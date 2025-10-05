Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

ধানমন্ডি লেক থেকে তরুণের লাশ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর ধানমন্ডি লেক থেকে ওমর ফারুক মোল্ল্যা (১৮) নামে এক তরুণের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (৫ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের লেক থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে ধানমন্ডি থানা-পুলিশ। তিনি নিখোঁজ ছিলেন বলে পরিবারের বরাতে জানিয়েছে পুলিশ।

ধানমন্ডি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. খলিলুর রহমান জানান, সকালে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর আসে, ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডে লেকের পানিতে একজনের লাশ ভাসছে। এরপর ঘটনাস্থল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

এসআই জানান, পরে ঘটনাস্থলে এসে পরিবারের লোকজন ওই যুবকের মরদেহ শনাক্ত করেন। পরিবারের কাছ থেকে জানা যায়, ওই যুবকের বাবার নাম আব্দুল কুদ্দুস মোল্ল্যা। বাসা হাজারীবাগের বউবাজার সনাতন ঘর এলাকায়। পড়ালেখা করতেন না এবং বেকার ছিলেন। এসব নিয়ে শুক্রবার দুপুরে মা মোছা. জেসমিন আক্তারের সঙ্গে রাগারাগি হয়। ওই দিন বেলা ৩টার দিকে খাবার খেয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে যান। এরপর আর বাসায় ফেরেননি।

এসআই আরও জানান, পরিবারের সদস্যরা ভেবেছিলেন, কোনো বন্ধুর বাসায় রয়েছেন তিনি। এ ঘটনায় তাঁরা কোনো সাধারণ ডায়েরি করেননি। তবে আজ রোববার সকালে লেক থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার হয়েছে। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (ঢামেক) মর্গে পাঠানো হয়।

ওমর ফারুক সাঁতার জানতেন না। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তা জানার জন্য তদন্ত চলছে। এ ছাড়া ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা।

বিষয়:

নিখোঁজঢাকা জেলাধানমন্ডিরাজধানীঢাকা বিভাগলাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৭৯৩ মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি, দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

যুদ্ধবিমানের ধ্বংসস্তূপের নিচেই পুরো ভারতকে কবর দেওয়ার হুমকি পাকিস্তানের মন্ত্রীর

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

বিবি, এটাই তোমার জয়ের শেষ সুযোগ—গাজা প্রস্তাব প্রসঙ্গে ট্রাম্প

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

৭৯৩ মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি, দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

৭৯৩ মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি, দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

বিবি, এটাই তোমার জয়ের শেষ সুযোগ—গাজা প্রস্তাব প্রসঙ্গে ট্রাম্প

বিবি, এটাই তোমার জয়ের শেষ সুযোগ—গাজা প্রস্তাব প্রসঙ্গে ট্রাম্প

চট্টগ্রামের হাসপাতালের তথ্য: পুরুষের ফুসফুস, নারীর স্তন ক্যানসার বেশি

চট্টগ্রামের হাসপাতালের তথ্য: পুরুষের ফুসফুস, নারীর স্তন ক্যানসার বেশি

সম্পর্কিত

তৃতীয় স্ত্রী হত্যার দায়েও যুবককে মৃত্যুদণ্ড দিলেন আদালত

তৃতীয় স্ত্রী হত্যার দায়েও যুবককে মৃত্যুদণ্ড দিলেন আদালত

ভাইকে বাঁচাতে পুকুরে ঝাঁপ দিল বোন, মিলল দুজনের নিথর দেহ

ভাইকে বাঁচাতে পুকুরে ঝাঁপ দিল বোন, মিলল দুজনের নিথর দেহ

বিপৎসীমা ছুঁই ছুঁই তিস্তার পানি, নিম্নাঞ্চল প্লাবিত

বিপৎসীমা ছুঁই ছুঁই তিস্তার পানি, নিম্নাঞ্চল প্লাবিত

গাজাগামী ত্রাণবাহী নৌবহর আটকের প্রতিবাদে বিসিআরএসের মানববন্ধন

গাজাগামী ত্রাণবাহী নৌবহর আটকের প্রতিবাদে বিসিআরএসের মানববন্ধন