মোহাম্মদপুরে আগুনে পুড়ে ছাই ফাস্ট ফুডের দোকান

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে অগ্নিকাণ্ডে একটি ফাস্ট ফুডের দোকান পুড়ে গেছে। আজ রোববার (৯ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে তাজমহল রোডের সি ব্লকে সিপি ফাইভ স্টার ফাস্ট ফুডের দোকানে এ ঘটনা ঘটে।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার লিমা খানম বলেন, সকাল ৮টা ৫৫ মিনিটে তাজমহল রোডে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে মোহাম্মদপুর ফায়ার স্টেশন থেকে দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।
মোহাম্মদপুর থানার ডিউটি অফিসার মো. জাহাঙ্গীর জানান, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে তাজমহল রোডে আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশের একটি দল পাঠানো হয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সি ব্লকের সিপি ফাইভ স্টার ফাস্ট ফুডের দোকানটিতে আগুন লেগে পুরো দোকান পুড়ে গেছে।
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