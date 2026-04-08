রাজধানীর জুরাইনে বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর জুরাইনের বউবাজার এলাকায় বিদ্যুতায়িত হয়ে হৃদয় হোসেন (৩০) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাত ১টার দিকে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত হৃদয়কে হাসপাতালে নিয়ে আসা প্রতিবেশী আজগর আলী জানান, নিহতের বাসা জুরাইনের বউবাজার বাগিচা ১ নম্বর গেট এলাকায়। হৃদয় দিনমজুরের কাজ করতেন। রাত সাড়ে ১১টার দিকে বাসার সামনে গলিতে যান হৃদয়। সেখানে বৃষ্টির পানি জমে ছিল। একপর্যায়ে পানিতে ভিজে থাকা বিদ্যুতের খুঁটিতে হাত দিলে বিদ্যুতায়িত হয়ে পড়েন হৃদয়। দেখতে পেয়ে তাঁকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে জানান।

আজগর আলী জানান, ধারণা করা হচ্ছে, বৃষ্টির পানিতে বিদ্যুতের খুঁটি বিদ্যুতায়িত ছিল। সেখানে হাত দেওয়ার কারণে বিদ্যুতায়িত হয়।

নিহত হৃদয়ের বাড়ি চাঁদপুর জেলার হাইমচর উপজেলার উত্তর চড়ভাঙ্গা গ্রামে। তাঁর বাবার নাম আমানউল্লাহ জমাদ্দার। জুরাইনে ভাড়া বাসায় থাকতেন তিনি।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহটি মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি কদমতলী থানা পুলিশ তদন্ত করছে।

