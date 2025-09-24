Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

দক্ষিণখান থেকে ধর্ষণ মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি
ধর্ষণ মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি মোকছেদুর রহমান ওরফে মোকছেদুল (৫৫)। ছবি: আজকের পত্রিকা
ধর্ষণ মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি মোকছেদুর রহমান ওরফে মোকছেদুল (৫৫)। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর দক্ষিণখান থেকে ধর্ষণ মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি মোকছেদুর রহমান ওরফে মোকছেদুলকে (৫৫) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অ্যান্টি টেররিজম ইউনিটের (এটিইউ) পুলিশ সুপার (এসপি) মাহফুজুল আলম রাসেল আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

এসপি জানান, দক্ষিণখানের ফায়দাবাদ এলাকা থেকে গতকাল সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার হওয়া মোকছেদুর রহমান হলেন নীলফামারী সদর উপজেলার কানিয়ালখাতা দালালিপাড়া গ্রামের মৃত আব্দুল গফুরের ছেলে।

এসপি মাহফুজুল আলম রাসেল বলেন, মোকছেদুর রহমানের বিরুদ্ধে নীলফামারী থানায় ২০০৩ সালের ১৬ আগস্ট ধর্ষণের অভিযোগে মামলা হয়। ওই মামলায় নীলফামারীর বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২ বিচারকার্য শেষে ২০০৭ সালের ১৭ এপ্রিল মোকছেদুরকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও ২৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

এসপি বলেন, এদিকে গ্রেপ্তার এড়াতে মোকছেদুর রহমান রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় আত্মগোপনে ছিলেন। পরে নীলফামারী থানার অধিযাচনপত্রের ভিত্তিতে গোয়েন্দা নজরদারি চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁকে দক্ষিণখান থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

ধর্ষণপুলিশরাজধানীমামলাদক্ষিণখান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

১৫ শিক্ষার্থীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ইবির এক ছাত্রীর বিরুদ্ধে

মার্কা শাপলাই হতে হবে, না হলে নির্বাচন কীভাবে হয় দেখে নেব: সারজিস আলম

ইসির তালিকায় ‘শাপলা’ নেই, বিকল্প প্রতীক নিতে হবে এনসিপিকে

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বাসায় নিয়ে গায়েব করেন উপদেষ্টা— আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মেয়রের অভিযোগ

উপদেষ্টা আসিফের বিরুদ্ধে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ তুললেন চট্টগ্রামের মেয়র শাহাদাত

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

সম্পর্কিত

রাজধানীতে পূজামণ্ডপের আশপাশে বসবে চেকপোস্ট, থাকছে রিজার্ভ ফোর্স

রাজধানীতে পূজামণ্ডপের আশপাশে বসবে চেকপোস্ট, থাকছে রিজার্ভ ফোর্স

ঝালকাঠিতে হত্যা মামলায় ৩ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

ঝালকাঠিতে হত্যা মামলায় ৩ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ১৬ কেজি গাঁজাসহ দুই যুবক গ্রেপ্তার ‎

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ১৬ কেজি গাঁজাসহ দুই যুবক গ্রেপ্তার ‎

দক্ষিণখান থেকে ধর্ষণ মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার

দক্ষিণখান থেকে ধর্ষণ মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার