Ajker Patrika
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রংপুর

কাউনিয়ায় ইয়াবাসহ গরু ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

কাউনিয়া (রংপুর) প্রতিনিধি 
কাউনিয়ায় ইয়াবাসহ গরু ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার
রংপুরের কাউনিয়ায় ইয়াবাসহ এক গরু ব্যবসায়ীকে আটক করে পুলিশে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ছবি: সংগৃহীত

রংপুরের কাউনিয়ায় ইয়াবাসহ এক গরু ব্যবসায়ীকে আটক করে পুলিশে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে তাঁকে মাদক মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়।

আটক ওই ব্যবসায়ীর নাম ছকিল উদ্দিন (৫২)। তিনি উপজেলার হারাগাছ ইউনিয়নের ঠাকুরদাস গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশ জানায়, গতকাল রোববার রাত পৌনে ১২টার দিকে ঠাকুরদাস জামতলা বাজারে ইয়াবা বিক্রি করতে যান ওই গরু ব্যবসায়ী। এ সময় স্থানীয় বাসিন্দারা ধাওয়া দিয়ে তাঁকে আটক করে পুলিশে খবর দেন। পরে তাঁর কাছ থেকে ৩২ পিস ইয়াবা উদ্ধার করে পুলিশ।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কাউনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শিহাব উদ্দিন বলেন, এ ব্যাপারে একটি মামলা হয়েছে। আজ ওই ব্যক্তিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

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