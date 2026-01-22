Ajker Patrika
ঢাকা

ঢাকা কলেজ ও আইডিয়াল শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষে দেড় ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ, বাস ভাঙচুর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২২ জানুয়ারি ২০২৬, ১৬: ১১
ঢাকা কলেজ ও আইডিয়াল শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষে দেড় ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ, বাস ভাঙচুর
রাজধানীর সায়েন্স ল্যাব এলাকায় আজ দুপুরে ঢাকা কলেজ ও ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষে দেড় ঘণ্টার বেশি যান চলাচল বন্ধ ছিল। ছবি : আজকের পত্রিকা

ঢাকা কলেজ ও ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় রাজধানীর সায়েন্স ল্যাব এলাকায় দেড় ঘণ্টার বেশি সময় যান চলাচল বন্ধ ছিল। এ সময় একটি বাস ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে এক পথচারী আহত হয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর সায়েন্স ল্যাব এলাকায় ঢাকা কলেজ ও ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষ শুরু হয়। একপর্যায়ে দুই কলেজের শিক্ষার্থীরা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকেন এবং সায়েন্স ল্যাব মোড়ে অবস্থান নেন। এতে মিরপুর থেকে নিউমার্কেটগামী সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্র জানায়, সংঘর্ষের একপর্যায়ে ঢাকা কলেজের একটি বাস মিরপুর রোড থেকে আটক করে ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজের সামনে নিয়ে গিয়ে ভাঙচুর করেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গেলে পুলিশের সঙ্গেও শিক্ষার্থীদের ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এতে কয়েকজন পুলিশ সদস্য আহত হন।

সংঘর্ষের সূত্রপাত প্রসঙ্গে দুই কলেজের শিক্ষার্থীরা পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দিচ্ছেন। ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের দাবি, তাঁদের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা আইডিয়াল কলেজের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় হামলার শিকার হন।

অন্যদিকে আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, তাঁদের শিক্ষার্থীরা ঢাকা কলেজের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় মারধরের শিকার হয়েছেন।

প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে ওই এলাকায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করে। পরে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে এবং ধাওয়া দিয়ে শিক্ষার্থীদের সরিয়ে দেয়। বেলা সোয়া একটার পর সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

তবে পুলিশ বলছে, কারা সঠিক বক্তব্য দিচ্ছেন, তা নিশ্চিত করা যায়নি। তদন্তের পর প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে।

নিউমার্কেট অঞ্চলের পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) মো. শওকত আলী বলেন, কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। পরে দুই কলেজের শিক্ষার্থীদের ধাওয়া দিয়ে নিজ নিজ ক্যাম্পাসে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এরপর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

তিনি আরও বলেন, শিক্ষার্থীদের ছোড়া ইটের আঘাতে কয়েকজন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন।

বিষয়:

শিক্ষার্থীআটকঢাকা জেলাপুলিশঢাকা বিভাগসংঘর্ষভাঙচুরঢাকাকলেজ
