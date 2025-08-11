Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

সাবেক ওসি প্রদীপের ফাঁসির তারিখ ঘোষণার দাবিতে এক সপ্তাহের আল্টিমেটাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এক্স-ফোর্সেস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা
এক্স-ফোর্সেস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে মেজর (অব.) সিনহা মো. রাশেদ খান হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি সাবেক ওসি প্রদীপ কুমার দাশের ফাঁসি কার্যকরের তারিখ ঘোষণার দাবি জানিয়েছে এক্স-ফোর্সেস অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনটি হুঁশিয়ারি দিয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তারিখ ঘোষণা না হলে তারা কঠোর কর্মসূচিতে যাবে।

আজ সোমবার (১১ আগস্ট) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যসচিব লেফটেন্যান্ট (অব.) সাইফুল্লাহ খান সাইফ।

তিনি বলেন, মেজর (অব.) সিনহা হত্যার রায় বহু আগে ঘোষণা হলেও আজ পর্যন্ত ফাঁসি কার্যকরের তারিখ প্রকাশ করা হয়নি। এটি শুধু বিলম্ব নয়, এটি ন্যায়বিচারের অবমাননা, শহীদের আত্মার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা এবং জাতির সঙ্গে প্রহসন। প্রদীপের মতো একজন দাগি খুনির শাস্তি কার্যকরে এই দীর্ঘসূত্রতা কী বার্তা দিচ্ছে? রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক ছত্রছায়ায় কি অপরাধীরা বিচার এড়িয়ে যেতে পারে? ”

সাইফুল্লাহ খান আরও বলেন, ‘আমরা স্পষ্টভাবে জানাচ্ছি, এই বিলম্ব আর মেনে নেওয়া হবে না। সরকারের কাছে আমাদের চূড়ান্ত দাবি, প্রদীপের ফাঁসির কার্যকরের নির্দিষ্ট তারিখ অবিলম্বে ঘোষণা করতে হবে। অন্যথায় আমরা আরও কঠোর কর্মসূচি নিতে বাধ্য হব।’

সংগঠনটির আহ্বায়ক লেফটেন্যান্ট কমোডর (অব.) মেহেদী হাসান বলেন, ‘সরকার কেন এই বিচার কার্যকর করছে না, তা আমাদের বোধগম্য নয়। আমাদের মনে হচ্ছে, আন্তর্জাতিক চাপে সরকার রায় বাস্তবায়নে গড়িমসি করছে। হাইকোর্ট রায় টাইপ করতে দুই মাস সময় নিচ্ছে। এটা কি দায়বদ্ধতার পরিচয়? আমরা মনে করি, সরকারের আন্তরিকতার অভাব রয়েছে।’

তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যকর না হলে আমরা কঠোর কর্মসূচিতে যাব।’

২০২২ সালের ৩১ জানুয়ারি কক্সবাজারের জেলা ও দায়রা জজ আদালত এ মামলায় রায় দেন। রায়ে ওসি প্রদীপ কুমার দাশ ও পরিদর্শক লিয়াকত আলীকে মৃত্যুদণ্ড এবং অপর ছয় আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। চলতি বছরে ২ জুন তাদের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখে হাইকোর্ট।

বিষয়:

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগফাঁসিআসামিঢাকাসাগর-রুনিওসি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

সম্পর্কিত

সাবেক ওসি প্রদীপের ফাঁসির তারিখ ঘোষণার দাবিতে এক সপ্তাহের আল্টিমেটাম

সাবেক ওসি প্রদীপের ফাঁসির তারিখ ঘোষণার দাবিতে এক সপ্তাহের আল্টিমেটাম

মনিরামপুরে চোর ধরতে গিয়ে দুই পুলিশ আহত, চোরাই গরু ও পিকআপ জব্দ

মনিরামপুরে চোর ধরতে গিয়ে দুই পুলিশ আহত, চোরাই গরু ও পিকআপ জব্দ

পথচারীকে রক্ষা করতে গিয়ে মেট্রোর পিলারে ধাক্কা, মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

পথচারীকে রক্ষা করতে গিয়ে মেট্রোর পিলারে ধাক্কা, মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

নালিতাবাড়ীতে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ১০ বাংলাদেশিকে ফেরত দিল বিএসএফ

নালিতাবাড়ীতে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ১০ বাংলাদেশিকে ফেরত দিল বিএসএফ