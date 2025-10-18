সাভারে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ, জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
বাড়ি ফেরার পথে সাভারে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী (২৫) ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় গত বৃহস্পতিবার থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন ভুক্তভোগী। মামলায় তিনজনকে আসামি করা হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।
ভুক্তভোগী বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের (বিইউপি) শিক্ষার্থী। তিনি পরিবারের সঙ্গে সাভারের একটি এলাকায় ভাড়া বাড়িতে বসবাস করেন।
মামলার কথা জানাজানি হলে জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবিতে আজ শনিবার দুপুরে সিটি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেছেন। এর আগে গতকাল শুক্রবার ওই এলাকার স্থানীয় লোকজন বিক্ষোভ করে আসামিদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান।
বিষয়টি নিশ্চিত করে সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জুয়েল মিঞা আজকের পত্রিকাকে বলেন, আসামিদের গ্রেপ্তারে পুলিশের একাধিক দল কাজ করছে। খুব শিগগিরই তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।
মামলা সূত্রে জানা যায়, গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ভুক্তভোগী টিউশনি শেষে ওই এলাকার ভাড়া বাসায় ফেরেন। কিন্তু এসে দেখেন বাসা তালাবদ্ধ। পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, তাঁর মা বাসায় তালা দিয়ে পাশের এক চা-দোকানির কাছে চাবি রেখে গেছেন। পরে তিনি দোকানে গিয়ে চাবি না পেয়ে দোকানির বাসায় যান। তাঁর বাসা থেকে চাবি নিয়ে হেঁটে বাসায় ফিরছিলেন।
পথে সোহেল রোজারিওর (৪০) সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। এ সময় সোহেল তাঁর পরিচয় জানতে চান এবং তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। কিছু দূর যাওয়ার পর সোহেলের সঙ্গে বিপ্লব রোজারিও (৪০) ও মিঠু বিশ্বাসের (৩৫) দেখা হয়। এরপর তাঁরা ভুক্তভোগীকে অনুসরণ করতে থাকেন এবং বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করেন।
সূত্রে আরও জানা যায়, পিছু নেওয়া ব্যক্তিরা ভুক্তভোগীকে একপর্যায়ে রাস্তার পাশে একটি ফাঁকা জায়গায় নিয়ে যান এবং সোহেল রোজারিও তাঁকে ধর্ষণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। সন্ধ্যা ৭টার দিকে ভয়ভীতি দেখিয়ে জোর করে সোহেল তাঁকে নিজের বাসায় নিয়ে ধর্ষণ করেন। এতে অপর দুজন তাঁকে সহযোগিতা করেন। ধর্ষণের পর সোহেল ঘটনা কাউকে জানালে হত্যার হুমকি দেন বলে এজাহারে উল্লেখ করেন ভুক্তভোগী।
বাড়ি ফেরার পথে সাভারে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী (২৫) ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় গত বৃহস্পতিবার থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন ভুক্তভোগী। মামলায় তিনজনকে আসামি করা হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।
ভুক্তভোগী বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের (বিইউপি) শিক্ষার্থী। তিনি পরিবারের সঙ্গে সাভারের একটি এলাকায় ভাড়া বাড়িতে বসবাস করেন।
মামলার কথা জানাজানি হলে জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবিতে আজ শনিবার দুপুরে সিটি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেছেন। এর আগে গতকাল শুক্রবার ওই এলাকার স্থানীয় লোকজন বিক্ষোভ করে আসামিদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান।
বিষয়টি নিশ্চিত করে সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জুয়েল মিঞা আজকের পত্রিকাকে বলেন, আসামিদের গ্রেপ্তারে পুলিশের একাধিক দল কাজ করছে। খুব শিগগিরই তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।
মামলা সূত্রে জানা যায়, গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ভুক্তভোগী টিউশনি শেষে ওই এলাকার ভাড়া বাসায় ফেরেন। কিন্তু এসে দেখেন বাসা তালাবদ্ধ। পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, তাঁর মা বাসায় তালা দিয়ে পাশের এক চা-দোকানির কাছে চাবি রেখে গেছেন। পরে তিনি দোকানে গিয়ে চাবি না পেয়ে দোকানির বাসায় যান। তাঁর বাসা থেকে চাবি নিয়ে হেঁটে বাসায় ফিরছিলেন।
পথে সোহেল রোজারিওর (৪০) সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। এ সময় সোহেল তাঁর পরিচয় জানতে চান এবং তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। কিছু দূর যাওয়ার পর সোহেলের সঙ্গে বিপ্লব রোজারিও (৪০) ও মিঠু বিশ্বাসের (৩৫) দেখা হয়। এরপর তাঁরা ভুক্তভোগীকে অনুসরণ করতে থাকেন এবং বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করেন।
সূত্রে আরও জানা যায়, পিছু নেওয়া ব্যক্তিরা ভুক্তভোগীকে একপর্যায়ে রাস্তার পাশে একটি ফাঁকা জায়গায় নিয়ে যান এবং সোহেল রোজারিও তাঁকে ধর্ষণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। সন্ধ্যা ৭টার দিকে ভয়ভীতি দেখিয়ে জোর করে সোহেল তাঁকে নিজের বাসায় নিয়ে ধর্ষণ করেন। এতে অপর দুজন তাঁকে সহযোগিতা করেন। ধর্ষণের পর সোহেল ঘটনা কাউকে জানালে হত্যার হুমকি দেন বলে এজাহারে উল্লেখ করেন ভুক্তভোগী।
ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে (আমদানি করা পণ্যের মজুত স্থান) ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের কারণে রাত ৯টা পর্যন্ত কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান ওঠানামা বন্ধ ছিল।২৬ মিনিট আগে
কক্সবাজারের মহেশখালীতে কোস্ট গার্ড ও নৌবাহিনী যৌথ অভিযানে বিপুল অস্ত্র, গোলা-বারুদ ও অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযানে জিয়া বাহিনীর ৯ সদস্যকে আটক করা হয়েছে। শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার কালারমারছড়ার সামিরা ঘোনা, মোহাম্মদ শাহ ঘোনা, নয়াপাড়া ও টেকপাড়া এলাকায় এ অভিযান চালানো৪১ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় (সিভাসু) অফিসার সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির দ্বিবার্ষিক নির্বাচন-২০২৫-এ সিনিয়র উপপরিচালক (জনসংযোগ ও প্রকাশনা) খলিলুর রহমান সভাপতি, সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন সহসভাপতি এবং ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান মোহাম্মদ জামাল হোসেন...১ ঘণ্টা আগে
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় সাত ঘণ্টা স্থবির থাকার পর আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাত ৯টা থেকে ধীরে ধীরে পুনরায় ফ্লাইট চলাচল শুরু হয়েছে। বিকেল থেকে বন্ধ থাকা বিমানবন্দরের রানওয়ে ও ট্যাক্সিওয়ে সচল হওয়ায় পর্যায়ক্রমে ছেড়ে যাচ্ছে বাতিল হওয়া ফ্লাইটগুলো।১ ঘণ্টা আগে