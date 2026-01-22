Ajker Patrika
ঢাকা

হাদি হত্যা: শুটার ফয়সালের ‘সহযোগী’ রুবেলকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে রিমান্ডে পেল সিআইডি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
হাদি হত্যা: শুটার ফয়সালের ‘সহযোগী’ রুবেলকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে রিমান্ডে পেল সিআইডি
আদালতে পুলিশ হেফাজতে গ্রেপ্তার রুবেল। ছবি: সংগৃহীত

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যা মামলার প্রধান আসামি ফয়সাল করিমের ‘সহযোগী’ রুবেল আহমেদকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। গতকাল বুধবার মধ্যরাতে ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের আটি নয়াবাজার এলাকা থেকে ডিবি পুলিশের সহায়তায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে এই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাঁকে আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) আদালতে পাঠানো হয়। সিআইডি তদন্তভার পাওয়ার পর এই প্রথম কোনো আসামিকে গ্রেপ্তার করা হলো।

আজ বিকেলে রুবেলকে আদালতে হাজির করে সিআইডি। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডির সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) আবদুর কাদির ভূঁঞা ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। শুনানি শেষে ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জশিতা ইসলাম ৬ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

আদালতের পল্টন থানার সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা এসআই মো. রুকনুজ্জামান এ তথ্য জানান।

তদন্ত কর্মকর্তা রিমান্ড আবেদনে বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করাসহ নির্বাচনে অংশ নিতে আগ্রহী রাজনৈতিক দলের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি এবং প্রার্থীদের মনোবলকে দুর্বল করতে রুবেল ও তাঁর সহযোগী, সহায়তাকারী ও অর্থায়নকারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অজ্ঞাত আসামিদের পরামর্শে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে শরিফ ওসমান বিন হাদিকে গুলি করে। ঘটনার পরপর রুবেল আত্মগোপনে চলে যান। তিনি এজাহারনামীয় আসামি ফয়সাল করিম মাসুদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। রুবেলের নাম-ঠিকানা যাচাই-বাছাই চলছে। মামলার মূল রহস্য উদ্‌ঘাটন, সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে পুলিশ হেফাজতে এনে নিবিড়ভাবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁর ১০ দিনের রিমান্ডে নেওয়া প্রয়োজন।

হাদি হত্যায় যুবলীগ নেতা বাপ্পীর সংশ্লিষ্টতা, শুটার ফয়সালসহ অভিযোগপত্রে আসামি ১৭: ডিবিহাদি হত্যায় যুবলীগ নেতা বাপ্পীর সংশ্লিষ্টতা, শুটার ফয়সালসহ অভিযোগপত্রে আসামি ১৭: ডিবি

২০২৫ সালের ১২ ডিসেম্বর জুমার নামাজ শেষে ফেরার পথে পল্টন থানার বক্স কালভার্ট রোডে দুষ্কৃতকারীরা ওসমান হাদিকে গুলি করে পালিয়ে যায়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে অপারেশন শেষে এভারকেয়ার হাসপাতালে পাঠানো হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য গত ১৫ ডিসেম্বর তাঁকে সিঙ্গাপুরে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ১৮ ডিসেম্বর তিনি মারা যান।

হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর গত ১৪ ডিসেম্বর পল্টন থানায় ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের বাদী হয়ে মামলা করেন। হাদির মৃত্যুর পর মামলাটি হত্যা মামলায় রূপান্তরিত হয়।

হাদি হত্যা: অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল পেছালহাদি হত্যা: অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল পেছাল

মামলাটি প্রথম তদন্ত করে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। ডিবি তদন্ত শেষে গত ৬ জানুয়ারি প্রধান আসামি ফয়সাল করিম মাসুদ ওরফে রাহুল ওরফে দাউদসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেন। চার্জশিটভুক্ত ১৭ আসামির মধ্যে বর্তমানে ১১ জন কারাগারে আটক রয়েছেন। প্রধান আসামি ফয়সালসহ ৬ জন পলাতক রয়েছেন।

ডিবির দেওয়া চার্জশিট প্রত্যাখ্যান করে মামলার বাদী গত ১৫ জানুয়ারি নারাজি আবেদন দাখিল করেন। ওই দিন শুনানি শেষে আদালত নারাজি আবেদন গ্রহণ করে সিআইডিকে অধিকতর তদন্তের নির্দেশ দেন। আগামী ২৫ জানুয়ারি অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য দিন ধার্য রয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাহত্যাঢাকা বিভাগঢাকাসিআইডিরিমান্ডশরিফ ওসমান হাদি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শেখ মুজিবের কবর জিয়ারত করে গোপালগঞ্জ-৩ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রচার শুরু

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

একটি দলের কার্যকলাপ নিয়ে ‘নাউজুবিল্লাহ’ বললেন তারেক রহমান

বাংলাদেশের দাবি আইসিসি না মানলে বিশ্বকাপ বর্জন করবে পাকিস্তানও

সৌদি আরব-পাকিস্তানসহ ট্রাম্পের শান্তি পরিষদে থাকছে যে ৮ মুসলিম দেশ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

সম্পর্কিত

নির্বাচনের পর অস্থিরতা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে: জাপা মহাসচিব

নির্বাচনের পর অস্থিরতা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে: জাপা মহাসচিব

কুমিল্লায় আইনজীবীর বাসা থেকে বিদেশি পিস্তল–গুলি উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২

কুমিল্লায় আইনজীবীর বাসা থেকে বিদেশি পিস্তল–গুলি উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২

ফকিরহাটে ঘরে ঢুকে স্বর্ণালংকার ও টাকা চুরি, ‘চিনে ফেলায়’ গৃহবধূকে হত্যা

ফকিরহাটে ঘরে ঢুকে স্বর্ণালংকার ও টাকা চুরি, ‘চিনে ফেলায়’ গৃহবধূকে হত্যা

দুই যুগ পর ভোট চাইতে মাঠে নামলেন সালাহউদ্দিন, চকরিয়া থেকে প্রচারণা শুরু

দুই যুগ পর ভোট চাইতে মাঠে নামলেন সালাহউদ্দিন, চকরিয়া থেকে প্রচারণা শুরু