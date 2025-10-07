Ajker Patrika
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বিভিন্ন অপরাধে গ্রেপ্তার ১৪

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: ডিএমপি
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: ডিএমপি

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার দিনব্যাপী এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে চারটি অটোরিকশার ব্যাটারি, হেরোইন, গাঁজা ও ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মোহাম্মদপুর থানা এলাকার বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা মাদক কারবারি, চুরি ও অন্যান্য অপরাধে জড়িত ছিলেন।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন খুশি ওরফে খুকি (৩০), অমিত (২৫), সাগর (৩০), ইসমাইল হোসেন মালেক (৪০), মোহাম্মদ আলী (৩২), আওয়াল ব্যাপারী (৪২), মিশাল (১৮), ফয়সাল (১৮), রায়হান (২২), ইমরান (২৬), মামুন (২৫), রাব্বি (২৫), নাইম মোল্লা (২৩) ও মঞ্জিল শরীফ অপু (২৩)। তাঁদের কাছ থেকে ১০০ পুরিয়া হেরোইন, ৩০ গ্রাম গাঁজা ও ১৮ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের অনেকে নিয়মিত মামলার আসামি। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং আদালতে পাঠানো হয়েছে।

