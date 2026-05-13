নবাবগঞ্জে শিশু ধর্ষণ মামলার প্রধান আসামিসহ গ্রেপ্তার ২

ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলায় ১১ বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের ঘটনায় দায়ের করা মামলার প্রধান আসামি মঙ্গল শেখ ও তার স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার দিবাগত রাতে রাজধানীর বংশাল এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয় বলে জানিয়েছে নবাবগঞ্জ থানা পুলিশ। গ্রেপ্তাররা হলেন, উপজেলার নয়নশ্রী ইউনিয়নের শান্তিনগর গ্রামের মৃত ইয়াকুব আলীর ছেলে মঙ্গল শেখ (৬০) ও তার স্ত্রী লিপি বেগম (৪০)।
নবাবগঞ্জ থানার এসআই মনিরুজ্জামান জানান, চলতি বছরের ৫ ফেব্রুয়ারি স্ত্রীকে সহযোগী হিসেবে ব্যবহার করে ১১ বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে মঙ্গল শেখের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় থানায় মামলা দায়েরের পর থেকে তারা আত্মগোপনে ছিলেন।
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাত ৩টার দিকে বংশাল থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত স্বামী-স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়।
নবাবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবু হানিফ জানান, গ্রেপ্তার দুজনকে আজ বুধবার দুপুরে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলায় রূপসা দক্ষিণ ইউনিয়নের উত্তর সাহেবগঞ্জ গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১১ পরিবারের ২০টি ঘর সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। আজ বুধবার দুপুরে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। খবর পেয়ে ফরিদগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের দুটি টিম প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।১১ মিনিট আগে
রাজধানীর বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্সের একটি জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৯৪ কোটি টাকার সোনা আত্মসাতের ঘটনায় প্রতিষ্ঠানটির সাবেক এক বিক্রয়কর্মীকে (সেলসম্যান) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।২২ মিনিট আগে
টাঙ্গাইলের ভূঞাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এক মাস বয়সী ফাতিহা নামের এক শিশুকে নিয়মিত টিকার পরিবর্তে জলাতঙ্কের টিকা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি ঘটেছে আজ বুধবার দুপুরে। বিষয়টি স্বীকারও করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তারা বলেছে, ভুলবশত এমনটি হয়েছে। তবে এতে শিশুটির কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই।২৯ মিনিট আগে
পাবনার চাটমোহরে বজ্রপাতে রব্বান আলী (৬০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার (১৩ মে) বেলা আড়াইটার দিকে উপজেলার মূলগ্রাম ইউনিয়নের মহেশপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।৩১ মিনিট আগে