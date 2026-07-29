Ajker Patrika
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সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে নকল থাই ডায়াপার বিক্রি, দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
সিরাজগঞ্জে নকল থাই ডায়াপার বিক্রি, দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা
সিরাজগঞ্জ শহরে নকল থাই ডায়াপার বিক্রির অভিযোগে দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেছে জেলা প্রশাসন ও জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জ শহরে নকল থাই ডায়াপার বিক্রির অভিযোগে দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেছে জেলা প্রশাসন ও জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। আজ বুধবার দুপুর ১২টার দিকে শহরের বানিয়াপট্টি এলাকায় যৌথভাবে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এহসান আহমেদ খান।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী নকল পণ্য বিক্রির দায়ে রাম কৃষ্ণ পাল (৪০) ও জীবন চন্দ্র ভৌমিক (৪৫) নামের দুই ব্যবসায়ীকে ১০ হাজার টাকা করে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. সোহেল শেখ বলেন, চৈতী ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের মালিক ও থাই ডায়াপারের জেলা ডিলারের বিরুদ্ধে নকল পণ্য বিক্রির অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় তাঁদের জরিমানা করা হয়েছে। ভোক্তাদের স্বার্থে এ ধরনের অভিযান নিয়মিত পরিচালনা করা হবে বলেও জানান তিনি।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জভোক্তা অধিকারনিত্যপণ্যজেলার খবর
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