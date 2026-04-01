ট্রাইব্যুনালের সিসিটিভি ফুটেজ বদল হয়েছে: প্রসিকিউটর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০২ এপ্রিল ২০২৬, ০৯: ০৮
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশন কার্যালয় থেকে সিসিটিভি ক্যামেরার এক দিনের ভিডিও ফুটেজ গায়েব হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে প্রসিকিউটর তানভীর হাসান জোহা বুধবার (১ এপ্রিল) সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জানান, সিসলকগুলোতে থাকা হার্ডড্রাইভগুলোর কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে।

তানভীর হাসান জোহা বলেন, ‘আমি আদিষ্ট হয়ে জানতে পেরেছি, পুরোনো ও নতুন কিছু হার্ডড্রাইভ সংযোজিত ও বিয়োজিত হয়েছে। বিষয়টি বর্তমানে তদন্তাধীন এবং আমরা ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটিকে এটি অবহিত করেছি। হার্ডড্রাইভ রিপ্লেসের (বদলের) বিষয়টি আমরা সিসলক এবং রেজিস্টারে দেখতে পেয়েছি।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, বিষয়টি এখনো তদন্তাধীন। তাই তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফুটেজ গায়েব হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। প্রসিকিউটর তানভীর হাসান জোহা যা বলেছেন, তা প্রসিকিউশন কার্যালয়ের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য নয়। তাঁকে (জোহা) ডেকে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি এ বিষয়ে কথা বলার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

এর আগে প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামীম সাংবাদিকদের একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বলেন, কমিটির পক্ষ থেকে প্রসিকিউটর জোহাকে এ বিষয়ে কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। তিনিও এ বিষয়ে কমিটিকে কিছু জানাননি। সিসিটিভি ফুটেজ থাকা, না থাকার বিষয়ে দেওয়া বক্তব্য তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত। অনুসন্ধান চলাকালে এই ধরনের বক্তব্য অনভিপ্রেত।

এদিকে ট্রাইব্যুনালের সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণকারী কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, তাদের কোনো ফুটেজ গায়েব হয়নি। সব ভিডিও সংরক্ষিত আছে।

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

