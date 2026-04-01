ট্রাইব্যুনালের সিসিটিভি ফুটেজ বদল হয়েছে: প্রসিকিউটর

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশন কার্যালয় থেকে সিসিটিভি ক্যামেরার এক দিনের ভিডিও ফুটেজ গায়েব হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে প্রসিকিউটর তানভীর হাসান জোহা বুধবার (১ এপ্রিল) সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জানান, সিসলকগুলোতে থাকা হার্ডড্রাইভগুলোর কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে।
তানভীর হাসান জোহা বলেন, ‘আমি আদিষ্ট হয়ে জানতে পেরেছি, পুরোনো ও নতুন কিছু হার্ডড্রাইভ সংযোজিত ও বিয়োজিত হয়েছে। বিষয়টি বর্তমানে তদন্তাধীন এবং আমরা ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটিকে এটি অবহিত করেছি। হার্ডড্রাইভ রিপ্লেসের (বদলের) বিষয়টি আমরা সিসলক এবং রেজিস্টারে দেখতে পেয়েছি।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, বিষয়টি এখনো তদন্তাধীন। তাই তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফুটেজ গায়েব হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। প্রসিকিউটর তানভীর হাসান জোহা যা বলেছেন, তা প্রসিকিউশন কার্যালয়ের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য নয়। তাঁকে (জোহা) ডেকে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি এ বিষয়ে কথা বলার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন।
এর আগে প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামীম সাংবাদিকদের একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বলেন, কমিটির পক্ষ থেকে প্রসিকিউটর জোহাকে এ বিষয়ে কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। তিনিও এ বিষয়ে কমিটিকে কিছু জানাননি। সিসিটিভি ফুটেজ থাকা, না থাকার বিষয়ে দেওয়া বক্তব্য তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত। অনুসন্ধান চলাকালে এই ধরনের বক্তব্য অনভিপ্রেত।
এদিকে ট্রাইব্যুনালের সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণকারী কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, তাদের কোনো ফুটেজ গায়েব হয়নি। সব ভিডিও সংরক্ষিত আছে।
নোয়াখালীর চাটখিল পৌর এলাকা থেকে খোকন নামে এক ব্যক্তির আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার দিবাগত রাত ১১টার দিকে চাটখিল পৌরসভার দৌলতপুর গ্রামের মন্ত্রী পোলসংলগ্ন ঝোপ থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়। আজ সোমবার সকালে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।৩ মিনিট আগে
নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার বড়খাপন ও পোগলা ইউনিয়নের কৃষকদের মধ্যে ফসলরক্ষা বাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার বিকেলে উপজেলার বড়খাপন ইউনিয়নের দত্তখিলা-নাগেরগাতী এলাকায় এ সংঘর্ষ হয়েছে।৬ মিনিট আগে
প্রিন্টের বিল পরিশোধকে কেন্দ্র করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ছাত্রদল নেতা আব্দুল্লাহ আল কাফীর নেতৃত্বে এক দোকানিকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার (৫ এপ্রিল) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটে এ ঘটনা ঘটে। এতে দোকানিসহ দুজন আহত হন। বর্তমানে দোকানটি বন্ধ রয়েছে।১২ মিনিট আগে
সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ। টিউবওয়েল বা সাব-মারসিবল পাম্প না থাকায় এদের এখনো বাধ্য হয়েই নদী, হাওর ও পুকুরের পানির ওপর নির্ভর করতে হয়; যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দূষিত। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় অধিকাংশ টিউবওয়েলেই এখন পানি উঠছে না।১৭ মিনিট আগে