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মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত চার আসামির দুজনের যাবজ্জীবন, দুজন খালাস

  • পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণের পর হত্যা
‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত চার আসামির দুজনের যাবজ্জীবন, দুজন খালাস
ফাইল ছবি

শরীয়তপুরের জাজিরায় পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় করা মামলায় দুই আসামির মৃত্যুদণ্ডের সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন হাইকোর্ট। সেই সঙ্গে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপর দুই আসামিকে খালাস দেওয়া হয়েছে।

ডেথ রেফারেন্স ও আসামিদের করা আপিল শুনানি শেষে আজ সোমবার বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্রবর্তী ও বিচারপতি কে এম রাশেদুজ্জামান রাজার বেঞ্চ এই রায় দেন।

মৃত্যুদণ্ডের সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয় নুরু মোড়ল ও চুন্নু মোড়লকে। আর খালাস দেওয়া হয় স্বপ্না বেগম ও সেলিম চৌকিদারকে। আসামিদের পক্ষে ছিলেন সিনিয়র আইনজীবী এস এম শাহজাহান। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সৈয়দ ইজাজ কবির।

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল জেনারেল সৈয়দ ইজাজ কবির আজকের পত্রিকাকে বলেন, যে দুজনকে খালাস দেওয়া হয়েছে তাদের সম্পৃক্ততার প্রমাণ মেলেনি।

মামলার এজাহার থেকে জানা যায়, ২০১৭ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার দিকে শিশুটি নিখোঁজ হয়। দুদিন পর শিশুটির গলায় গামছা বাঁধা ও পেট কাটা অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করা হয়। ওই ঘটনায় ১৪ সেপ্টেম্বর জাজিরা থানায় মামলা করেন তার বাবা। ২০১৯ সালের ৭ মে শরীয়তপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল নুরু মোড়ল, চুন্নু মোড়ল, সেলিম চৌকিদার ও স্বপ্না বেগমকে মৃত্যুদণ্ড দেন। পরে ওই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করেন আসামিরা।

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