একই ফ্ল্যাট বিক্রির নামে কোটি টাকা প্রতারণা, গ্রেপ্তার ৩

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর হাজারীবাগ এলাকায় একই ফ্ল্যাট বারবার বিক্রির নামে প্রায় কোটি টাকা আত্মসাৎ করা একটি সংঘবদ্ধ চক্রের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) ভোরে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের সুমিলপাড়া এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করে সিআইডির ঢাকা-মেট্রো দক্ষিণ ইউনিট।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন শাহানা শিকদার, সামীর ও হানিফ ব্যাপারী।

সিআইডির মুখপাত্র ও বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। সংস্থার পক্ষ থেকে এ-সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তিও পাঠানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে—চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে একই ফ্ল্যাট বিক্রির প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে আসছিল। তারা প্রথমে ফ্ল্যাট বিক্রির প্রস্তাব দিত, পরে বলত ফ্ল্যাটটি মর্টগেজ রাখা আছে, মালিকের জরুরি টাকার প্রয়োজন, দ্রুত টাকা দিলে রেজিস্ট্রি করে দেবে। এভাবে তারা ধাপে ধাপে অগ্রিম টাকা নিত, আবার সময়ক্ষেপণ করে আরও টাকা দাবি করত।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, চক্রটি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ ও প্রলোভন দেখিয়ে ‘রূপা’ (ছদ্মনাম) নামের এক ভুক্তভোগীকে ফ্ল্যাট কেনার ব্যাপারে আকৃষ্ট করে। ২০২৫ সালের আগস্টজুড়ে বায়নানামার মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে মোট ৪১ লাখ ৪০ হাজার টাকা নেয় প্রতারকেরা। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে রেজিস্ট্রি না করে গড়িমসি শুরু করে তারা। পরে ২৭ আগস্ট ধানমন্ডির একটি ব্যাংকের সামনে রূপা ও তাঁর সহকারীকে মারধর করে এবং তাঁর কাছে থাকা মর্টগেজ টোকেন ছিনিয়ে নেয়।

ঘটনার পর রূপা হাজারীবাগ থানায় মামলা করেন। মামলার তদন্তভার পেয়ে সিআইডি ব্যাংক লেনদেন অনুসন্ধান, প্রযুক্তিনির্ভর তথ্য বিশ্লেষণ এবং ভুক্তভোগীর বর্ণনার ভিত্তিতে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে।

তদন্তে আরও জানা গেছে, চক্রটি একই ফ্ল্যাট দেখিয়ে আগেও বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে টাকা হাতিয়েছে। মো. শাহাদাৎ হোসেনের কাছ থেকে ১২ লাখ, মো. মাহবুবুর রহমানের কাছ থেকে ৯ লাখ ৪০ হাজার এবং মো. নান্নু মিয়া ইমনের কাছ থেকে ৫ লাখ ৩০ হাজার টাকা নেওয়ার তথ্য মিলেছে। এমনকি চলতি বছরের ২৮ আগস্ট চক্রটি একই ফ্ল্যাট ২৬ লাখ ২৫ হাজার টাকায় রওশন আরা নামের এক নারীর কাছে রেজিস্ট্রি করে দেয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা প্রতারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে সিআইডি।

প্রতারণাঢাকা জেলাঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারঢাকাআত্মসাৎসিআইডি
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে এলোপাতাড়ি গুলিতে আহত ৩

চট্টগ্রামে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ, পুলিশ কর্মকর্তাসহ নিহত ২

ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের গাড়িচালকের মরদেহ উদ্ধার

মগবাজারে ছুরিকাঘাতে দুই স্কুলছাত্র আহত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে এলোপাতাড়ি গুলিতে আহত ৩

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে প্রতিপক্ষের গুলিতে তিনজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে জেলা শহরের কান্দিপাড়া মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন কান্দিপাড়া এলাকার নাজমুল আহমেদ টুটুল (৩৬), শিহাব (৩০) ও সাজু মিয়া। আহতদের মধ্যে টুটুল ও শিহাব ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আজহারুল ইসলাম জানান, আধিপত্য বিস্তার নিয়ে কান্দিপাড়া এলাকার লায়ন শাকিল গ্রুপ ও জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক দেলোয়ার হোসেন দিলীপ গ্রুপের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল।

এরই জের ধরে সন্ধ্যায় দিলীপ গ্রুপের লোকজন কান্দিপাড়া এলাকায় অবস্থানকালে লায়ন শাকিল ও তাঁর সহযোগীরা দিলীপ গ্রুপের লোকজনের ওপর এলোপাতাড়ি ছররা গুলি ছোড়ে। এতে টুটুল, শিহাব ও সাজু মিয়া নামে তিনজন গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়।

তিনি আরও জানান, আধিপত্যের পেছনে আরও কোনো কারণ আছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনার সঙ্গে যারাই জড়িত, তাদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।

জেলা সদর জেনারেল হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক নুর ইবনে বিন সিফাত জানান, রাবার বুলেটে আহত দুজনকে জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

গুলিব্রাহ্মণবাড়িয়াচিকিৎসাচট্টগ্রাম বিভাগআহতজেলার খবর
একই ফ্ল্যাট বিক্রির নামে কোটি টাকা প্রতারণা, গ্রেপ্তার ৩

চট্টগ্রামে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ, পুলিশ কর্মকর্তাসহ নিহত ২

ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের গাড়িচালকের মরদেহ উদ্ধার

মগবাজারে ছুরিকাঘাতে দুই স্কুলছাত্র আহত

চট্টগ্রামে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ, পুলিশ কর্মকর্তাসহ নিহত ২

 ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন পুলিশ কর্মকর্তাসহ দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুজন।

আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সন্ধ্যার দিকে উপজেলার পাইন্দং ইউনিয়নের আমতল এলাকায় চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন মানিকছড়ি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ও মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার বাসিন্দা লিয়াকত আলীর ছেলে সাইফুল ইসলাম (৪০) এবং মানিকছড়ি উপজেলার ফকিরটিলার মুহাম্মদ ইসমাঈলের ছেলে মো. হাফিজ (৩০)।

আহত ব্যক্তিরা হলেন মানিকছড়ি থানা-পুলিশের কনস্টেবল আব্দুল্লাহ্ আল নোমান (২৬) এবং মোটরসাইকেল আরোহী মো. ইয়াছিন (২০)। আহত দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সন্ধ্যার দিকে পাইন্দং আমতল এলাকায় দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে চার আরোহী গুরুতর আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের দ্রুত উদ্ধার করে নাজিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পথেই এসআই সাইফুল ইসলাম ও মো. হাফিজের মৃত্যু হয়।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মনোজ চৌধুরী বলেন, চারজনকে হাসপাতালে আনা হয়। এর মধ্যে দুজন মৃত ছিলেন। অন্য দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে চমেকে পাঠানো হয়েছে।

নাজিরহাট হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহাবুদ্দীন বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় একজন পুলিশ সদস্যসহ দুজন নিহত ও দুজন আহত হয়েছেন। চারজনই মোটরসাইকেল আরোহী ছিলেন।

চট্টগ্রাম জেলাফটিকছড়িপুলিশসংঘর্ষনিহতচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামজেলার খবর
একই ফ্ল্যাট বিক্রির নামে কোটি টাকা প্রতারণা, গ্রেপ্তার ৩

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে এলোপাতাড়ি গুলিতে আহত ৩

ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের গাড়িচালকের মরদেহ উদ্ধার

মগবাজারে ছুরিকাঘাতে দুই স্কুলছাত্র আহত

ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের গাড়িচালকের মরদেহ উদ্ধার

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি ও নাগেশ্বরী সংবাদদাতা
কুড়িগ্রামে ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের গাড়িচালকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার। ছবি: আজকের পত্রিকা
কুড়িগ্রামে ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের গাড়িচালকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে জাহিদ আহমেদ (৩৮) নামের এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার উপজেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

জাহিদ আহমেদ রংপুরের কাউনিয়া থানার মোহাম্মদ আলী শহীদের ছেলে এবং নাগেশ্বরী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের গাড়িচালক। জাহিদ ‘অনলাইন জুয়ায় আসক্ত’ ছিলেন বলে প্রাথমিক তথ্যের বরাতে জানিয়েছে পুলিশ।

জানা যায়, জাহিদ প্রায় সাড়ে সাত বছর ধরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সে গাড়িচালক পদে কর্মরত। দুই বছর ধরে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে নাগেশ্বরীতে জনৈক শামসুল হক ব্যাপারীর বাড়িতে ভাড়া থাকতেন।

বাড়ির মালিক শামসুল হক জানান, সকালে জাহিদের স্ত্রী ছয় বছরের মেয়েকে নিয়ে স্কুলে যান। সে সময় জাহিদও ডিউটিতে যান। পরে দুপুরে তাঁর স্ত্রী সন্তানসহ ফিরে দেখেন বাড়ির সামনে বারান্দার চালের কাঠের সঙ্গে রশিতে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে আছেন জাহিদ।

জাহিদের স্ত্রীর বরাতে পুলিশ জানায়, অনলাইন জুয়ায় আসক্তির কারণে গাড়িচালক জাহিদ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। প্রায় ১০-১২ লাখ টাকা ঋণ হয়েছিল। তিনি হতাশায় ভুগছিলেন। সম্ভবত হতাশা থেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন।

জানতে চাইলে নাগেশ্বরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রেজাউল করিম রেজা বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে এটা আত্মহত্যা বলে মনে হচ্ছে। অপমৃত্যু মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত করার জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।’

কুড়িগ্রাম ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক (অ. দা.) এনামুল হক বলেন, ‘গাড়িচালক জাহিদ ঋণগ্রস্ত ছিলেন বলে জানতে পেরেছি। অনলাইন জুয়ায় আসক্তির বিষয়টি আমার জানা নেই।’

নাগেশ্বরীগাড়িমরদেহকুড়িগ্রাম সদরজেলার খবরফায়ার সার্ভিসকুড়িগ্রাম
একই ফ্ল্যাট বিক্রির নামে কোটি টাকা প্রতারণা, গ্রেপ্তার ৩

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে এলোপাতাড়ি গুলিতে আহত ৩

চট্টগ্রামে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ, পুলিশ কর্মকর্তাসহ নিহত ২

মগবাজারে ছুরিকাঘাতে দুই স্কুলছাত্র আহত

মগবাজারে ছুরিকাঘাতে দুই স্কুলছাত্র আহত

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর মগবাজারে ছুরিকাঘাতে দুই স্কুলছাত্র আহত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে মগবাজার মোড় আদ দ্বীন হাসপাতালের সামনে এ ঘটনা ঘটে। পরে তাদের দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সিনিয়র-জুনিয়র দ্বন্দ্বে জেরে এ ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

আহতরা হলো, বিএম ফাউন্ডেশন মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের সপ্তম (১৪) ও নবম শ্রেণির (১৫) দুই ছাত্র।

হাসপাতালে আহতদের সহপাঠী অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্র বলে, সিনিয়র দাবি করে একই স্কুলের দশম শ্রেণির এক ছাত্র তাকে মারধর করে। বিষয়টি জানতে চাইলে তারা ‘বেয়াদবি’ করার অভিযোগ তোলে। তখন সপ্তম শ্রেণির ওই ছাত্রসহ কয়েকজন এগিয়ে এলে তারা চলে যায়।

অষ্টম শ্রেণির ওই ছাত্র আরও বলে, বৃহস্পতিবার বিকেলে মগবাজার মোড়ে দশম শ্রেণির ওই ছাত্রসহ কয়েকজন তাকে আটকায় এবং সপ্তম ও নবম শ্রেণির ওই দুই ছাত্রকে (আহত দুজন) ডাকতে বলে। পরে দুজন ঘটনাস্থলে গেলে সিনিয়র–জুনিয়র ইস্যু নিয়ে তর্ক হয়। একপর্যায়ে দশম শ্রেণির ওই ছাত্র একজনের পেটে ও আরেকজনের পায়ে ছুরি দিয়ে আঘাত করে। পরে তাদের প্রথমে আদ্–দ্বীন হাসপাতালে রেখে পালিয়ে যায়। পরে স্বজনরা এসে তাদেরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, বিকেলে মগবাজার এলাকা থেকে ওই দুই ছাত্রকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এর মধ্যে একজনের পেটে ছুরিকাঘাত রয়েছে। তার অবস্থা গুরুতর। তাকে ভর্তি দেওয়া হয়েছে। আরেকজনের বাম পায়ে আঘাত রয়েছে। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ছুরিকাঘাতরাজধানীঢাকা বিভাগমগবাজারঢাকাস্কুলছাত্রঢাকার খবর
একই ফ্ল্যাট বিক্রির নামে কোটি টাকা প্রতারণা, গ্রেপ্তার ৩

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে এলোপাতাড়ি গুলিতে আহত ৩

চট্টগ্রামে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ, পুলিশ কর্মকর্তাসহ নিহত ২

ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের গাড়িচালকের মরদেহ উদ্ধার

