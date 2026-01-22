Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

ভাসানচর থেকে পালিয়ে আসা শিশুসহ ৭ রোহিঙ্গা আটক

কর্ণফুলী(চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
ভাসানচর থেকে পালিয়ে আসা শিশুসহ ৭ রোহিঙ্গা আটক
আটক সাত রোহিঙ্গা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় নোয়াখালীর হাতিয়ায় ভাসানচর আশ্রয়ণ প্রকল্প থেকে পালিয়ে আসা শিশুসহ সাত রোহিঙ্গাকে আটক করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) ভোর সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের চুন্নাপাড়া এলাকায় স্থানীয় লোকজন ও গ্রাম পুলিশের সহায়তায় তাদের আটক করে পুলিশে দেওয়া হয়।

আটক সাতজনের মধ্যে একটি শিশু ও একজন কিশোর রয়েছে। অন্য ব্যক্তিরা হলেন হোসেন জেহার (১৮), আইয়ূব (২০), নূর বশর (৩২), নুর হাশিম (১৮) ও রাশিদুল্লাহ (৫২)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, আজ ভোরে সাতজনের একটি দল পারকি সমুদ্রসৈকত হয়ে ওই এলাকায় অবস্থান করছিল। তাদের চলাফেরা সন্দেহজনক মনে হলে স্থানীয় বাসিন্দারা গ্রাম পুলিশকে বিষয়টি জানান। পরে গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে খবর পেয়ে আনোয়ারা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

এ বিষয়ে আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুনায়েত চৌধুরী বলেন, পুলিশ পরবর্তী আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে তাদের পুনরায় ভাসানচর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পাঠানোর ব্যবস্থা নিচ্ছে।

