গাংনীতে ৬ লাখ টাকার ভারতীয় মাদকদ্রব্য জব্দ করল বিজিবি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় এক অভিযান চালিয়ে ৬ লাখ ২ হাজার টাকার ভারতীয় মাদকদ্রব্য জব্দ করেছে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি)। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে উপজেলার শেওড়াতলা মাঠ এলাকা থেকে এসব মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়। গতকাল দুপুরে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি)।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গাংনী উপজেলার শেওড়াতলা বিওপির শেওড়াতলা মাঠ এলাকায় বিজিবির একটি টহল দল অভিযান চালায়। সেখানে মালিকবিহীন অবস্থায় ২০ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল, ৫০০ পিস ডেক্সামেথাসোন ট্যাবলেট এবং ১ হাজার ৪৮০ পিস সাইপ্রোহেপ্টাডিন ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সীমান্ত এলাকায় মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, অবৈধ পারাপারসহ সব প্রকার সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধে নিয়মিতভাবে গোয়েন্দা তৎপরতা ও বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং সীমান্ত অপরাধ দমনে বিজিবির এ ধরনের অভিযান ও কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়।
ফেনীর সোনাগাজীতে মাদকসেবনের অভিযোগে দুই যুবককে আটক করে বাজারের ময়লা পুকুর পরিষ্কার করিয়েছেন যুবদল নেতা দাউদুল ইসলাম মিনার। সকালে মঙ্গলকান্দি ইউনিয়নের ডাকবাংলো সংলগ্ন জসিম ব্রিকস ফিল্ড এলাকায় দুই যুবক মাদকসেবন করছিলেন। খবর পেয়ে দাউদুল ইসলাম মিনার স্থানীয়দের সঙ্গে নিয়ে তাঁদের আটক করেন।৭ মিনিট আগে
লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনায় হুইপ এ বি এম আশরাফ উদ্দিন নিজান বলেছেন, দেশে ইয়াবার ডিলারও সংসদ সদস্য হয়েছেন। নৈতিক অবক্ষয় রোধে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।২৬ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর গলাচিপায় ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে দুই দলের খেলোয়াড় ও সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ৫০ জন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে গলাচিপা সদর ইউনিয়নের কালিকাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।২৭ মিনিট আগে
আজ বিকেলে পশ্চিম নান্দেশ্বরী বটতলা এলাকায় যাত্রীবাহী সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই চালক জুয়েল নিহত হন। গুরুতর আহতদের উদ্ধার করে সাটুরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক৩১ মিনিট আগে