Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

১৫ আগস্ট ঘিরে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পুলিশের কড়া নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ধানমন্ডি ৩২ নম্বর এলাকার অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া
ধানমন্ডি ৩২ নম্বর এলাকার অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

১৫ আগস্টকে কেন্দ্র করে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে নাশকতা ও রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড ঠেকাতে নেওয়া হয়েছে বিশেষ সতর্কতা।

আজ বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকেল থেকেই ৩২ নম্বর এলাকার প্রবেশপথগুলোতে ব্যারিকেড বসিয়ে যানবাহন ও পথচারীর চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। একই সঙ্গে মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ সদস্য।

ধানমন্ডি ৩২ নম্বর এলাকার প্রবেশপথগুলোতে ব্যারিকেড বসানো হয়েছে। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া
ধানমন্ডি ৩২ নম্বর এলাকার প্রবেশপথগুলোতে ব্যারিকেড বসানো হয়েছে। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

ধানমন্ডি জোনের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (এডিসি) জিসানুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘কেউ যাতে কোনো ধরনের নাশকতা বা উচ্ছৃঙ্খলতা করতে না পারে, সে জন্যই আমরা সতর্ক অবস্থানে আছি। পর্যাপ্ত সংখ্যক অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।’

বিষয়:

ঢাকা জেলাধানমন্ডিঢাকা বিভাগজেলার খবরআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

সম্পর্কিত

ইটনা স্টেডিয়ামে খেলা বন্ধ করায় ইউএনওর বাসায় হামলা, ৯ পুলিশ-আনসার সদস্য আহত

ইটনা স্টেডিয়ামে খেলা বন্ধ করায় ইউএনওর বাসায় হামলা, ৯ পুলিশ-আনসার সদস্য আহত

নেত্রকোনায় বিএডিসি ভবনের ছাদ ধসে ৩ শ্রমিকের মৃত্যু

নেত্রকোনায় বিএডিসি ভবনের ছাদ ধসে ৩ শ্রমিকের মৃত্যু

১৫ আগস্ট ঘিরে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পুলিশের কড়া নিরাপত্তা

১৫ আগস্ট ঘিরে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পুলিশের কড়া নিরাপত্তা

চট্টগ্রাম থেকে পাইপলাইনে তেল আসবে ঢাকায়, শনিবার উদ্বোধন

চট্টগ্রাম থেকে পাইপলাইনে তেল আসবে ঢাকায়, শনিবার উদ্বোধন