মেট্রো স্টেশনের নিচে পশুর হাট: অভিযান চালিয়ে সরিয়ে দিল পুলিশ

রাজধানীর উত্তরায় পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে বসা দিয়াবাড়ি পশুর হাটে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে সড়ক দখল করে অবৈধভাবে পশু বেঁধে রাখার ঘটনায় তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে পশু সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে ওই এলাকায় যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ডিএমপি।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) আওতাধীন সবচেয়ে বড় এবং সর্বোচ্চ ইজারামূল্যের পশুর হাট হিসেবে এবার দিয়াবাড়ি পশুর হাটে ব্যাপক জমজমাট পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ট্রাক ও নৌপথে বিপুলসংখ্যক কোরবানির পশু হাটে আনা হয়েছে। বিশেষ করে বড় আকৃতির গরুর সমাগম ক্রেতাদের মধ্যে বাড়তি আগ্রহ তৈরি করেছে।
তবে হাটের নির্ধারিত সীমানার বাইরে মেইন রোড ও মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে পশু রাখার কারণে যানজট সৃষ্টি হচ্ছিল। এতে ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ যাত্রী ও পথচারীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ডিএমপির উত্তরা বিভাগ দ্রুত অভিযান পরিচালনা করে সড়ক দখলমুক্ত করে। পরে মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে রাখা পশু সরিয়ে দিয়ে ডাইভারশন চালু করা হলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
এ ঘটনায় হাটের ইজারাদারকে ঘটনাস্থলে ডেকে সতর্ক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। সড়কে পশুর হাট বসানো বা পশু রাখাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। নির্দেশনা অমান্য করলে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে জরিমানা করা হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
বগুড়ার শিবগঞ্জে শাহ আলম (৩৫) নামে এক রাজমিস্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় নিহতের ভাবী এবং এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে উপজেলার সংসারদীঘি গ্রাম থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।১২ মিনিট আগে
ময়মনসিংহ নগরীতে চলন্ত ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে মো. মুসা (৩০) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরও দুইজন আহত হয়েছেন। তারা ঢাকা থেকে জামালপুরগামী কমিউটার ট্রেনে করে যাচ্ছিলেন।২৮ মিনিট আগে
কুমিল্লার দেবিদ্বারে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রুবেল ও সাব্বির হত্যাসহ ১১ মামলার আসামি স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মো. আনিসুর রহমান সরকার ওরফে আনিস মেম্বারকে (৪২) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৬ মে) দুপুরে তাকে কুমিল্লা কোর্ট হাজতে পাঠায় পুলিশ।৩০ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুরে র্যাবের ক্যাম্পে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় ৪৩ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলায় আরও ২০০ থেকে ৩০০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে।৪০ মিনিট আগে