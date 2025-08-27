জলকামান ছুড়ে শিক্ষার্থীদের হালকা ছত্রভঙ্গ করেছি: ডিসি মাসুদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের পূর্বঘোষিত ‘লংমার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে তিন দফা দাবি আদায়ে যমুনা অভিমুখে যাত্রায় বাধা দেয় পুলিশ। এ সময় পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ হয়। শিক্ষার্থীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। পুলিশও লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।
এ সময় পুলিশের বলপ্রয়োগের অভিযোগ প্রসঙ্গে রমনা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মাসুদ আলম বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড়ে এসে আমাদের ব্লকেড ভেঙে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন অভিমুখে এগিয়ে গেছে। এরপর আমাদের কিছু ফোর্স সেখানে জড়ো হয়ে তাদের প্রতিরোধ করে। তাদের আস্তে আস্তে পেছনের দিকে ঠেলে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি। এরপরও কোনো কাজ হয় নাই। এরপর আমরা ওয়াটারগান (জলকামান) মেরে তাদের হালকা ছত্রভঙ্গ করেছি। এরপর তারা আবার এখানে (শাহবাগ মেট্রো স্টেশন সংলগ্ন) এসে অবস্থান নিয়েছে।’
আজ বুধবার বিকেল সোয়া ৩টায় শাহবাগে ইন্টার কন্টিনেন্টালের সামনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন ডিসি মাসুদ আলম।
মাসুদ আলম বলেন, ‘শাহবাগ মোড়ে বুয়েটসহ অন্যান্য বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার যারা আছে তারা আসছিল। তারা গতকাল এবং তার আগের দিনও শান্তিপূর্ণ অবস্থানে ছিল। শাহবাগের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে তারা অবস্থান নিয়েছিল, আমরা কিন্তু তারপরও তাদের কিছুই বলিনি। তাদের আমরা কখনো বলিনি, এখান থেকে উঠে যাও। যদিও মানুষের ব্যাপক দুর্ভোগ হচ্ছিল। আমরা তাদের সরে যাওয়ার জন্য কয়েকবার অনুরোধ করেছিলাম।’
তিনি বলেন, ‘আজকে সকালে আমরা মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ করেছিলাম। তারা অনেক পজিটিভ ছিল। আপনারা জানেন, ইতিমধ্যে প্রজ্ঞাপন জারিও হয়ে গেছে যেটা তারা চাচ্ছিল। যখন তারা এদিকে চলে আসে তার আগে ওদের যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। তখন তারা যেটা বলছিল যে আমরা এখানে সর্বোচ্চ আধা ঘণ্টা থাকব। যদি এর মধ্যে প্রজ্ঞাপনটি জারি না হয় তাহলে আমরা সচিবালয় অভিমুখে চলে যাব। এরপর হুট করে তারা যমুনার দিকে দৌড়ে চলে আসল। আমরা পেছনে পেছনে দৌড়ে আসছি।’
সংঘর্ষ ও পুলিশের লাঠিচার্জের বিষয়ে ডিসি বলেন, ‘আমাদের বেশ কয়েকজন পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হয়েছে। আন্দোলনকারীরা প্রচুর ইট মেরেছে। তাদের কাছে হ্যাকস’ ব্লেড বা চাকু টাইপের ছিল। যেটা মারার কারণে আমাদের কয়েকটা ছেলে আহত হয়েছে। আমারও ইট লাগছে যেহেতু আমি সামনে ছিলাম, আহত হয়েছি। শিক্ষার্থীরাও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। যেহেতু তারা পেছন দিক থেকে ইট মারছিল, মিডিলে (মধ্যবর্তী স্থানে) যারা ছিল তারা ইটের আঘাতে আহত হয়েছে।’
পুলিশের কতজন আহত হয়েছে সেই সংখ্যা তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে পারেননি ডিসি।
আজ সকাল থেকে শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নিয়ে প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করে। বেলা দেড়টার দিকে যমুনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করলে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। শিক্ষার্থীরা এখনো ইন্টার কন্টিনেন্টালের সামনে মেট্রোরেলের নিচে প্রধান সড়কে অবস্থান করছে।
প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের পূর্বঘোষিত ‘লংমার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে তিন দফা দাবি আদায়ে যমুনা অভিমুখে যাত্রায় বাধা দেয় পুলিশ। এ সময় পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ হয়। শিক্ষার্থীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। পুলিশও লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।
এ সময় পুলিশের বলপ্রয়োগের অভিযোগ প্রসঙ্গে রমনা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মাসুদ আলম বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড়ে এসে আমাদের ব্লকেড ভেঙে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন অভিমুখে এগিয়ে গেছে। এরপর আমাদের কিছু ফোর্স সেখানে জড়ো হয়ে তাদের প্রতিরোধ করে। তাদের আস্তে আস্তে পেছনের দিকে ঠেলে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি। এরপরও কোনো কাজ হয় নাই। এরপর আমরা ওয়াটারগান (জলকামান) মেরে তাদের হালকা ছত্রভঙ্গ করেছি। এরপর তারা আবার এখানে (শাহবাগ মেট্রো স্টেশন সংলগ্ন) এসে অবস্থান নিয়েছে।’
আজ বুধবার বিকেল সোয়া ৩টায় শাহবাগে ইন্টার কন্টিনেন্টালের সামনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন ডিসি মাসুদ আলম।
মাসুদ আলম বলেন, ‘শাহবাগ মোড়ে বুয়েটসহ অন্যান্য বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার যারা আছে তারা আসছিল। তারা গতকাল এবং তার আগের দিনও শান্তিপূর্ণ অবস্থানে ছিল। শাহবাগের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে তারা অবস্থান নিয়েছিল, আমরা কিন্তু তারপরও তাদের কিছুই বলিনি। তাদের আমরা কখনো বলিনি, এখান থেকে উঠে যাও। যদিও মানুষের ব্যাপক দুর্ভোগ হচ্ছিল। আমরা তাদের সরে যাওয়ার জন্য কয়েকবার অনুরোধ করেছিলাম।’
তিনি বলেন, ‘আজকে সকালে আমরা মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ করেছিলাম। তারা অনেক পজিটিভ ছিল। আপনারা জানেন, ইতিমধ্যে প্রজ্ঞাপন জারিও হয়ে গেছে যেটা তারা চাচ্ছিল। যখন তারা এদিকে চলে আসে তার আগে ওদের যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। তখন তারা যেটা বলছিল যে আমরা এখানে সর্বোচ্চ আধা ঘণ্টা থাকব। যদি এর মধ্যে প্রজ্ঞাপনটি জারি না হয় তাহলে আমরা সচিবালয় অভিমুখে চলে যাব। এরপর হুট করে তারা যমুনার দিকে দৌড়ে চলে আসল। আমরা পেছনে পেছনে দৌড়ে আসছি।’
সংঘর্ষ ও পুলিশের লাঠিচার্জের বিষয়ে ডিসি বলেন, ‘আমাদের বেশ কয়েকজন পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হয়েছে। আন্দোলনকারীরা প্রচুর ইট মেরেছে। তাদের কাছে হ্যাকস’ ব্লেড বা চাকু টাইপের ছিল। যেটা মারার কারণে আমাদের কয়েকটা ছেলে আহত হয়েছে। আমারও ইট লাগছে যেহেতু আমি সামনে ছিলাম, আহত হয়েছি। শিক্ষার্থীরাও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। যেহেতু তারা পেছন দিক থেকে ইট মারছিল, মিডিলে (মধ্যবর্তী স্থানে) যারা ছিল তারা ইটের আঘাতে আহত হয়েছে।’
পুলিশের কতজন আহত হয়েছে সেই সংখ্যা তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে পারেননি ডিসি।
আজ সকাল থেকে শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নিয়ে প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করে। বেলা দেড়টার দিকে যমুনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করলে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। শিক্ষার্থীরা এখনো ইন্টার কন্টিনেন্টালের সামনে মেট্রোরেলের নিচে প্রধান সড়কে অবস্থান করছে।
জাতীয় কবির নামে প্রতিষ্ঠিত ময়মনসিংহের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাককানইবি) কবির ৪৯তম মৃত্যুবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়েছে। আজ বুধবার সকালে নজরুল ভাস্কর্যে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপাচার্য ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম।১৪ মিনিট আগে
রাজধানীর মোহাম্মদপুর জেনেভা ক্যাম্পে এক গোয়েন্দা কর্মকর্তার ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। গতবার মঙ্গলবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জেনেভা ক্যাম্পে অভিযান চালিয়ে ১১ জনকে আটক করেছে। এ সময় ৫৬৬০ পিস ইয়াবা, ৫০০ গ্রাম গাঁজা, তিনটি সামুরাই, দুটি চাপাতি এবং মাদক বিক্রির ৪৫ হাজার টাকা জব্দ কর২০ মিনিট আগে
টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে হালিমা বেগম (৪৫) নামের এক নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) সকালে উপজেলার বাগবাড়ী গ্রামে একটি গাছ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
জয়পুরহাটের আক্কেলপুরে একটি বিদ্যালয়ে দুটি কক্ষের তালা কেটে চুরির ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে উপজেলার সোনামুখী ইউনিয়নের চকরঘুনাথ বালুদিয়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে