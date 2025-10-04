প্রতিমা বিসর্জনের সময় নৌকাডুবি: অঙ্কিতার পর নিখোঁজ তন্ময়ের লাশও উদ্ধার

গাজীপুর প্রতিনিধি
গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার চাপাইর এলাকায় তুরাগ নদে প্রতিমা বিসর্জনের সময় নৌকা ডুবে নিখোঁজ হওয়ার দুই দিন পর আজ শনিবার তন্ময় নামে এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (৪ অক্টোবর) সকালে কালিয়াকৈরের বরইবাড়ি এলাকার তুরাগ নদের শাখা খালে ভেসে উঠে তন্ময় দাসের মরদেহ। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।
তন্ময় দাস (৯) গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার হিজলতলী এলাকার তাপস মনি দাসের ছেলে। এর আগে শুক্রবার সকালে একই দুর্ঘটনায় নিখোঁজ হওয়া প্রভাস মনি দাসের মেয়ে অঙ্কিতা রানীর (৩) লাশ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল।
এলাকাবাসী ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, কালিয়াকৈর উপজেলায় এবার ১৩৮টি পূজামণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকার প্রায় সব প্রতিমা তুরাগ নদে বিসর্জন দেওয়া হয়। গত বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে বিজয়া দশমীতে বিসর্জনের সময় হিজলতলী এলাকার একটি নৌকা ডুবে যায়। এ সময় বেশির ভাগ লোক সাঁতরে তীরে উঠতে পারলেও অঙ্কিতা ও তন্ময় নামের দুই শিশু নিখোঁজ হয়। খবর পেয়ে কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা উদ্ধার করতে অভিযান শুরু করে। পরে তাঁদের সহযোগিতার জন্য টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলকেও খবর দিলে তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে।
টঙ্গী ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের ডুবুরি দলের ইনচার্জ ইদ্রিস আলী জানান, শুক্রবার সকাল ৭টা থেকে উদ্ধার অভিযান শুরু হয়। পরে সকাল ১০টার দিকে অঙ্কিতা রানীর মরদেহ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল।
কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মান্নান জানান, শনিবার সকালে স্থানীয়রা বরইবাড়ি এলাকার তুরাগ নদের শাখা খালে লাশ ভেসে উঠতে দেখে পুলিশকে খবর দেয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তন্ময়ের লাশ উদ্ধার করে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
