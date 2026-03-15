Ajker Patrika
ঢাকা

খিলক্ষেতে বিদ্যুতায়িত হয়ে ডেসকোর ৩ কর্মী নিহত

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৫ মার্চ ২০২৬, ২৩: ২৮
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর খিলক্ষেতে মাটির নিচে বিদ্যুতের লাইন বসাতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে ঢাকা ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাইয়ের (ডেসকো) তিন কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুজন।

খিলক্ষেতের খাঁপাড়া এলাকায় আজ রোববার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন বরগুনা সদর উপজেলার মো. রাজিব হোসেন (২৫), রাজ্জাক মিয়া (৫৭) ও জামালপুরের বকশীগঞ্জের ফরিদ জামান (৬৪)। আহত দুজনের পরিচয় জানা যায়নি।

মরদেহগুলো কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে রয়েছে। আহত ব্যক্তিরাও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁরা সবাই ডেসকোর আউটসোর্সিং (সাব-ঠিকাদার) কোম্পানির কর্মী।

খিলক্ষেত থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আলিম জানান, খাঁপাড়ায় একটি মন্দিরের পাশের মাটির নিচ থেকে ক্রেন দিয়ে বৈদ্যুতিক তার তুলছিলেন বিদ্যুতের কর্মীরা। ওই সময় অপর একটি বৈদ্যুতিক খুঁটির তারের সঙ্গে স্পর্শ হলে পাঁচজন গুরুতর আহত হন। পরে তাঁদের মধ্যে তিনজনের মৃত্যু হয়।

এ বিষয়ে ডেসকোর চিফ ইঞ্জিনিয়ার মনজুরুল হক জানান, এক মাস ধরে খাঁপাড়া এলাকায় মাটির নিচ দিয়ে বিদ্যুতের লাইন (তার) বসানোর কাজ চলছে। আজ ট্রাক থেকে ক্রেন দিয়ে তার নামানোর সময় কোনোভাবে এ ঘটনা ঘটে।



খিলক্ষেতবিদ্যুতায়িতঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগঢাকাজেলার খবর
ইরানের পরমাণু স্থাপনা এখন ধ্বংসস্তূপ, নিরাপদ নৌ চলাচলে আলোচনার পথ খোলা: আরাঘচি

ইরানের পরমাণু স্থাপনা এখন ধ্বংসস্তূপ, নিরাপদ নৌ চলাচলে আলোচনার পথ খোলা: আরাঘচি

মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ যুদ্ধবিমান, কাতার-সাইপ্রাসে টাইফুন, এফ-৩৫ মোতায়েন

মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ যুদ্ধবিমান, কাতার-সাইপ্রাসে টাইফুন, এফ-৩৫ মোতায়েন

কিশোরী মডেলকে আল ফায়েদের ইয়টে পাঠিয়েছিলেন এপস্টেইন

কিশোরী মডেলকে আল ফায়েদের ইয়টে পাঠিয়েছিলেন এপস্টেইন

৫ জেলায় নতুন ডিসি

৫ জেলায় নতুন ডিসি

কুড়িগ্রামে থানার ওসিকে অবরুদ্ধ করে ‘মব’ সৃষ্টির অভিযোগ, ভিডিও ভাইরাল

কুড়িগ্রামে থানার ওসিকে অবরুদ্ধ করে ‘মব’ সৃষ্টির অভিযোগ, ভিডিও ভাইরাল

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে দুর্বৃত্তের গুলি, কনটেন্ট ক্রিয়েটর নিহত

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে দুর্বৃত্তের গুলি, কনটেন্ট ক্রিয়েটর নিহত

মাংস খেতে চাওয়ায় মাকে ‘মারধর’, ছেলের গলায় পানির কলসি ঝুলিয়ে ঘোরানো হলো বাজারে

মাংস খেতে চাওয়ায় মাকে ‘মারধর’, ছেলের গলায় পানির কলসি ঝুলিয়ে ঘোরানো হলো বাজারে

নেত্রকোনা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিএনপিপন্থীদের জয়

নেত্রকোনা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিএনপিপন্থীদের জয়