাডিজ, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, ইকোনমিকস, ফিল্ম স্টাডিজ, ইন্টারন্যাশনাল পলিটিকস ডিসিপ্লিন চালু করা যাবে।
স্কুল অব বিজনেস স্কুলটি সরকারি তিতুমীর কলেজ ক্যাম্পাসে পরিচালিত হবে। এ ক্যাম্পাসে অ্যাকাউন্টিং, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, হোটেল অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট, মার্কেটিং অ্যান্ড সেলস, ব্যাংক অ্যান্ড ইনস্যুরেন্স ম্যানেজমেন্ট ডিসিপ্লিন চালু করা যাবে।
স্কুল অব ল অ্যান্ড জাস্টিস স্কুলটি কবি নজরুল সরকারি কলেজ ক্যাম্পাস ও সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ক্যাম্পাসে পরিচালিত হবে। কবি নজরুল সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসে ল ডিসিপ্লিন চালু করা যাবে। সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ক্যাম্পাসে ক্রিমিনোলজি ডিসিপ্লিন চালু করা যাবে।
তবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ক্রমে প্রয়োজন অনুযায়ী ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা বিবেচনা করে উপযুক্ত ডিসিপ্লিন চালু করতে পারবে বলেও অধ্যাদেশে বলা হয়েছে।
শিক্ষাদান পদ্ধতি হবে হাইব্রিড
অধ্যাদেশের খসড়ায় বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান হাইব্রিড পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ৩৫-৪০ শতাংশ ক্লাস অনলাইনে আর ৬০ শতাংশ সশরীরে। তবে সব পরীক্ষা সশরীরে অনুষ্ঠিত হবে।
আরও বলা হয়, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পদ্ধতি ইন্টারডিসিপ্লিনারি হবে। কোনো একটি স্কুলের স্নাতক পর্যায়ের প্রথম চারটি সেমিস্টার সাধারণ বিষয়গুলো অধ্যয়ন করবে। পরবর্তী চারটি সেমিস্টারে বিষয়গুলো হবে ডিসিপ্লিনভিত্তিক। স্নাতক পর্যায়ের কোনো শিক্ষার্থীকে চাহিদার ভিত্তিতে প্রথম চারটি সেমিস্টার শেষে শর্তপূরণ সাপেক্ষে নিজ ক্যাম্পাসে ডিসিপ্লিন পরিবর্তনের সুযোগ দেওয়া যাবে।
শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আপত্তি
সাত কলেজকে একীভূত করে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় করার উদ্যোগে আপত্তি জানিয়ে মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীরা। তবে স্নাতক-স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের একটি অংশ দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছে।
শিক্ষকেরা বলছেন, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস অবশ্যই পৃথক স্থানে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বলছেন, উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণি বন্ধ করার পাঁয়তারা তাঁরা কখনোই মেনে নেবেন না।
