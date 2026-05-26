মেট্রো স্টেশনের নিচে পশুর হাট: অভিযান চালিয়ে সরিয়ে দিল পুলিশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর দিয়াবাড়িতে মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে পশুর হাট বসানো হয়েছিল। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর উত্তরায় পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে বসা দিয়াবাড়ি পশুর হাটে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে সড়ক দখল করে অবৈধভাবে পশু বেঁধে রাখার ঘটনায় তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে পশু সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে ওই এলাকায় যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ডিএমপি।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) আওতাধীন সবচেয়ে বড় এবং সর্বোচ্চ ইজারামূল্যের পশুর হাট হিসেবে এবার দিয়াবাড়ি পশুর হাটে ব্যাপক জমজমাট পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ট্রাক ও নৌপথে বিপুলসংখ্যক কোরবানির পশু হাটে আনা হয়েছে। বিশেষ করে বড় আকৃতির গরুর সমাগম ক্রেতাদের মধ্যে বাড়তি আগ্রহ তৈরি করেছে।

তবে হাটের নির্ধারিত সীমানার বাইরে মেইন রোড ও মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে পশু রাখার কারণে যানজট সৃষ্টি হচ্ছিল। এতে ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ যাত্রী ও পথচারীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ডিএমপির উত্তরা বিভাগ দ্রুত অভিযান পরিচালনা করে সড়ক দখলমুক্ত করে। পরে মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে রাখা পশু সরিয়ে দিয়ে ডাইভারশন চালু করা হলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এ ঘটনায় হাটের ইজারাদারকে ঘটনাস্থলে ডেকে সতর্ক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। সড়কে পশুর হাট বসানো বা পশু রাখাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। নির্দেশনা অমান্য করলে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে জরিমানা করা হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

