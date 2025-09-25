Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

পরিচালক নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চুসহ চারজনকে লিগ্যাল নোটিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু। ছবি: সংগৃহীত
নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু। ছবি: সংগৃহীত

দেশবরেণ্য নাট্যকার প্রয়াত সেলিম আল দীনের অর্জিত বিভিন্ন পদক, পুরস্কার, নাটকের পাণ্ডুলিপি ও অন্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র সংরক্ষণ ও রক্ষাকল্পে ফেনীতে অবস্থিত সেলিম আল দীন জাদুঘরে জমা করতে মঞ্চনাটক ও চলচ্চিত্র পরিচালক নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চুসহ চারজনকে লিগ্যাল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। সেলিম আল দীনের ভাইয়ের ছেলে ও সেলিম আল দীন কেন্দ্র, ফেনীর সহসভাপতি সালাহ উদ্দিন শুভ্রের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শিহাব উদ্দিন খান এই নোটিশ পাঠান।

নোটিশপ্রাপ্ত অন্যরা হলেন মো. কামরুল হাসান, আব্দুস সালাম ও নাসরিন সুলতানা বিলকিস। এঁরা সবাই প্রয়াত সেলিম আল দীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে কাজ করার সুযোগ নিয়ে সেলিম আল দীনের অর্জিত ও ব্যবহৃত বিভিন্ন মূল্যবান দ্রব্য, পদক, পুরস্কার, নাটক ও অন্যান্য পাণ্ডুলিপি, ব্যবহার্য অন্য সামগ্রী বেআইনিভাবে নিজেদের কাছে রেখেছেন মর্মে অভিযোগ করা হয়েছে।

নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, নাট্যকার সেলিম আল দীন একজন বিশ্বমানের নাট্যকার, লেখক, গবেষক ও নাট্য নির্দেশক ছিলেন। নাট্যজগতে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য তিনি ‘নাট্যাচার্য’ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, একুশে পদক, স্বাধীনতা পদকসহ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পদক ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন তিনি। এ ছাড়া তিনি অসংখ্য নাটক রচনা করে সুনাম কুড়িয়েছেন।

নোটিশে বলা হয়েছে, তাঁর এসব পদক, পুরস্কার, পাণ্ডুলিপি, মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী ও তাঁর ব্যবহার্য সামগ্রী জাতীয় সম্পদ এবং দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

সংবিধানের ২৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের দায়িত্ব জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সংরক্ষণ করা। কিন্তু প্রয়াত সেলিম আল দীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুবিধা নিয়ে নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু, মো. কামরুল হাসান, আব্দুস সালাম ও নাসরিন সুলতানা বিলকিস সেলিম আল দীনের সব স্মৃতিচিহ্ন, ব্যবহার্য জিনিসপত্র, পাণ্ডুলিপি, পদক ও পুরস্কার নিজেরা ভাগাভাগি করে নিয়ে গেছেন। যা ধীরে ধীরে সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং প্রদর্শনের অভাবে সেলিম আল দীন ভক্ত, গবেষক ও অনুরাগীরা সেগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

নোটিশে দাবি করা হয়েছে, নোটিশ দাতা বারবার এগুলো ফেরত দিতে বললেও নোটিশ গ্রহণকারীরা তাতে কর্ণপাত করেননি। বিশেষ করে নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু বিগত সরকারের ঘনিষ্ঠ ও প্রভাবশালী হওয়ায় নোটিশ দাতাকে হুমকি প্রদান করতেন এবং নিরাপদ জীবন চাইলে সেগুলো ফেরত না চাইতে নিয়মিত শাসাতেন। নোটিশ দাতা সেলিম আল দীনের ভাতিজা হিসেবে উত্তরাধিকার আইনেও তাঁর কাছে সবকিছু ফেরত প্রদানের দাবি জানিয়েছেন। যাতে তিনি সেগুলো সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

নোটিশে ১৫ দিনের সময় উল্লেখ করে প্রয়াত সেলিম আল দীনের সব পদক, পাণ্ডুলিপি, পুরস্কার, মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী ও ব্যবহার্য জিনিসপত্র ফেরত দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। অন্যথায় উচ্চ আদালতে রিট দায়েরসহ প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে ।

