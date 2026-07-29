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রাজধানীর শাহবাগ ও বাড্ডা থেকে অজ্ঞাতনামা ২ মরদেহ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক, ঢাকা  
আপডেট : ২৯ জুলাই ২০২৬, ১৮: ৪০
রাজধানীর শাহবাগ ও বাড্ডা থেকে অজ্ঞাতনামা ২ মরদেহ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর শাহবাগ ও বাড্ডা এলাকা থেকে আজ অজ্ঞাতামা দুজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁদের আনুমানিক বয়স যথাক্রমে (৩৫) ও (৫০) বছর। মরদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে রয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবি সুফিয়া কামাল হলসংলগ্ন ফুটওভার ব্রিজের পাশ থেকে ৩৫ বছর বয়সী যুবকের ও বিকেল ৩টার দিকে বাড্ডা গুদারাঘাট লেকপাড় থেকে ৫০ বছর বয়সী একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

শাহবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নাজমুল হাসান জানান, বিকেল ৩টার দিকে কবি সুফিয়া কামাল হলের বিপরীত ফুটওভার ব্রিজের পাশে মৃত অবস্থায় পড়ে ছিল ওই অজ্ঞাতরামা ব্যক্তি। এরপর পথচারীদের মাধ্যমে খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়।

এসআই আরও জানান, স্থানীয়দের মাধ্যমে জানা গেছে ওই ব্যক্তি ভবঘুরে প্রকৃতির ছিলেন। অসুস্থতাজনিত কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পরিচয় শনাক্তে সিআইডি ক্রাইমসিনকে খবর দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে বাড্ডা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. হাফিজুর রহমান জানান, সকালে সংবাদ পেয়ে বাড্ডা গুদারাঘাট লেকপাড় এলাকা থেকে এক যুবক বয়সী ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তিনিও ভবঘুরে প্রকৃতির ছিলেন বলে জানান এ পুলিশ কর্মকর্তা।

বিষয়:

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