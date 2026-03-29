কনটেন্ট ক্রিয়েটর আর এস ফাহিম আটক

রাজধানীর মিরপুর চিড়িয়াখানা এলাকা থেকে কনটেন্ট ক্রিয়েটর আর এস ফাহিম চৌধুরীকে আটক করেছে পুলিশ। আজ রোববার বিকেলে পথচারী ও কয়েকজন তরুণ তাঁকে আটক করে শাহ আলী থানার পুলিশকে দেয়।
শাহ আলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাহাঙ্গীর আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মিরপুর চিড়িয়াখানার সামনে স্থানীয় জনতা প্রথমে ফাহিমকে আটক করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ, তাঁরা তাঁকে হেফাজতে নেয়।
পুলিশ জানিয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে জুলাই–আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনায় একাধিক হত্যা মামলা রয়েছে।
আর এস ফাহিম চৌধুরী ইউটিউব ও ফেসবুকে কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে বেশ পরিচিত মুখ। তিনি মোহাম্মদপুরের সাবেক কমিশনার তারেকুজ্জামান রাজীবের ঘনিষ্ঠ অনুসারী। ৫ আগস্টের পর দেশের বাইরে ছিলেন কয়েক মাস। গত ২১ ফেব্রুয়ারি দেশে আসেন। দেশে আসার পর তিনি পুনরায় কনটেন্ট তৈরি করে সামাজিক মাধ্যমে দিচ্ছিলেন। বিষয়টি ‘জুলাই মঞ্চ’ নামে একটি সংগঠন জানার পর তাঁকে গ্রেপ্তারের দাবি জানায়।
শেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক নির্বাচনে ১৩ সদস্যের নির্বাহী পরিষদের সবাই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। এতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন জেলা বিএনপির স্থগিত কমিটির আহ্বায়ক আলহাজ অ্যাডভোকেট মো. সিরাজুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের নেতা অ্যাডভোকেট...২ মিনিট আগে
জ্বালানি তেল সরবরাহ বন্ধের কর্মবিরতি প্রত্যাহার করেছে রংপুর বিভাগীয় ট্যাংক-লরি শ্রমিক ইউনিয়ন। আজ রোববার (২৯ মার্চ) সন্ধ্যায় দিনাজপুরের পার্বতীপুর রেলহেড অয়েল ডিপোতে এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এতে রংপুর বিভাগের আট জেলায় জ্বালানি তেল সরবরাহ আবারও শুরু হয়েছে।৭ মিনিট আগে
রাজধানীর শ্যামপুরে ট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশা সংঘর্ষে শেখ ফরিদ (৫০) নামের একজন নিহত হয়েছেন। আজ রোববার বেলা দেড়টার দিকে শ্যামপুর বাজার ইকোপার্কের পাশের রাস্তায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় পথচারীরা তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে মৃত ঘো৩৭ মিনিট আগে
চাঁদপুরের শাহরাস্তিতে নিজের কন্যাসন্তানকে ধর্ষণের অভিযোগে স্ত্রীর করা মামলায় আসামি বাবাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ৬ মার্চ স্বামীর বিরুদ্ধে মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগ এনে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে শাহরাস্তি থানায় মামলা করেন মেয়েটির মা।৪১ মিনিট আগে