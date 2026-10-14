Ajker Patrika
En
ঢাকা

রাশিয়ায় চাকরির প্রলোভনে ইউক্রেন যুদ্ধে পাঠানোয় ২ মানব পাচারকারী গ্রেপ্তার: এসআরবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৬, ১৩: ২৯
রাশিয়ায় চাকরির প্রলোভনে ইউক্রেন যুদ্ধে পাঠানোয় ২ মানব পাচারকারী গ্রেপ্তার: এসআরবি
রাশিয়ায় ৮ লাখ টাকা বেতনের চাকরির প্রলোভনে বাংলাদেশিদের ইউক্রেন যুদ্ধে পাঠানোর অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে এসআরবি। ছবি: সংগৃহীত

উচ্চ বেতনের চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে বাংলাদেশিদের রাশিয়ায় নিয়ে ইউক্রেন যুদ্ধে পাঠানোয় বাধ্য করার অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)। এসআরবির দাবি, গ্রেপ্তার দুজন মানব পাচারকারী চক্রের সদস্য।

আজ বুধবার সকালে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে এসআরবি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান এসআরবি-১০ অতিরিক্ত ডিআইজি মোহা. আসাদুজ্জামান।

এসআরবি জানায়, মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) ফরিদপুরের নগরকান্দা ও ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ এলাকা থেকে মানব পাচার চক্রের এই দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন—মিজানুর রহমান (৫৫) ও আবু তাহের লেন্টু (৫০)।

ডিআইজি মোহা. আসাদুজ্জামান বলেন, মিজানুর রহমান ও আবু তাহের লেন্টুসহ চক্রের অন্য সদস্যরা নির্মাণকাজের কথা বলে রাজন হোসেন (২১) নামের এক যুবককে ৮ লাখ ২৫ হাজার টাকার বিনিময়ে রাশিয়ায় পাঠান। গত ৭ মে রাশিয়ায় পৌঁছানোর পর রাজনসহ প্রায় ৩০ জন বাংলাদেশিকে জোর করে রুশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে তাদের ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের সম্মুখসারিতে পাঠানো হয়।

তিনি বলেন, যুদ্ধে ড্রোন হামলায় রাজনের কোমরের হাড় ভেঙে যায়। এতে তিনি দুই পায়ের শক্তি হারিয়ে ফেলেন। চার দিন কষ্ট করার পর হাসপাতালে পৌঁছে চিকিৎসা নেন তিনি। পরে আহত অবস্থায় পালিয়ে দূতাবাসের সহায়তায় গত ২৩ আগস্ট দেশে ফেরেন রাজন। দেশে ফেরার পর ক্ষতিপূরণ দাবি করলে মিজানুর রহমান রাজনের পরিবারের সদস্যদের গালিগালাজ, মারধরের চেষ্টা ও প্রাণনাশের হুমকি দেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ঘটনায় রাজনের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ থানায় মানবপাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ ও দমন আইনে মামলা হয়।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তার পাঠানো আবেদনের ভিত্তিতে ১৩ অক্টোবর ভোরে ফরিদপুরের নগরকান্দা থানার আটাইল এলাকায় অভিযান চালিয়ে মিজানুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে এসআরবি-১০-এর ফরিদপুর ক্যাম্পের একটি দল। একই দিন ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ এলাকা থেকে আবু তাহের লেন্টুকে গ্রেপ্তার করে এসআরবি-৬।

এসআরবির প্রাথমিক অনুসন্ধানের বরাত দিয়ে অতিরিক্ত ডিআইজি মোহা. আসাদুজ্জামান বলেন, চক্রটি উচ্চ বেতনের চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে প্রায় ৩০ জন বাংলাদেশিকে রাশিয়ায় পাচার করেছে। পরে তাঁদের রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে অংশ নিতে বাধ্য করা হয়। এঁদের মধ্যে প্রায় ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং দুজন পালিয়ে দেশে ফিরেছেন বলে দাবি করেছে এসআরবি।

বিষয়:

গ্রেপ্তাররাশিয়ামানব পাচারকেরানীগঞ্জইউক্রেন যুদ্ধস্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত