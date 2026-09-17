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মোহাম্মদপুরে মুদি ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে মোটরসাইকেল ও টাকা ছিনতাই

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৭: ১৫
মোহাম্মদপুরে মুদি ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে মোটরসাইকেল ও টাকা ছিনতাই
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে হৃদয় মিয়া (২৫) নামে এক মুদি ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে মোটরসাইকেল ও নগদ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সকাল পৌনে ৮টার দিকে মোহাম্মদপুর সাদেক খান রোডে এ ঘটনা ঘটে। আহত হৃদয় মিয়াকে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

হৃদয়ের বন্ধু মো. বিপ্লব বলেন, হৃদয়ের বাসা হাজারীবাগ গনকটুলী এলাকায়। ধানমন্ডিতে তাঁর মুদির ব্যবসা রয়েছে। সকালে হৃদয় মোটরসাইকেল চালিয়ে মোহাম্মদপুরের কৃষি মার্কেটে মালামাল আনতে যাচ্ছিলেন। এ সময় সাদেক খান রোড এলাকায় আসলে ৪-৫ জন ছিনতাইকারী মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে। এরপর হৃদয়কে চাপাতি দিয়ে পিঠ ও কোমরে কুপিয়ে তাঁর কাছে থাকা মোটরসাইকেল ও ২০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

বিপ্লব আরও বলেন, এরপর খবর পেয়ে গুরুতর অবস্থায় হৃদয়কে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসা শেষে হাজারীবাগের বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. হাবিবুর রহমান বলেন, হৃদয় নামে এক যুবক আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেলে আসে। তাঁর পিঠে ও কোমরে আঘাত ছিল। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাসায় চলে গেছে।

বিষয়:

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