রাজধানীর উত্তরখানে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে একজনের মৃত্যু

রাজধানীর উত্তরখানে গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে একই পরিবারের দগ্ধ তিনজনের মধ্যে আলী হোসেন (৫৫) নামের একজন মারা গেছেন। আজ রোববার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।
মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন শাওন বিন রহমান। তিনি জানান, আলী হোসেনের শরীরের শতভাগ পুড়ে গিয়েছিল। তাঁকে হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিটে (এইচডিইউ) রাখা হয়েছে। বর্তমানে আলী হোসেনের স্ত্রী হাসনা হেনা শরীরের ৬০ শতাংশ ও মেয়ে আঁখি ১৫ শতাংশ দগ্ধ নিয়ে ভর্তি রয়েছেন।
এর আগে গতকাল শনিবার সকাল ৬টার দিকে উত্তরখানের বাসায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। এতে দগ্ধ হন আলী হোসেনসহ তাঁর স্ত্রী হাসনা হেনা (৪৫) ও মেয়ে আঁখি আক্তার (২৫)।
দগ্ধ আলী হোসেনের ছেলে মো. তুষার জানান, তাঁদের বাসা উত্তরখান কাচকুরা সাইনবোর্ড এলাকায়। শনিবার ভোরে রান্নাঘরে সিলিন্ডার লিকেজ থেকে আগুন লাগে। এতে তাঁর মা, বাবা ও বোন দগ্ধ হন।
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