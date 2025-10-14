মিরপুরে কারখানার নিচতলায় ছিল টক্সিক গ্যাস ও ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, ওপরে ছাদের দরজা বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরে রাসায়নিক গুদাম ও পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে উদ্ধার ১৬টি লাশ কারখানার দুই ও তৃতীয় তলা থেকে পাওয়া গেছে। আগুনের ধোঁয়ার তীব্রতায় কারখানার ভেতর থাকা ব্যক্তিরা নিচে নামতে পারেননি। আবার ওই ভবনের ছাদে ওঠার দরজটি তালাবদ্ধ থাকায় তাঁরা ওপরেও উঠতে পারেননি।
আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স) লে. কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী।
তাজুল ইসলাম আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে যে বিস্ফোরণটি হয়েছে, তাতে যে সাদা ধোঁয়া বা টক্সিক গ্যাস উৎপন্ন হয়েছিল, তা অত্যন্ত বিষাক্ত। আগুন লাগার প্রথম দিকেই ফ্ল্যাশ ওভার হয়েছিল এবং আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই বিষাক্ত গ্যাসের কারণে আকস্মিকভাবেই হয়তো নিহত ব্যক্তিরা সেন্সলেস হয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তীকালে মারা গেছেন।
তাজুল ইসলাম বলেন, মৃতদেহগুলো দোতলা এবং তিনতলা মিলিয়ে বিভিন্ন কর্নারে পাওয়া গেছে। ভবনটির ছাদের দরজায় তালা দেওয়া থাকায় পোশাকশ্রমিকেরা ছাদে যেতে পারেননি। অপর দিকে, নিচে ধোঁয়া থাকায় তাঁরা নামতে পারেননি। ফলে দুই ও তিনতলায় অধিকাংশ মানুষ মারা যান।
আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত গার্মেন্টস অংশের আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হয়েছে। কিন্তু রাসায়নিকের গুদামের আগুন এখনো নিয়ন্ত্রণ হয়নি। অগ্নিনির্বাপণের কাজ এখনো সম্পন্ন হয়নি।
