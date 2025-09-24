দক্ষিণখান থেকে ধর্ষণ মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি
রাজধানীর দক্ষিণখান থেকে ধর্ষণ মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি মোকছেদুর রহমান ওরফে মোকছেদুলকে (৫৫) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অ্যান্টি টেররিজম ইউনিটের (এটিইউ) পুলিশ সুপার (এসপি) মাহফুজুল আলম রাসেল আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য জানিয়েছেন।
এসপি জানান, দক্ষিণখানের ফায়দাবাদ এলাকা থেকে গতকাল সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার হওয়া মোকছেদুর রহমান হলেন নীলফামারী সদর উপজেলার কানিয়ালখাতা দালালিপাড়া গ্রামের মৃত আব্দুল গফুরের ছেলে।
এসপি মাহফুজুল আলম রাসেল বলেন, মোকছেদুর রহমানের বিরুদ্ধে নীলফামারী থানায় ২০০৩ সালের ১৬ আগস্ট ধর্ষণের অভিযোগে মামলা হয়। ওই মামলায় নীলফামারীর বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২ বিচারকার্য শেষে ২০০৭ সালের ১৭ এপ্রিল মোকছেদুরকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও ২৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন।
এসপি বলেন, এদিকে গ্রেপ্তার এড়াতে মোকছেদুর রহমান রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় আত্মগোপনে ছিলেন। পরে নীলফামারী থানার অধিযাচনপত্রের ভিত্তিতে গোয়েন্দা নজরদারি চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁকে দক্ষিণখান থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
