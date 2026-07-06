Ajker Patrika
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হবিগঞ্জ

সড়কের পাশে পড়ে ছিল নবজাতক, উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি

হবিগঞ্জ, প্রতিনিধি
সড়কের পাশে পড়ে ছিল নবজাতক, উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি
হবিগঞ্জের মাধবপুরে সড়কের পাশ থেকে এক নবজাতককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছেন এলাকাবাসী। ছবি: সংগৃহীত

হবিগঞ্জের মাধবপুরে সড়কের পাশ থেকে এক নবজাতককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছেন এলাকাবাসী। আজ সোমবার সকালে উপজেলার উত্তর শাহপুর এলাকার শায়েস্তাগঞ্জ-জগদীশপুর জেলা পরিষদ সড়কের পাশ থেকে নবজাতকটি উদ্ধার হয়।

স্থানীয়রা জানান, নবজাতকের শরীরে স্যালাইন লাগানো ছিল। বিষয়টি জানাজানি হলে লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে যান। ওই নবজাতককে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়। সে বর্তমানে মাধবপুরের ল্যাব এইড হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। কন্যা নবজাতকটি শারীরিকভাবে সুস্থ রয়েছে বলে জানা গেছে।

মাধবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেল রানা বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, কে বা কারা নবজাতককে ফেলে গেছে জানা যায়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিষয়:

সিলেট জেলাহবিগঞ্জউদ্ধারনবজাতকমাধবপুরসিলেট বিভাগহবিগঞ্জ সদর
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