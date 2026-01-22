ভাসানচর থেকে পালিয়ে আসা শিশুসহ ৭ রোহিঙ্গা আটক

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় নোয়াখালীর হাতিয়ায় ভাসানচর আশ্রয়ণ প্রকল্প থেকে পালিয়ে আসা শিশুসহ সাত রোহিঙ্গাকে আটক করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) ভোর সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের চুন্নাপাড়া এলাকায় স্থানীয় লোকজন ও গ্রাম পুলিশের সহায়তায় তাদের আটক করে পুলিশে দেওয়া হয়।
আটক সাতজনের মধ্যে একটি শিশু ও একজন কিশোর রয়েছে। অন্য ব্যক্তিরা হলেন হোসেন জেহার (১৮), আইয়ূব (২০), নূর বশর (৩২), নুর হাশিম (১৮) ও রাশিদুল্লাহ (৫২)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, আজ ভোরে সাতজনের একটি দল পারকি সমুদ্রসৈকত হয়ে ওই এলাকায় অবস্থান করছিল। তাদের চলাফেরা সন্দেহজনক মনে হলে স্থানীয় বাসিন্দারা গ্রাম পুলিশকে বিষয়টি জানান। পরে গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে খবর পেয়ে আনোয়ারা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।
এ বিষয়ে আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুনায়েত চৌধুরী বলেন, পুলিশ পরবর্তী আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে তাদের পুনরায় ভাসানচর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পাঠানোর ব্যবস্থা নিচ্ছে।
নির্বাচনের পর দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন গাইবান্ধা-৫ আসনে জাতীয় পার্টির (জাপা) মনোনীত প্রার্থী ও দলের মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী। আজ বৃহস্পতিবার জেলার ফুলছড়ি উপজেলার কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের একাডেমি শহীদ মিনার এলাকায় এক পথসভায় তিনি এই মন্তব্য করেন।১১ মিনিট আগে
কুমিল্লা শহরের চেকপোস্টে সন্দেহভাজন যুবকের কাছ থেকে গুলি উদ্ধারের পর অভিযান চালিয়ে বিদেশি পিস্তল–গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় আইনজীবীসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।১৫ মিনিট আগে
বাগেরহাটের ফকিরহাটে ঘরে ঢুকে মোমেনা বেগম (৪২) নামের এক নারীকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। তাঁর স্বজন ও পুলিশের ধারণা, বাসা থেকে স্বর্ণালংকার ও টাকা চুরির সময় জড়িত ব্যক্তিদের চিনে ফেলায় মোমেনাকে হত্যা করা হয়। উপজেলার বাহিরদিয়া-মানসা ইউনিয়নের মধ্য বাহিরদিয়া এলাকায় গতকাল বুধবার রাতে এ ঘটনা ঘটে।২২ মিনিট আগে
জাতীয় রাজনীতিতে পরিচিত মুখ বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ দীর্ঘ দুই যুগ পর নিজের জন্য ভোট চাইতে মাঠে নেমেছেন। আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সকালে তিনি কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার কোনাখালী ইউনিয়নে গণসংযোগের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু করেছেন।২৫ মিনিট আগে