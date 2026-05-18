Ajker Patrika
মাদারীপুর

মাদারীপুরে ভুল চিকিৎসায় প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ, মহাসড়ক অবরোধ বিক্ষুদ্ধ স্বজনদের

মাদারীপুর প্রতিনিধি
মাদারীপুরে ভুল চিকিৎসায় প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ, মহাসড়ক অবরোধ বিক্ষুদ্ধ স্বজনদের
তন্নী খান। ছবি: সংগৃহীত

মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলায় একটি ক্লিনিকে ভুল চিকিৎসায় তন্নী খান (২২) নামের এক প্রসূতির মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ স্বজনেরা ক্লিনিকে ভাঙচুর ও ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করেন। আজ সোমবার (১৮ মে) বিকেলে উপজেলার ভুরঘাটা এলাকায় মহাসড়ক অবরোধ করা হয়। প্রায় এক ঘণ্টার অবরোধে মহাসড়কের উভয় পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।

মৃত তন্নী মাদারীপুরের ডাসার উপজেলার দক্ষিণ মাইজপাড়া গ্রামের খান বাড়ির জিয়া উদ্দিন খানের মেয়ে। তাঁর স্বামী আল আমিন হাওলাদার প্রাইভেট কারচালক।

জানা গেছে, আজ সকাল ৭টার দিকে তন্নীকে কালকিনি উপজেলার ভুরঘাটা এলাকার নূর ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। সকাল ১০টার দিকে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নবজাতকের জন্ম দেন তন্নী। অভিযোগ উঠেছে, অস্ত্রোপচারের সময় তন্নীর নাড়ি কেটে ফেলেন চিকিৎসকেরা। এতে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।

সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে উত্তেজিত স্বজনেরা বিকেলে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করেন। এ ছাড়া বিক্ষুব্ধরা নূর ক্লিনিকে ভাঙচুর চালান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ঘটনার পর ক্লিনিকটি সাময়িক সময়ের জন্য বন্ধ রাখা হয়। ঘটনার পর থেকে চিকিৎসকসহ ক্লিনিকের সবাই গা ঢাকা দেওয়ায় তাঁদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

কালকিনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহিরুল ইসলাম বলেন, ‘ঘটনার পরপরই আমরা ঘটনাস্থলে যাই। পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। মহাসড়কে যান চলাচল এখন স্বাভাবিক আছে। তবে উত্তেজনা থাকায় এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন আছে।’ তিনি আরও বলেন, ভুল চিকিৎসার অভিযোগে স্বজনেরা সড়ক অবরোধ করেছিলেন। তাঁরা লিখিত অভিযোগ বা মামলা করলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

মাদারীপুরঅবরোধচিকিৎসামৃত্যুমাদারীপুর সদরকালকিনিঅপমৃত্যুমহাসড়ক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অফিসকে বাসা বানিয়ে থাকছেন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী

অফিসকে বাসা বানিয়ে থাকছেন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী

রাতে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার তরুণী, গ্রেপ্তার ৩

রাতে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার তরুণী, গ্রেপ্তার ৩

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ: শিক্ষকদের ৯৮ ভাগ অবৈধ, অনিয়ম ৬০০ কোটির

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ: শিক্ষকদের ৯৮ ভাগ অবৈধ, অনিয়ম ৬০০ কোটির

বিলুপ্ত নয়, আরও সক্রিয় করা হচ্ছে র‍্যাবকে

বিলুপ্ত নয়, আরও সক্রিয় করা হচ্ছে র‍্যাবকে

ডিসি হতে ৮ কোটির ‘ডিল’, চসিক কর্মকর্তাকে শোকজ

ডিসি হতে ৮ কোটির ‘ডিল’, চসিক কর্মকর্তাকে শোকজ

সম্পর্কিত

৮ ঘণ্টার মধ্যে কোরবানির বর্জ্য অপসারণ করতে হবে: সিসিক প্রশাসক

৮ ঘণ্টার মধ্যে কোরবানির বর্জ্য অপসারণ করতে হবে: সিসিক প্রশাসক

সিলেটে ইভটিজিং ও হামলার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক অবরোধ

সিলেটে ইভটিজিং ও হামলার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক অবরোধ

সাংবাদিক পেটানো সেই ডিসি এবার এনসিপির নারী কর্মীর গায়ে হাত দিলেন

সাংবাদিক পেটানো সেই ডিসি এবার এনসিপির নারী কর্মীর গায়ে হাত দিলেন

মাদকের টাকা না পেয়ে মাকে হত্যা

মাদকের টাকা না পেয়ে মাকে হত্যা