Ajker Patrika
ঢাকা

কনটেন্ট ক্রিয়েটর আর এস ফাহিম আটক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
কনটেন্ট ক্রিয়েটর আর এস ফাহিম চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মিরপুর চিড়িয়াখানা এলাকা থেকে কনটেন্ট ক্রিয়েটর আর এস ফাহিম চৌধুরীকে আটক করেছে পুলিশ। আজ রোববার বিকেলে পথচারী ও কয়েকজন তরুণ তাঁকে আটক করে শাহ আলী থানার পুলিশকে দেয়।

শাহ আলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাহাঙ্গীর আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মিরপুর চিড়িয়াখানার সামনে স্থানীয় জনতা প্রথমে ফাহিমকে আটক করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ, তাঁরা তাঁকে হেফাজতে নেয়।

পুলিশ জানিয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে জুলাই–আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনায় একাধিক হত্যা মামলা রয়েছে।

আর এস ফাহিম চৌধুরী ইউটিউব ও ফেসবুকে কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে বেশ পরিচিত মুখ। তিনি মোহাম্মদপুরের সাবেক কমিশনার তারেকুজ্জামান রাজীবের ঘনিষ্ঠ অনুসারী। ৫ আগস্টের পর দেশের বাইরে ছিলেন কয়েক মাস। গত ২১ ফেব্রুয়ারি দেশে আসেন। দেশে আসার পর তিনি পুনরায় কনটেন্ট তৈরি করে সামাজিক মাধ্যমে দিচ্ছিলেন। বিষয়টি ‘জুলাই মঞ্চ’ নামে একটি সংগঠন জানার পর তাঁকে গ্রেপ্তারের দাবি জানায়।

নেপালে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ, পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত থাকছে না পরীক্ষা

গণপরিবহনের গতিবিধি নজরদারি করতে চালু হচ্ছে জিপিএস ট্র্যাকিং

প্রকাশ্যে আইসক্রিম বিক্রেতার শিরশ্ছেদ, মুণ্ডু বাড়িতে নিয়ে গেলেন খুনি

প্রেম, বিয়ে ও একই সঙ্গে বিজেএস জয়

বিসিএসে নিয়োগের সব ধাপ হবে সফটওয়্যারে

শেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচিত সভাপতি সিরাজ, সম্পাদক হীরা

আট জেলায় জ্বালানি তেল সরবরাহ বন্ধের কর্মসূচি প্রত্যাহার

রাজধানীতে ট্রাক-সিএনজি অটোরিকশা সংঘর্ষ, নিহত ১

শাহরাস্তিতে মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে বাবা গ্রেপ্তার

