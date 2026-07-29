রাজধানীর শাহবাগ ও বাড্ডা থেকে অজ্ঞাতনামা ২ মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর শাহবাগ ও বাড্ডা এলাকা থেকে আজ অজ্ঞাতামা দুজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁদের আনুমানিক বয়স যথাক্রমে (৩৫) ও (৫০) বছর। মরদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে রয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবি সুফিয়া কামাল হলসংলগ্ন ফুটওভার ব্রিজের পাশ থেকে ৩৫ বছর বয়সী যুবকের ও বিকেল ৩টার দিকে বাড্ডা গুদারাঘাট লেকপাড় থেকে ৫০ বছর বয়সী একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
শাহবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নাজমুল হাসান জানান, বিকেল ৩টার দিকে কবি সুফিয়া কামাল হলের বিপরীত ফুটওভার ব্রিজের পাশে মৃত অবস্থায় পড়ে ছিল ওই অজ্ঞাতরামা ব্যক্তি। এরপর পথচারীদের মাধ্যমে খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়।
এসআই আরও জানান, স্থানীয়দের মাধ্যমে জানা গেছে ওই ব্যক্তি ভবঘুরে প্রকৃতির ছিলেন। অসুস্থতাজনিত কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পরিচয় শনাক্তে সিআইডি ক্রাইমসিনকে খবর দেওয়া হয়েছে।
অন্যদিকে বাড্ডা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. হাফিজুর রহমান জানান, সকালে সংবাদ পেয়ে বাড্ডা গুদারাঘাট লেকপাড় এলাকা থেকে এক যুবক বয়সী ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তিনিও ভবঘুরে প্রকৃতির ছিলেন বলে জানান এ পুলিশ কর্মকর্তা।
নিয়োগের সময় শারীরিক শিক্ষা দপ্তরের সহকারী পরিচালক সোহেল রানা রয়েল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সনদ জমা দেন। পরবর্তীতে সনদের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রয়েল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকার কাছে চিঠি পাঠায়। জবাবে রয়েল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা জানায়...১ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর দশমিনা ও বাউফল উপজেলার বাঁশবাড়িয়া-বগী খালের ওপর প্রায় ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন একটি সেতুর নকশায় ভুল ধরা পড়ায় ২০২০ সাল থেকে কাজ বন্ধ। সংযোগ সড়ক না থাকায় দুই উপজেলার ১১ গ্রামের মানুষ, বিশেষ করে শিক্ষার্থী ও সাধারণ পথচারীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন।৫ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৭ জুলাইয়ের সহিংসতার ঘটনায় রাকসুর জিএস সালাহউদ্দিন আম্মার ও শিবির নেতাদের বিরুদ্ধে ‘এখতিয়ারবহির্ভূত’ ও ‘অপরাধমূলক’ কর্মকাণ্ডের অভিযোগ তুলে সুষ্ঠু তদন্ত ও শাস্তির দাবি জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক। আজ বুধবার পাঠানো বিবৃতিতে সংগঠনটি আইন নিজের হাতে না নেওয়ার আহ্বান...৮ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জ শহরে নকল থাই ডায়াপার বিক্রির অভিযোগে দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেছে জেলা প্রশাসন ও জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। আজ বুধবার দুপুর ১২টার দিকে শহরের বানিয়াপট্টি এলাকায় যৌথভাবে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এহসান আহমেদ খান।১৯ মিনিট আগে