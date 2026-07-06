কিশোরগঞ্জে সড়কে ডিম ভেঙে পোলট্রি খামারিদের প্রতিবাদ

ডিম ও মুরগির উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় ন্যায্যমূল্য না পাওয়া, পোলট্রি খাদ্যের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি এবং বাজারে করপোরেট প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া প্রভাবের প্রতিবাদে কিশোরগঞ্জে মানববন্ধন করেছেন পোলট্রি খামারি ও ডিলাররা। পরে তাঁরা সড়কে ডিম ভেঙে প্রতীকী প্রতিবাদ জানান।
আজ সোমবার (৬ জুলাই) দুপুরে কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলার পিরিজপুর হাইওয়ে সড়কে এ মানববন্ধন হয়। কিশোরগঞ্জ জেলা পোলট্রি ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত মানববন্ধনে জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে আসা শতাধিক পোলট্রি খামারি, ডিলার ও ব্যবসায়ী অংশ নেন।
খামারিরা বলেন, পোলট্রি খাদ্য, এক দিন বয়সী বাচ্চা (ডিওসি), ওষুধ, ভ্যাকসিন, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, পরিবহন ও শ্রম ব্যয় ধারাবাহিকভাবে বাড়লেও উৎপাদিত ডিম ও মুরগির ন্যায্যমূল্য মিলছে না। এতে উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়মূল্যের মধ্যে বড় ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিনিয়ত লোকসান গুনতে গুনতে অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারি খামার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন।
খামারিদের অভিযোগ, বাজারে মধ্যস্বত্বভোগী, সিন্ডিকেট ও করপোরেট প্রতিষ্ঠানের প্রভাবের কারণে উৎপাদকেরা ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন না। অন্যদিকে সাধারণ ভোক্তাদেরও বেশি দামে ডিম কিনতে হচ্ছে। ফলে উৎপাদক ও ভোক্তা উভয় পক্ষই ক্ষতির শিকার হচ্ছে।
মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা ‘পোলট্রি খাদ্যের দাম কমাতে হবে’, ‘করপোরেট কোম্পানির ডিম উৎপাদন বন্ধ করো’, ‘খামারিদের রক্ষা করো’, ‘খামারি বাঁচলে, দেশ বাঁচবে’ এবং ‘ডিমের ন্যায্যমূল্যের যৌক্তিক দাবি মানতে হবে’—এমন নানা দাবিসংবলিত ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করেন। কর্মসূচির একপর্যায়ে নিজেদের উৎপাদিত ডিম সড়কে ভেঙে প্রতীকী প্রতিবাদ জানান।
মানববন্ধনে খামারিদের পক্ষ থেকে ১০ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে—উৎপাদন ব্যয় বিবেচনায় সরকারিভাবে ডিম ও মুরগির ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ, পোলট্রি খাদ্য, ডিওসি, ওষুধ ও ভ্যাকসিনের দাম যৌক্তিক পর্যায়ে রাখা, বাজারে সিন্ডিকেট ও কারসাজির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারিদের জন্য স্বল্পসুদে ঋণ ও সরকারি প্রণোদনা, করপোরেট প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া বাজার নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধ, নিয়মিত বাজার মনিটরিং এবং পোলট্রি খাতকে কৃষিভিত্তিক শিল্প হিসেবে অধিকতর নীতিগত সহায়তা দেওয়া।
মানববন্ধনে কিশোরগঞ্জ জেলা পোলট্রি ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি দেলোয়ার হোসেন মান্না, সহসাধারণ সম্পাদক চন্দ্র শেখর সাহা, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. হাবিবুল্লাহ, কোষাধ্যক্ষ আছির উদ্দীন, দপ্তর সম্পাদক বিল্লাল মিয়া, সদস্য মো. আব্দুল আউয়াল, রুবেল ও আলমগীরসহ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
মানববন্ধন শেষে আন্দোলনকারীরা বলেন, পোলট্রি খাত দেশের খাদ্যনিরাপত্তা ও প্রাণিজ আমিষের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। খামারিদের স্বার্থ রক্ষায় ও পোলট্রি শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। অন্যথায় সারা দেশের খামারিদের নিয়ে আরও বৃহত্তর ও কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।
কক্সবাজার সৈকতে বেড়াতে আসা এক অস্ট্রেলিয়ান নারী পর্যটককে ধর্ষণচেষ্টার মামলায় তিনজনকে ১০ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই মামলায় এক কটেজ মালিককে খালাস দেওয়া হয়েছে।১০ মিনিট আগে
বরিশাল নগরীর জগদীশ সারস্বত বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের সামনে ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করার অভিযোগে চারজনকে আটক করেছে পুলিশ। সোমবার (৬ জুলাই) দুপুরে বরিশাল মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করেন। পরে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাঁদের বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানায়....২৫ মিনিট আগে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) এক ছাত্রীকে চলন্ত বাস থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার প্রতিবাদে ‘সেলফি পরিবহন’-এর ছয়টি বাস আটক করেছেন শিক্ষার্থীরা। আজ সোমবার (৬ জুলাই) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক (ডেইরি গেট)-সংলগ্ন ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে। পরে শিক্ষার্থীরা সড়কে অবস্থান...২৯ মিনিট আগে
হবিগঞ্জের মাধবপুরে সড়কের পাশ থেকে এক নবজাতককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছেন এলাকাবাসী। আজ সোমবার সকালে উপজেলার উত্তর শাহপুর এলাকার শায়েস্তাগঞ্জ-জগদীশপুর জেলা পরিষদ সড়কের পাশ থেকে নবজাতকটি উদ্ধার হয়।৩৬ মিনিট আগে