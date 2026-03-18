সদরঘাটে লঞ্চের ধাক্কায় বাবা-ছেলে নিখোঁজ

রাজধানীর সদরঘাটে ট্রলার দিয়ে লঞ্চে উঠতে গিয়ে অপর একটি লঞ্চের ধাক্কায় পড়ে গিয়ে দুই যাত্রী নিখোঁজ হয়েছেন। তাঁরা সম্পর্কে বাবা-ছেলে। আজ বুধবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।
সন্ধ্যায় আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন সদরঘাট নৌ পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) মো. সোহাগ রানা। নিখোঁজ দুজন হলেন সোহেল ও মিরাজ ফকির।
পুলিশ কর্মকর্তা সোহাগ রানা বলেন, বুধবার বিকেলে এমভি জাকের সম্রাট-৩ এবং এমভি আসা-যাওয়া-৫ নামের দুটি লঞ্চ ঘাটে ছিল। এমভি জাকের-৩ লঞ্চে ট্রলার দিয়ে যাত্রী তোলার সময় এমভি আসা-যাওয়া-৫ লঞ্চ পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এ সময় সোহেল ও মিরাজ ফকির নদীতে পড়ে নিখোঁজ হন। তাঁরা সম্পর্কে বাবা-ছেলে। ঈদে বাড়ি যাচ্ছিলেন তাঁরা।
নৌ পুলিশের পরিদর্শক সোহাগ রানা বলেন, নিখোঁজ বাবা-ছেলেকে উদ্ধারের কাজ চলছে। পরে বিস্তারিত জানা যাবে।
