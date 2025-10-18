Ajker Patrika
সাভারে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ, জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
প্রতীকী ছবি

বাড়ি ফেরার পথে সাভারে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী (২৫) ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় গত বৃহস্পতিবার থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন ভুক্তভোগী। মামলায় তিনজনকে আসামি করা হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

ভুক্তভোগী বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের (বিইউপি) শিক্ষার্থী। তিনি পরিবারের সঙ্গে সাভারের একটি এলাকায় ভাড়া বাড়িতে বসবাস করেন।

মামলার কথা জানাজানি হলে জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবিতে আজ শনিবার দুপুরে সিটি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেছেন। এর আগে গতকাল শুক্রবার ওই এলাকার স্থানীয় লোকজন বিক্ষোভ করে আসামিদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জুয়েল মিঞা আজকের পত্রিকাকে বলেন, আসামিদের গ্রেপ্তারে পুলিশের একাধিক দল কাজ করছে। খুব শিগগিরই তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।

মামলা সূত্রে জানা যায়, গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ভুক্তভোগী টিউশনি শেষে ওই এলাকার ভাড়া বাসায় ফেরেন। কিন্তু এসে দেখেন বাসা তালাবদ্ধ। পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, তাঁর মা বাসায় তালা দিয়ে পাশের এক চা-দোকানির কাছে চাবি রেখে গেছেন। পরে তিনি দোকানে গিয়ে চাবি না পেয়ে দোকানির বাসায় যান। তাঁর বাসা থেকে চাবি নিয়ে হেঁটে বাসায় ফিরছিলেন।

পথে সোহেল রোজারিওর (৪০) সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। এ সময় সোহেল তাঁর পরিচয় জানতে চান এবং তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। কিছু দূর যাওয়ার পর সোহেলের সঙ্গে বিপ্লব রোজারিও (৪০) ও মিঠু বিশ্বাসের (৩৫) দেখা হয়। এরপর তাঁরা ভুক্তভোগীকে অনুসরণ করতে থাকেন এবং বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করেন।

সূত্রে আরও জানা যায়, পিছু নেওয়া ব্যক্তিরা ভুক্তভোগীকে একপর্যায়ে রাস্তার পাশে একটি ফাঁকা জায়গায় নিয়ে যান এবং সোহেল রোজারিও তাঁকে ধর্ষণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। সন্ধ্যা ৭টার দিকে ভয়ভীতি দেখিয়ে জোর করে সোহেল তাঁকে নিজের বাসায় নিয়ে ধর্ষণ করেন। এতে অপর দুজন তাঁকে সহযোগিতা করেন। ধর্ষণের পর সোহেল ঘটনা কাউকে জানালে হত্যার হুমকি দেন বলে এজাহারে উল্লেখ করেন ভুক্তভোগী।

বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থীধর্ষণঢাকা বিভাগসাভারবিক্ষোভজেলার খবর
