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ঢাকা মেডিকেলে ডাস্টবিন মিলল নবজাতকের মরদেহ

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৬, ১৫: ৩২
ঢাকা মেডিকেলে ডাস্টবিন মিলল নবজাতকের মরদেহ
ফাইল ছবি

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের বিপরীত পাশের একটি ডাস্টবিন থেকে নবজাতক কন্যাশিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নবজাতকটির বয়স হবে আনুমানিক ১ দিন।

আজ রোববার (৯ আগস্ট) দুপুর সোয়া ১২টার দিকে শাহবাগ থানা-পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায়।

শাহবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রায়হান উদ্দিন জানান, ঢাকা মেডিকেলের এক স্টাফ ময়লা ফেলতে গিয়ে নবজাতকটি দেখতে পান। এরপর থানায় খবর দেন তিনি। খবর পেয়ে ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগের বিপরীত পাশে ময়লার ডাস্টবিন থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। এ সময় নবজাতকের মরদেহটি একটি প্লাস্টিকের ব্যাগের মধ্যে ছিল।

রায়হান উদ্দিন আরও জানান, মৃত অবস্থায় নবজাতক শিশুটিকে ফেলে যাওয়া হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিস্তারিত তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

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