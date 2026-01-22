পিরোজপুর-২: স্বতন্ত্র প্রার্থী মাহমুদ হোসেনের নির্বাচনী ক্যাম্পে ভাঙচুর-হামলা

পিরোজপুর-২ (কাউখালী, ভান্ডারিয়া, নেছারাবাদ) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. মাহমুদ হোসেনের নির্বাচনী ক্যাম্পে ভাঙচুর-হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুরে নেছারাবাদ উপজেলার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে তাঁর নির্বাচনী ক্যাম্পে এ ঘটনা ঘটে।
বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত মাহমুদ হোসেন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঘোড়া প্রতীকে লড়ছেন। দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ায় তাঁকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
মাহমুদ হোসেনের অভিযোগ, বিএনপি প্রার্থী আহমদ সোহেল মঞ্জুর সুমনের সমর্থক নাসির তালুকদার, তাঁর ভাইসহ কয়েকজন ব্যক্তি এ হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা ক্যাম্প অফিসে ঢুকে চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর করেছে। তাঁর কয়েকজন কর্মীকে মারধর করেছে। ব্যানার-ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলেছে।
মাহমুদ হোসেন বলেন, তাঁর নিরাপত্তায় দায়িত্বে থাকা দুজন পুলিশ সদস্যের সামনে এ হামলার ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে যৌথভাবে মহড়া দিলে এলাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। পুলিশের প্রহরায় তিনি স্থান ত্যাগ করেন।
স্বতন্ত্র এই প্রার্থী বলেন, ‘ভোটের আগে এ ধরনের হামলা একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য বড় বাধা। এসব ঘটনা আমাকে শেখ হাসিনা আমলের পরিস্থিতির কথা মনে করিয়ে দেয়। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে হলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরও কঠোর অবস্থানে থাকতে হবে।’
এ বিষয়ে অভিযুক্ত নাসির উদ্দিন তালুকদার বলেন, ‘এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। তাদের অফিসে হামলা হয়েছে কি না, সেটাও আমার জানা নেই।’
এ ব্যাপারে স্বরূপকাঠী পৌর বিএনপির সভাপতি কাজী কামাল হোসেন বলেন, ‘যত দূর জানি, মাহমুদ হোসেন বিএনপির বহিষ্কৃত ব্যক্তি। তিনি দলের ছবি ব্যবহার করে সভা করছিলেন। এতে কিছুটা উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল বলে শুনেছি। বিষয়টি খবর নিয়ে পুরোপুরি জানতে হবে।’
আজ বিকেলে গ্রেপ্তার রুবেলকে আদালতে হাজির করে সিআইডি। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডির সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) আবদুর কাদির ভূঁঞা ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। শুনানি শেষে ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জশিতা ইসলাম ৬ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।৪ মিনিট আগে
জৈন্তাপুরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যদের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে জৈন্তাপুর মডেল থানায় বিজিবির হাবিলদার কামাল হোসেন বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় ৩১ জনের নাম উল্লেখসহ আরও ২৫-৩০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে।১৪ মিনিট আগে
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ‘আমরা ক্ষমতায় গেলে চা-শ্রমিক ও দিনমজুরদের ফ্যামিলি কার্ড দেব। একই সঙ্গে ইমামদের সম্মানী দেওয়া হবে।’ আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বিকেলে মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির আয়োজনে সদর উপজেলার শেরপুরের আইনপুর মাঠে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির...২০ মিনিট আগে
বাগেরহাটের মোংলায় পশুর নদের তীর থেকে অজ্ঞাত এক পুরুষের (৫৫) লাশ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে সিগন্যাল টাওয়ার এলাকার দক্ষিণ চরের বালুর ডাইকসংলগ্ন নদের তীর থেকে এ লাশ উদ্ধার করা হয়।২৯ মিনিট আগে